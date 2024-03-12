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2024台灣燈會台南志工服務大受好評　總服務時數達26000小時

▲2024台灣燈會在台南，36天展期累計突破1500萬人次到訪，台南市政府結合大專院校及民間團體等29個單位，招募1500位志工投入燈會兩個展區服務遊客，廣獲遊客好評，也成為燈會的亮點。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2024台灣燈會在台南，36天展期累計突破1500萬人次到訪，台南市政府結合大專院校及民間團體等29個單位，招募1500位志工投入燈會兩個展區服務遊客，廣獲遊客好評，也成為燈會的亮點。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台灣燈會在台南，10日晚上圓滿閉幕，36天展期累計突破1500萬人次到訪，此次燈會台南市政府結合大專院校及民間團體等29個單位，招募1500位志工投入燈會兩個展區服務遊客，累計志工出勤5794人次，服務時數達26074小時，志工不論日夜、晴雨，現場走動式指引服務廣獲遊客好評，也成為燈會的亮點。

▲2024台灣燈會在台南，36天展期累計突破1500萬人次到訪，台南市政府結合大專院校及民間團體等29個單位，招募1500位志工投入燈會兩個展區服務遊客，廣獲遊客好評，也成為燈會的亮點。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，由於高鐵燈區範圍非常廣大，開展後台南市府團隊立即改採志工「走動式諮詢服務」，由志工拿著「需要幫忙請找我」的LED指示燈走入人群，讓民眾在人群中更容易找到志工人員。更有志工發揮創意穿著布偶裝，搭配提供指引、諮詢等服務，讓遊客的問題能立即獲得解決，此方式獲得現場民眾大力肯定，更成另類燈會拍照焦點，眾多遊客主動與手持LED板志工合影親切互動，亦成為本次燈會展現濃濃台南人情味的美好畫面。

▲2024台灣燈會在台南，36天展期累計突破1500萬人次到訪，台南市政府結合大專院校及民間團體等29個單位，招募1500位志工投入燈會兩個展區服務遊客，廣獲遊客好評，也成為燈會的亮點。（圖／記者林東良翻攝，下同）

崑山科技大學二年級休運系吳妤宸、視傳系謝詠智及電機系林景揚三人服務於高鐵燈區。吳妤宸說高鐵燈區期間他們三人共值勤265.5個小時，平均每人約88小時。最常碰到遊客詢問的問題，如哪裡可以領到小提燈？何時可以領？最近的廁所在哪裡？美食街在哪邊？哪裡有表演活動？主燈在什麼地方？國際蘭展是否需要購票？接駁車搭乘問題？…等等。遊客問題包羅萬象，每次值班4小時，投入工作的時候不小心會忘記喝水及上洗手間，卻樂此不疲。

▲2024台灣燈會在台南，36天展期累計突破1500萬人次到訪，台南市政府結合大專院校及民間團體等29個單位，招募1500位志工投入燈會兩個展區服務遊客，廣獲遊客好評，也成為燈會的亮點。（圖／記者林東良翻攝，下同）

具有奈及利亞血統的謝詠智本身是土生土長的台灣人，謝詠智說服務時民眾總會問他是哪一國人，也有許多民眾用英文詢問他，他則用流利的中文回答「我中文講的比英文好」、「台語嘛也通喲」逗的民眾哈哈大笑，許多民眾要求請他當人型立牌拿著「需要幫忙請找我」的LED指示燈合照等趣事。

▲2024台灣燈會在台南，36天展期累計突破1500萬人次到訪，台南市政府結合大專院校及民間團體等29個單位，招募1500位志工投入燈會兩個展區服務遊客，廣獲遊客好評，也成為燈會的亮點。（圖／記者林東良翻攝，下同）

電機系的林景揚把整個高鐵燈區地圖都融入腦海，他總能又快又準引導民眾正確方位，他印象最深刻是「撿」到好幾個走失的小朋友，看著焦急的父母順利領回小朋友，讓他們很有成就感。

▲2024台灣燈會在台南，36天展期累計突破1500萬人次到訪，台南市政府結合大專院校及民間團體等29個單位，招募1500位志工投入燈會兩個展區服務遊客，廣獲遊客好評，也成為燈會的亮點。（圖／記者林東良翻攝，下同）

社會局盧禹璁局長指出，本次有近900位大專校院青年志工投入值勤，顯現台南年輕一代的青春活力及投入社會服務的熱情。年輕一代學生志工們透過彼此討論、利用手機查詢資訊等，彼此提醒以耐心及同理心來幫民眾尋找解答，從一開始被動等待民眾詢問，到後來可以從民眾眼神中觀察出需要協助的訊息而主動出擊，也為來訪的遊客留下美好的合照，受到不少民眾的喜愛，也展現2024台灣燈會台南人特有的人情味，成為燈會中的特色之一。

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