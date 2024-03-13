1歲童被綁著睡　家屬見保母家「有許多釣竿」愣：手法太專業

▲1歲男童遭保母虐待慘死。（圖／翻攝自親友臉書）

記者施怡妏／綜合報導

北市一名1歲男童凱凱（化名）遭劉姓保母姊妹凌虐致死，男童親友透露，招魂儀式當天，在劉姓保母家中發現許多釣竿、雜物及海軍陸戰隊的帽子，又看了凱凱被綁的照片，內心發寒，「手法太過專業，真的很難讓我相信，是一個幼教老師起身的保母可以辦到的」，認為案情不單純，希望事件可以快點真相大白。

男童親友在臉書發文，凱凱未送去保母家之前，每周都會北上探望，「否則我的小兒子會來電追殺我，我可以大聲的說，我遠比外婆更親凱凱」，認為兒福聯盟必須負起全責，因為出養程序是由兒福聯盟完成，「簽約保母的作為以及社工的疏失，本就應該由兒福聯盟承擔」。

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他強調，整件事情太不人道，保母家人還說沒聽到小孩哭聲、沒看到小孩被打，「完全就是全家人都在串供」，另外在招魂儀式當天，在保母家中發現許多釣竿、雜物以及海軍陸戰隊的帽子，腦中回想凱凱被綁的照片，內心不禁發寒，「手法太過於專業，真的很難讓我相信是一個幼教老師起身的保母可以辦到的！」

他期盼，事件可以快點落幕，讓真相大白，「我從頭到尾只圖還給凱凱一個公道」，他也在文中附上凱凱被凌虐的影片，「北北對不起你，我真的來晚了！如果我再強勢一點，如今也不需要讓你渡過那痛苦的幾個月！」