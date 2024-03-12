我的調味品合格嗎？　請至台南市專屬網站「蘇丹色素食安專區」查詢

▲台南市政府建置「蘇丹色素食安專區」，公布南市稽查批號及流向、台南市抽驗產品之檢驗結果及食藥署公告蘇丹色素不合格名單等相關資訊，供市民選購產品時參考。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應蘇丹紅辣椒粉及其相關調味製品影響擴大，民眾擔心所購調味品合格嗎？台南市政府為使民眾安心消費，建置「蘇丹色素食安專區」((https://gov.tw/Fat)，專區公布南市稽查批號及流向、台南市抽驗產品之檢驗結果及食藥署公告蘇丹色素不合格名單等相關資訊，供市民選購產品時參考，以維護食品衛生安全。

台南市是台灣第五大辣椒產地，其中以白河區、後壁區、東山區等地最為出名。台南的辣椒以香氣濃鬱、辣而不嗆的特色而廣受歡迎。一年四季辣椒盛產不間斷，鼓勵民眾多選購。

黃偉哲市長鼓勵民眾多吃原形食物，避免過多調味，並選用南市小農所生產辣椒、胡椒、花椒、芥末等原形食材，打造國人喜愛的麻辣風味。並提醒購買辣椒粉產品時，要注意氣味及顏色，優先選擇信譽良好，外觀顏色自然，不要選擇太過鮮豔、價格過低或來源不明的產品。消費者若有任何食安問題，請洽詢衛生局食品藥物管理科免費服務專線0800-285-000或參考「蘇丹色素食安專區」公布之相關資訊。