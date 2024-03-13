　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

台灣石川縣人會騎自行車環島　黃偉哲送上台南美食招待

▲旅台日籍人士組成的「台灣石川縣人會」，從3月11日到16日由代表德光重人發起自行車環島感恩之旅，並於13日抵達台南市政府拜訪黃偉哲市長。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲旅台日籍人士組成的「台灣石川縣人會」，從3月11日到16日由代表德光重人發起自行車環島感恩之旅，並於13日抵達台南市政府拜訪黃偉哲市長。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024年1月日本石川縣能登半島發生強震，為感謝台灣各界善舉，由旅台日籍人士組成的「台灣石川縣人會」，從3月11日到16日由代表德光重人發起自行車環島感恩之旅，騎自行車環台一圈向台灣各界致謝，並於13日抵達台南市政府拜訪黃偉哲市長。

2024年1月日本石川縣能登半島發生強震，台南市長黃偉哲與議長邱莉莉，也聯袂發起「送愛到日本石川縣捐款活動」。黃偉哲市長首先代表台南市186萬市民，向日本能登半島地震受災的朋友致上慰問，希望災區早日復興，受災民眾早日恢復原本平穩生活，市長也對德光先生騎自行車環島、全程超過1100公里的壯舉表示敬佩。

▲旅台日籍人士組成的「台灣石川縣人會」，從3月11日到16日由代表德光重人發起自行車環島感恩之旅，並於13日抵達台南市政府拜訪黃偉哲市長。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長也特別提到，台灣跟日本一直關係密切，台南市更與日本交流頻繁，日本311東日本大地震時台灣發起募款賑災，新冠疫情期間日本捐贈疫苗，而這次能登半島強震，台南市政府發起募款，也希望台南與石川心相連，期待石川縣早日回復榮景。

台灣石川縣人會代表德光重人表示，首先要感謝台南市政府設立能登半島地震的募款專戶，本次自行車環島活動透過身上「感恩台灣」的旗幟向台灣表達感謝，會選在3月11日出發也是響應台灣在日本311地震時的幫助，而德光先生身上穿著「Tour De Noto　400」的能登半島400公里自行車賽的車衣，剛好與台南400相呼應，希望石川與台南的友誼長存。

▲旅台日籍人士組成的「台灣石川縣人會」，從3月11日到16日由代表德光重人發起自行車環島感恩之旅，並於13日抵達台南市政府拜訪黃偉哲市長。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台灣石川縣人會自行車環島之旅自3月11日於總統府前出發，3月12日抵達台南烏山頭水庫過夜，13日造訪台南市政府後將持續往南，預計16日回到台北，全長6天超過1100公里，黃市長也特別貼心送上台南特產柚子汁和春捲、肉包，幫訪賓補充滿滿體力，繼續接下來的旅程。

ET快訊
快訊／台中高分院駁回上訴　鍾東錦當選有效
LIVE／台大社工女神上銬掀議！凱凱生前照洩4疑點　津棧老闆
快訊／抓了又放！　李彥廷確定羈押禁見
快訊／00940關門第一槍！　玉山證停止受理申購
高雄女嬰全身赤裸「塞黑垃圾袋」　丟路邊臍帶還在
快訊／女社工「雙手上銬」遭轟獵巫作秀！　警方回應了
快訊／衛福部出手！　要求兒盟：暫停新收出養兒童
快訊／奇蹟！　10歲姊姊今天醒了
北投知名溫泉爆偷拍！　情侶愛愛遭PO網
為何換掉前保母？　友人：凱凱外婆「經濟壓力」要出養

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

第1期5年存活極高！　卵巢癌患籲大企業「納2關鍵健檢」

提升校園安全　桃園警與校方聯手演練「制伏攜械家長」

給寄居蟹一個家！　東海岸最夯夜間活動「夜訪小野柳」登場

婦拔機車鑰匙「神準掉水溝」　屏東警出奇招半小時撈起

台灣石川縣人會騎自行車環島　黃偉哲送上台南美食招待

未申請整地就破壞白河水庫水源區水土保持　環團質疑要求開罰

台南安平警取締大車違規　守護市民用路安全

桃園男騎下班機車無油刁車　暖警保特瓶助他返家

假檢警真詐騙專設局騙長者　南警布局智逮車手

竊賊躲暗處剝「皮」太專心　南警站後面看他渾然不知

NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」　廟方證實朱海君同行「求補運」

史上第1遭「社工被帶回調查」　警花7hrs搜兒福辦公室、住家

轉介惡保母！兒盟鞠躬道歉　董事長：我們非常痛且內疚

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

基隆殉職警3／12告別式　同仁淚送：再見了，昱鴻

郭書瑤回應參戰《浪姐5》：等官宣　姚淳耀握近10張台積電「200多就買了」

籃籃錄影缺席⋯巫苡萱遭虧下藥XD　徐乃麟、曾國城談虐童案：太狠了

畫面曝！台大社工女神涉過失致死罪　遭上銬移送地檢署

惡保母被爆是湯圓店媳婦　店家澄清：2年前已離婚

面試過虐嬰保母 吳宇舒曝詭異環境｜20240312 ET午間新聞

第1期5年存活極高！　卵巢癌患籲大企業「納2關鍵健檢」

提升校園安全　桃園警與校方聯手演練「制伏攜械家長」

給寄居蟹一個家！　東海岸最夯夜間活動「夜訪小野柳」登場

婦拔機車鑰匙「神準掉水溝」　屏東警出奇招半小時撈起

台灣石川縣人會騎自行車環島　黃偉哲送上台南美食招待

未申請整地就破壞白河水庫水源區水土保持　環團質疑要求開罰

台南安平警取締大車違規　守護市民用路安全

桃園男騎下班機車無油刁車　暖警保特瓶助他返家

假檢警真詐騙專設局騙長者　南警布局智逮車手

竊賊躲暗處剝「皮」太專心　南警站後面看他渾然不知

快訊／凱凱虐死案社工被上銬...失職人員將懲處　警局長下午道歉

快訊／台中高分院駁回上訴　苗栗縣長鍾東錦當選有效

長城汽車員工爆出走潮！　副總級高管帶頭閃疑因內部反腐行動所致

兒盟董事王育敏被罵翻　今發聲「虐兒致死將提案修法求處死刑」

虛驚一場！大谷翔平差點滑倒　球迷驚慌：好危險

試・開箱／一拍秒磨皮！上市就賣爆的小金磚　升級後不卡粉還吸油超狂

川普達標！確定贏得共和黨總統提名　11月大選再度「川拜廝殺」

樂天桃猿主場開幕在新莊　3連戰中信兄弟移往大巨蛋

快訊／昨晚才當庭釋放！津棧負責人李彥廷羈押禁見

盼中央主責建「共訪」機制　蔣萬安談保母虐童案：非常痛心不捨

地方熱門新聞

「台灣好行-神山線」免費體驗　即起報名

天使雞排被爆用逾期調料　吹哨者拿12萬獎金

避免「吃紅」　營養師籲火鍋族調整調味料內容

炸雞粉、雞排裹粉也驗出蘇丹紅！

晶品城3／15結束營業！閉館原因曝光

竊賊躲暗處剝「皮」太專心警站後面渾然不知

我的調味品合格嗎？請至台南市專屬網站查詢

屏東上百志工牛稠溪清出2千公斤垃圾

未申請整地就破壞白河水庫水源區水土保持

斗南鎮長青食堂中央廚房啟用　提供631位長者共餐

假檢警真詐騙南警布局智逮車手

台灣石川縣人會騎自行車環島黃偉哲送美食招待

台南安平警取締大車違規

白沙屯媽祖進香藥廠贊助4萬痠痛貼片「護信眾」

更多熱門

相關新聞

台南安平警取締大車違規

台南安平警取締大車違規

近期頻見有大型車輛肇事發生，台南市安平區2023年大型車輛發生肇事共有9件，分析原因係住商發展迅速，各式大型建築工地隨著需求營建而起，載運砂石、建築材料之車輛及水泥攪拌車等大型車造成市民用路人潛在危險性。

路透：台美官員稱蕭美琴已抵美國　從事私人訪問

路透：台美官員稱蕭美琴已抵美國　從事私人訪問

我的調味品合格嗎？請至台南市專屬網站查詢

我的調味品合格嗎？請至台南市專屬網站查詢

2024台灣燈會台南志工服務大受好評

2024台灣燈會台南志工服務大受好評

食力綻放日本市場　未來可望與知名企業合作

食力綻放日本市場　未來可望與知名企業合作

關鍵字：

台灣自行車環島黃偉哲台南美食招待

讀者迴響

熱門新聞

陳零九與Miusa緋聞放送吳宗憲重批

陳零九爆熱戀吳宗憲「女兒」！帶回家過夜17hrs

男生最想娶的職業出爐！空姐、護理師落馬

00940破紀錄！再灌978億進場　兩天申購飆破1700億

才買小磨坊紅辣椒粉！新一代「反指標國師」鴻海全賣崩潰

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

疑包庇殺嬰保母　女社工30萬交保

凱凱亡　社工回傳照片驚見4大疑點

正面照曝！起底包庇保母殺嬰社工　被封台大社工女神

藏壽司虧了！　男客「快手投空盤」爽吃免費餐

19歲男性侵2母馬　牠懷孕9個月流產

周杰倫要買台北大巨蛋！　辜仲諒「團隊股東」曝光

趙駿亞「爆女星吳婉君介入」閃分手主播女友！

買房一次付清登記在女友名下　分手後房子歸誰？

一家4口集體墜樓　他電梯內吻別妻小

更多

最夯影音

更多
NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」　廟方證實朱海君同行「求補運」

NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」　廟方證實朱海君同行「求補運」
史上第1遭「社工被帶回調查」　警花7hrs搜兒福辦公室、住家

史上第1遭「社工被帶回調查」　警花7hrs搜兒福辦公室、住家

轉介惡保母！兒盟鞠躬道歉　董事長：我們非常痛且內疚

轉介惡保母！兒盟鞠躬道歉　董事長：我們非常痛且內疚

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

基隆殉職警3／12告別式　同仁淚送：再見了，昱鴻

基隆殉職警3／12告別式　同仁淚送：再見了，昱鴻

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面