台灣石川縣人會騎自行車環島　黃偉哲送上台南美食招待

▲旅台日籍人士組成的「台灣石川縣人會」，從3月11日到16日由代表德光重人發起自行車環島感恩之旅，並於13日抵達台南市政府拜訪黃偉哲市長。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024年1月日本石川縣能登半島發生強震，為感謝台灣各界善舉，由旅台日籍人士組成的「台灣石川縣人會」，從3月11日到16日由代表德光重人發起自行車環島感恩之旅，騎自行車環台一圈向台灣各界致謝，並於13日抵達台南市政府拜訪黃偉哲市長。

2024年1月日本石川縣能登半島發生強震，台南市長黃偉哲與議長邱莉莉，也聯袂發起「送愛到日本石川縣捐款活動」。黃偉哲市長首先代表台南市186萬市民，向日本能登半島地震受災的朋友致上慰問，希望災區早日復興，受災民眾早日恢復原本平穩生活，市長也對德光先生騎自行車環島、全程超過1100公里的壯舉表示敬佩。

黃偉哲市長也特別提到，台灣跟日本一直關係密切，台南市更與日本交流頻繁，日本311東日本大地震時台灣發起募款賑災，新冠疫情期間日本捐贈疫苗，而這次能登半島強震，台南市政府發起募款，也希望台南與石川心相連，期待石川縣早日回復榮景。

台灣石川縣人會代表德光重人表示，首先要感謝台南市政府設立能登半島地震的募款專戶，本次自行車環島活動透過身上「感恩台灣」的旗幟向台灣表達感謝，會選在3月11日出發也是響應台灣在日本311地震時的幫助，而德光先生身上穿著「Tour De Noto 400」的能登半島400公里自行車賽的車衣，剛好與台南400相呼應，希望石川與台南的友誼長存。

台灣石川縣人會自行車環島之旅自3月11日於總統府前出發，3月12日抵達台南烏山頭水庫過夜，13日造訪台南市政府後將持續往南，預計16日回到台北，全長6天超過1100公里，黃市長也特別貼心送上台南特產柚子汁和春捲、肉包，幫訪賓補充滿滿體力，繼續接下來的旅程。