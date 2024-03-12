　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

台南新營波光節打造溪北文化新亮點　首屆榮獲國際繆思設計金獎

▲台南市文化局首度舉辦「2024新營波光節」，活動甫落幕即傳來捷報，榮獲國際繆思設計大獎概念設計類-公共空間金獎肯定，在國際設計圈嶄露頭角。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市文化局首度舉辦「2024新營波光節」，活動甫落幕即傳來捷報，榮獲國際繆思設計大獎概念設計類-公共空間金獎肯定，在國際設計圈嶄露頭角。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為擴大2024台灣燈會在台南效益，台南市文化局首度舉辦「2024新營波光節」，活動甫落幕即傳來捷報，榮獲國際繆思設計大獎概念設計類-公共空間金獎肯定，在國際設計圈嶄露頭角。

▲台南市文化局首度舉辦「2024新營波光節」，活動甫落幕即傳來捷報，榮獲國際繆思設計大獎概念設計類-公共空間金獎肯定，在國際設計圈嶄露頭角。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，新營波光節首屆辦理就能獲得國際級的獎項肯定，實屬難得，不僅讓世界看見台南，也讓更多人認識新營；未來將持續舉辦，提升展演內容。雖然目前活動已經閉展，但部分留展作品仍持續在天鵝湖公園展出，歡迎民眾踴躍前往欣賞，體驗國際級的藝文饗宴。

▲台南市文化局首度舉辦「2024新營波光節」，活動甫落幕即傳來捷報，榮獲國際繆思設計大獎概念設計類-公共空間金獎肯定，在國際設計圈嶄露頭角。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局表示，台南藝文新品牌「新營波光節」是新營地區首次辦理的大型光節活動，首屆以「波光圈」為策展主題，結合地方文化與環境，藉由光影藝術與自然生態的天然優勢，在天鵝湖公園展出9組主題作品、環湖光環境以及大型水上噴泉。活動初試啼聲就吸引全國各地遊客前往欣賞，成為網路社群熱搜的拍照打卡景點，展期期間也持續獲得民眾認同，首屆活動37天展期逾28萬觀展人次，迴響十分熱烈。

▲台南市文化局首度舉辦「2024新營波光節」，活動甫落幕即傳來捷報，榮獲國際繆思設計大獎概念設計類-公共空間金獎肯定，在國際設計圈嶄露頭角。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局進一步說明，美國繆思設計大獎 Muse Design Awards 由國際獎項協會（IAA）於2015年設立，致力於表彰全球優秀的原創設計作品。MUSE 也作為一個重要舞台，發掘全球建築、室內、產品、景觀、照明、家具和時尚設計的新星，並以此鼓勵更多人投入、提升設計圈的水準。

▲台南市文化局首度舉辦「2024新營波光節」，活動甫落幕即傳來捷報，榮獲國際繆思設計大獎概念設計類-公共空間金獎肯定，在國際設計圈嶄露頭角。（圖／記者林東良翻攝，下同）

除了榮譽外，也為獲獎的設計師、藝術家、建築師、品牌和設計機構提供曝光機會，突顯其在設計領域當中卓越的地位和專業知識。新營波光節是一個全新的燈節品牌，翻轉了在地人對天鵝湖的印象，帶來更大的創意想像，感謝評審團的肯定與策展團隊的用心，期待來年再創佳績。

▲台南市文化局首度舉辦「2024新營波光節」，活動甫落幕即傳來捷報，榮獲國際繆思設計大獎概念設計類-公共空間金獎肯定，在國際設計圈嶄露頭角。（圖／記者林東良翻攝，下同）

ET快訊
印尼一家4口集體墜樓　摔下21F
00940最大成分股！長榮獲投信連16買　股價飆至188元除
快訊／官方宣布！台中七期誠品百貨3／23開幕　10大餐廳亮相
史上第1遭「社工被帶回調查」！搜索兒福辦公室、住家
保母虐殺1歲男童　朱立倫轟衛福部擺爛：今天就下台！
台中歷史一刻！　幸運兒可拿iPhone 15、星宇機票
快訊／越晚越冷！6縣市低溫特報
21歲正妹遊新天鵝堡　遭性侵丟山谷慘死...判決出爐
快訊／社工雙手摀臉　抵達警局
快訊／高雄驚現天坑！水泥車慘遭吞沒　還撞到民宅
獨／保母姊妹帶3童就只虐待凱凱　喊「別讓他太好過」原因曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

文化種子在偏鄉學童心中萌芽　邀長濱鄉350師生藝文旅行

竹市免費整合性健康篩檢開跑　邀市民一起篩檢顧健康

竹市好植感植樹活動　高虹安種光臘樹啟動生態復育

強化消防救災　南消六、七大隊辦理海安地下停車場消防搶救演練

台南新營波光節打造溪北文化新亮點　首屆榮獲國際繆思設計金獎

全國行進管樂南區決賽　嘉義市拿3特優1優等

屏東警+紙風車劇團「阿猴落地掃」　沉浸式防詐宣導

南投首次大型嘻哈派對3／16登場　縣議員簡千翔主辦還組團熱唱

「台灣好行-神山線」免費體驗　即日起報名

陳亭妃全力爭取　成功恢復有機質肥料補助4元

李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)

休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

女用破英文跟櫃台人員溝通　一聽可用中文：不會早講！

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

奪命保母畫面曝！餵廚餘綁成木乃伊　1歲童頭骨凹陷遭虐死

康橋校車翻覆！學生鑽車頂逃　15人送醫...司機：滑一下就翻

康橋校車翻覆「學生鑽車頂逃生」15人送醫　校方回應了

金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

朱國榮帶嫩妻逃亡2.5萬公里 落腳莫斯科 ｜20240311 ET午間新聞

文化種子在偏鄉學童心中萌芽　邀長濱鄉350師生藝文旅行

竹市免費整合性健康篩檢開跑　邀市民一起篩檢顧健康

竹市好植感植樹活動　高虹安種光臘樹啟動生態復育

強化消防救災　南消六、七大隊辦理海安地下停車場消防搶救演練

台南新營波光節打造溪北文化新亮點　首屆榮獲國際繆思設計金獎

全國行進管樂南區決賽　嘉義市拿3特優1優等

屏東警+紙風車劇團「阿猴落地掃」　沉浸式防詐宣導

南投首次大型嘻哈派對3／16登場　縣議員簡千翔主辦還組團熱唱

「台灣好行-神山線」免費體驗　即日起報名

陳亭妃全力爭取　成功恢復有機質肥料補助4元

文化種子在偏鄉學童心中萌芽　邀長濱鄉350師生藝文旅行

1人接10多名個案！兒盟「社工真的沒造假」：講100遍可能大家都不信

鋁合金廠廷鑫跳票8千萬　明起打入全額交割股

PTT發文「斬首蔡英文」　資訊碩士用 VPN跳板還是栽了

24小時照顧1歲童「為何換掉前保母？」　親友曝原因：她比誰都崩潰

台中大遠百3／13購物節開跑　香奈兒旗艦店試營運單日業績6千萬

綠營檢討部長去留？　鄭文燦否認：民主政治常態、沒有刻意歸責

東京3處賞櫻秘境！千棵櫻花滿開超壯觀　還有晴空塔隱藏版拍照視角

峮峮一度嗅覺失靈　愛上「奶香」男人

小米新能源車3月28日發布　股價「飆漲近10%」

地方熱門新聞

晶品城3／15結束營業！閉館原因曝光

高雄情侶雙載「鬼切左轉」遭大貨車撞飛

炸雞粉、雞排裹粉也驗出蘇丹紅！

金福華染紅辣粉落差868公斤　南投追流向

想禮讓救護車　高雄3機車追撞倒地

鄭文燦、張善政視察樂天桃園棒球場　優化工程　

馬蘭榮家營運管理諮詢服務

料理界央廚淪陷　9千公斤蘇丹紅沙茶賣全台

汐東線流標　捷運局曝原因

路線優化　桃園710路線3／30起加密班次

「台灣好行-神山線」免費體驗　即起報名

失聯移工持毒街頭逃竄300公尺拒捕仍遭緝捕送辦

美力臺灣3D行動電影院　開抵大園國小

又見吸毒昏睡路中南警依毒品、公共危險送辦

更多熱門

相關新聞

台南後壁洋香瓜好時節黃偉哲邀遊台南品嚐香甜好滋味

台南後壁洋香瓜好時節黃偉哲邀遊台南品嚐香甜好滋味

2024後壁區洋香瓜好時節將於17日上午，在台南後壁區菁寮老街德馨宮熱鬧登場，台南市政府12日聯合後壁區公所、社區、農會及商圈，為台南洋香瓜聯手行銷。

台南女青商會拜會黃偉哲共盼民間交流蓬勃

台南女青商會拜會黃偉哲共盼民間交流蓬勃

台南15家業者誤用蘇丹紅原料　衛生局命下架回收追流向

台南15家業者誤用蘇丹紅原料　衛生局命下架回收追流向

即／台南新化平房火警　消防全力搶救

即／台南新化平房火警　消防全力搶救

水患自主防災社區縣市評鑑出爐台南績效全國第一

水患自主防災社區縣市評鑑出爐台南績效全國第一

關鍵字：

台南新營波光節繆思設計金獎

讀者迴響

熱門新聞

即／找到了！逢甲EMBA登山協會夫妻已罹難

惡保母「北投賣湯圓」　小吃店澄清：已離婚

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

快訊／上班快改道！　國1事故大回堵

小磨坊也出包！「紅辣椒粉」被驗出禁用農藥

1歲童虐死！兒福粉專被灌爆　網2點質疑：無法信服

1歲童「U字對折」塞水桶！惡保母姊妹嘻笑：沒想到活力很強

冷氣團急凍「5縣市低溫特報」　今入夜到明晨跌破10度

明恐跌破10℃　2波變天「雨最多」時間曝

日廠突現黃色肉球掌印！廣島急尋劇毒貓咪

NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」

虐死男童　保母：要不是為了錢根本不想顧他

「貓太胖上不去」跳台出售文引朝聖

1歲童悲慘身世曝！外傭爆恐怖施虐過程

奪命保母姊妹狂虐1歲童　外傭偷錄成鐵證

更多

最夯影音

更多
李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)

李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)
休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

女用破英文跟櫃台人員溝通　一聽可用中文：不會早講！

女用破英文跟櫃台人員溝通　一聽可用中文：不會早講！

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面