為何換掉前保母？　友人：凱凱外婆考量「經濟壓力」要出養

記者陳家祥／台北報導

台北市年僅1歲的男童「凱凱」(化名)慘遭兒福聯盟引介的保母劉彩萱、及其胞妹劉若寧聯手虐殺，社會輿論譁然。對此，兒權會創會理事長王薇君13日赴行政院遞陳情書，並3問院長陳建仁、政委林萬億；另外，外婆友人也透露，凱凱的阿嬤確實有要出養，中間會有延遲是因為，凱凱的前保母因為已經有感情，一直跟外婆討論說是不是不要這樣做，與社會局無直接關係，但阿嬤沒有經濟能力，要再這樣下去她認為有點扛不起來。

▲兒權會創會理事長王薇君。（圖／記者陳家祥攝）



王薇君說，今天其實我是要提3問，她向陳建仁院長喊話，加強甚至多一點的訪視坦白講對這樣的案件是沒有任何意義的，是疊床架屋的，只會讓社工寫的報告更多，不會讓事情有任何幫助。

王薇君說，兒虐的事情是跨部會的，希望從行政院、中央這裡能成立一個跟兒少相關的辦公室，不要告訴我說已經有很多辦公室、不要再成立了。如果從國民黨執政到民進黨執政，都說少子化是國安問題，孩子一個都不能少、兒虐零容忍，都只淪為口號沒有積極作為，不是一個單位或是地方政府可以處理的，應該要跨部會積極合作，不是各自為政。希望陳建仁院長，可以看到這些孩子無助的哭喊，做一點積極有意義的事情。

王薇君接著問政委林萬億，積極想要增加更多社工是你的期待與期望，但是這是錯的。她講過很多次，如果沒有把整個體制架構做全面改善，增加再多社工都還是陣亡，他們沒有成就感，只是失望離開職場。為什麼社安網會做不好？因為林萬億政委你們只願意聽學者專家，在辦公室裡看資料開會，真的了解實務上的困難嗎？

再來，王薇君質問兒福聯盟、雙北社會局，蔣萬安、侯友宜，「你們一個都別想跑，不要一直甩責任」。請問兒福聯盟的高層，要社工出來勇敢面對，請問你們的社工是包案的嗎？接了凱凱的案子後，高層都沒有督導、都是她一人處理的嗎？督導到哪裡去了？如果社工有錯，難道高層沒錯？

針對兒福聯盟召開記者會說明，外婆友人直言，「兒福聯盟的記者會一點誠意都沒有」。他也說，凱凱的阿嬤確實有要出養，因為阿嬤實在沒有經濟能力能再負擔這個小孩，所以早早就有想要怎麼做。中間會有延遲是因為，凱凱的前保母因為照顧凱凱已經有感情、捨不得，所以才一直在跟外婆討論說是不是不要這樣做，簡單就是這樣。

該名友人說，原則上已經多次表明，這件事和社會局沒有直接關係，「因為社會局當初是提供外婆申請補助，經費、尿布之類的東西」，阿嬤沒有經濟能力，要再這樣下去她認為有點扛不起來。

而針對陸續有網友影片流出，是否看了會很心疼？該名友人表示，「我到現在都還沒有睡覺，我不知道怎麼跟你表示這種心情」。