台南新營波光節打造溪北文化新亮點　首屆榮獲國際繆思設計金獎

▲台南市文化局首度舉辦「2024新營波光節」，活動甫落幕即傳來捷報，榮獲國際繆思設計大獎概念設計類-公共空間金獎肯定，在國際設計圈嶄露頭角。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為擴大2024台灣燈會在台南效益，台南市文化局首度舉辦「2024新營波光節」，活動甫落幕即傳來捷報，榮獲國際繆思設計大獎概念設計類-公共空間金獎肯定，在國際設計圈嶄露頭角。

台南市長黃偉哲表示，新營波光節首屆辦理就能獲得國際級的獎項肯定，實屬難得，不僅讓世界看見台南，也讓更多人認識新營；未來將持續舉辦，提升展演內容。雖然目前活動已經閉展，但部分留展作品仍持續在天鵝湖公園展出，歡迎民眾踴躍前往欣賞，體驗國際級的藝文饗宴。

文化局表示，台南藝文新品牌「新營波光節」是新營地區首次辦理的大型光節活動，首屆以「波光圈」為策展主題，結合地方文化與環境，藉由光影藝術與自然生態的天然優勢，在天鵝湖公園展出9組主題作品、環湖光環境以及大型水上噴泉。活動初試啼聲就吸引全國各地遊客前往欣賞，成為網路社群熱搜的拍照打卡景點，展期期間也持續獲得民眾認同，首屆活動37天展期逾28萬觀展人次，迴響十分熱烈。

文化局進一步說明，美國繆思設計大獎 Muse Design Awards 由國際獎項協會（IAA）於2015年設立，致力於表彰全球優秀的原創設計作品。MUSE 也作為一個重要舞台，發掘全球建築、室內、產品、景觀、照明、家具和時尚設計的新星，並以此鼓勵更多人投入、提升設計圈的水準。

除了榮譽外，也為獲獎的設計師、藝術家、建築師、品牌和設計機構提供曝光機會，突顯其在設計領域當中卓越的地位和專業知識。新營波光節是一個全新的燈節品牌，翻轉了在地人對天鵝湖的印象，帶來更大的創意想像，感謝評審團的肯定與策展團隊的用心，期待來年再創佳績。