台南安平警取締大車違規　守護市民用路安全

▲台南市警四分局於3月12日上午10時至12時結合交通警察大隊在安平區永華路與平豐路口前設置「移動式地磅」攔檢大型車輛。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

近期頻見有大型車輛肇事發生，台南市安平區2023年大型車輛發生肇事共有9件，分析原因係住商發展迅速，各式大型建築工地隨著需求營建而起，載運砂石、建築材料之車輛及水泥攪拌車等大型車造成市民用路人潛在危險性。

市警四分局於3月12日上午10時至12時結合交通警察大隊在安平區永華路與平豐路口前設置「移動式地磅」攔檢大型車輛，另以機動方式至轄內各路段攔查取締，引導砂石車、水泥攪拌車等大型車輛至該處過磅，防制大型車違規，告發大型車輛超載3件。另如駕駛不配合警察過磅，將可依道路交通管理處罰條例第29-2條處罰9萬元，以確實保障市民用路安全及預防交通事故發生。

市警四分局2024年度迄今取締砂石車、大型車各項違規共計53件，除會持續強化執法工作外，並至各建築工地宣導大型車輛駕駛人遵守交通安全規則，及轄內學校宣導學生大型車內輪差交通安全觀念。因大型車輛體積龐大、車身重，除行車易產生視野死角與內輪差外，若規格設備不符規定、未遵守道路標誌、標線、號誌之指示及超載導致路面破損等情事，均易致生交通事故，嚴重性往往大於小型車輛。

市警四分局分局長曹儒林呼籲用路人建立防禦駕駛觀念，養成危險預測的習慣，如行人在路口等候穿越道路時，慎防大型車輛內輪差及視野死角，勿靠近交岔路口處，應站在人行道內；汽機車、自行車等避免跟大型車輛併行爭道，維持安全距離與間隔，如遇大型車輛轉彎，先暫停於大型車輛後方，等大型車輛轉彎確認安全後，再繼續行駛。同時呼籲大型車輛業者及司機應自律守法，切勿心存僥倖或交通違規，並應依照核准時段、路段通行，遵守交通號誌行駛，注意內輪差及視野死角，共同維護交通安全。