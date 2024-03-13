　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

為何換掉前保母？　友人：凱凱外婆考量「經濟壓力」要出養

記者陳家祥／台北報導

台北市年僅1歲的男童「凱凱」(化名)慘遭兒福聯盟引介的保母劉彩萱、及其胞妹劉若寧聯手虐殺，社會輿論譁然。對此，兒權會創會理事長王薇君13日赴行政院遞陳情書，並3問院長陳建仁、政委林萬億；另外，外婆友人也透露，凱凱的阿嬤確實有要出養，中間會有延遲是因為，凱凱的前保母因為已經有感情，一直跟外婆討論說是不是不要這樣做，與社會局無直接關係，但阿嬤沒有經濟能力，要再這樣下去她認為有點扛不起來。

▲▼兒權會創會理事長王薇君。（圖／記者陳家祥攝）

▲兒權會創會理事長王薇君。（圖／記者陳家祥攝）

王薇君說，今天其實我是要提3問，她向陳建仁院長喊話，加強甚至多一點的訪視坦白講對這樣的案件是沒有任何意義的，是疊床架屋的，只會讓社工寫的報告更多，不會讓事情有任何幫助。

王薇君說，兒虐的事情是跨部會的，希望從行政院、中央這裡能成立一個跟兒少相關的辦公室，不要告訴我說已經有很多辦公室、不要再成立了。如果從國民黨執政到民進黨執政，都說少子化是國安問題，孩子一個都不能少、兒虐零容忍，都只淪為口號沒有積極作為，不是一個單位或是地方政府可以處理的，應該要跨部會積極合作，不是各自為政。希望陳建仁院長，可以看到這些孩子無助的哭喊，做一點積極有意義的事情。

王薇君接著問政委林萬億，積極想要增加更多社工是你的期待與期望，但是這是錯的。她講過很多次，如果沒有把整個體制架構做全面改善，增加再多社工都還是陣亡，他們沒有成就感，只是失望離開職場。為什麼社安網會做不好？因為林萬億政委你們只願意聽學者專家，在辦公室裡看資料開會，真的了解實務上的困難嗎？

再來，王薇君質問兒福聯盟、雙北社會局，蔣萬安、侯友宜，「你們一個都別想跑，不要一直甩責任」。請問兒福聯盟的高層，要社工出來勇敢面對，請問你們的社工是包案的嗎？接了凱凱的案子後，高層都沒有督導、都是她一人處理的嗎？督導到哪裡去了？如果社工有錯，難道高層沒錯？

針對兒福聯盟召開記者會說明，外婆友人直言，「兒福聯盟的記者會一點誠意都沒有」。他也說，凱凱的阿嬤確實有要出養，因為阿嬤實在沒有經濟能力能再負擔這個小孩，所以早早就有想要怎麼做。中間會有延遲是因為，凱凱的前保母因為照顧凱凱已經有感情、捨不得，所以才一直在跟外婆討論說是不是不要這樣做，簡單就是這樣。

該名友人說，原則上已經多次表明，這件事和社會局沒有直接關係，「因為社會局當初是提供外婆申請補助，經費、尿布之類的東西」，阿嬤沒有經濟能力，要再這樣下去她認為有點扛不起來。

而針對陸續有網友影片流出，是否看了會很心疼？該名友人表示，「我到現在都還沒有睡覺，我不知道怎麼跟你表示這種心情」。

ET快訊
快訊／上銬社工女神！失職人員將懲處　警局長下午道歉
快訊／台中高分院駁回上訴　鍾東錦當選有效
LIVE／台大社工女神上銬掀議！凱凱生前照洩4疑點　津棧老闆
快訊／抓了又放！　李彥廷確定羈押禁見
快訊／00940關門第一槍！　玉山證停止受理申購
高雄女嬰全身赤裸「塞黑垃圾袋」　丟路邊臍帶還在
快訊／女社工「雙手上銬」遭轟獵巫作秀！　警方回應了
快訊／衛福部出手！　要求兒盟：暫停新收出養兒童
快訊／奇蹟！　10歲姊姊今天醒了
北投知名溫泉爆偷拍！　情侶愛愛遭PO網

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

兒盟董事王育敏被罵翻　今發聲「虐兒致死將提案修法求處死刑」

盼中央主責建「共訪」機制　蔣萬安談保母虐童案：非常痛心不捨

上銬女社工想「切割兒盟責任」？　財經網美：應靜待司法調查

被爆做民調竟跟民主基金會申請補助　國民黨：民進黨又雙標了

葉元之不滿教委會排地方考察　林宜瑾勸別惱羞：上工第一天就翹班

議事中立？傅崐萁「盧」韓國瑜共提案　周萬來認不妥、柯建銘勸撤案

虐童案「政府做太少」　人權協會理事長籲修法：無期徒刑不得假釋

王定宇稱「陸要我國赴陸受審」？　管碧玲：諸多描述不盡精確

為何換掉前保母？　友人：凱凱外婆考量「經濟壓力」要出養

夏立言又要登陸！　民進黨批：拿「民主基金會補助」見共產黨高官

NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」　廟方證實朱海君同行「求補運」

史上第1遭「社工被帶回調查」　警花7hrs搜兒福辦公室、住家

轉介惡保母！兒盟鞠躬道歉　董事長：我們非常痛且內疚

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

基隆殉職警3／12告別式　同仁淚送：再見了，昱鴻

郭書瑤回應參戰《浪姐5》：等官宣　姚淳耀握近10張台積電「200多就買了」

籃籃錄影缺席⋯巫苡萱遭虧下藥XD　徐乃麟、曾國城談虐童案：太狠了

畫面曝！台大社工女神涉過失致死罪　遭上銬移送地檢署

惡保母被爆是湯圓店媳婦　店家澄清：2年前已離婚

面試過虐嬰保母 吳宇舒曝詭異環境｜20240312 ET午間新聞

兒盟董事王育敏被罵翻　今發聲「虐兒致死將提案修法求處死刑」

盼中央主責建「共訪」機制　蔣萬安談保母虐童案：非常痛心不捨

上銬女社工想「切割兒盟責任」？　財經網美：應靜待司法調查

被爆做民調竟跟民主基金會申請補助　國民黨：民進黨又雙標了

葉元之不滿教委會排地方考察　林宜瑾勸別惱羞：上工第一天就翹班

議事中立？傅崐萁「盧」韓國瑜共提案　周萬來認不妥、柯建銘勸撤案

虐童案「政府做太少」　人權協會理事長籲修法：無期徒刑不得假釋

王定宇稱「陸要我國赴陸受審」？　管碧玲：諸多描述不盡精確

為何換掉前保母？　友人：凱凱外婆考量「經濟壓力」要出養

夏立言又要登陸！　民進黨批：拿「民主基金會補助」見共產黨高官

高雄70歲男騎機車外出　10多小時未回…枋寮警20分鐘內找到人　

快訊／凱凱虐死案社工被上銬...失職人員將懲處　警局長下午道歉

快訊／台中高分院駁回上訴　苗栗縣長鍾東錦當選有效

長城汽車員工爆出走潮！　副總級高管帶頭閃疑因內部反腐行動所致

兒盟董事王育敏被罵翻　今發聲「虐兒致死將提案修法求處死刑」

虛驚一場！大谷翔平差點滑倒　球迷驚慌：好危險

試・開箱／一拍秒磨皮！上市就賣爆的小金磚　升級後不卡粉還吸油超狂

川普達標！確定贏得共和黨總統提名　11月大選再度「川拜廝殺」

樂天桃猿主場開幕在新莊　3連戰中信兄弟移往大巨蛋

快訊／昨晚才當庭釋放！津棧負責人李彥廷羈押禁見

政治熱門新聞

大肚山「天弓三型」防空飛彈陣地曝光！　Google衛星清晰拍到

為何換掉前保母？　友人：凱凱外婆考量「經濟壓力」要出養

凱凱遭保母虐死有疑點？ 新北議員：非阿嬤主動要出養

韓國瑜踩中立紅線！　柯建銘示警：議長沒在簽法案的

兒盟董事王育敏終發聲「檢討安全網」　網轟顧剪綵：你最近才知？

韓國瑜出手！立院工程管理爭議頻傳　總務處長被「打入冷宮」

虐童案朱立倫批中央「要官員下台」　綠委轟不要臉：消失的雙北市府呢

木柵集應廟辦平安宴　陳時中、黃承國低調出席

公職人員財產申報有股神　他持有20張台積電

快訊／「學姐」黃瀞瑩結婚了！

樹林火災濃煙飄散6地注意！　侯友宜提醒：避免戶外長時間逗留

男童遭保母虐死　總統府：蔡英文聽到後很痛心

民主基金會當黨產？　藍民調請逾百萬補助

高虹安被爆下令潑咖啡滅證？吳宗憲：若檢察官放消息帶風向，手段低俗

更多熱門

相關新聞

盼建共訪機制　蔣談保母虐童案

盼建共訪機制　蔣談保母虐童案

1歲男童凱凱（化名）2023年9月透過兒福聯盟轉介，交由劉姓保母姊妹照顧，儘管社工3個月來進行3次訪視，但都沒察覺到異樣，最終凱凱慘遭凌虐，同年12月送醫不治，引發全民公憤。由於凱凱死於台北萬芳醫院，且劉姓姐妹為台北市登記保母，面對此案，台北市長蔣萬安提出3點改善方法，並希望中央擔任主責單位，與地方建立「共訪機制」。

女社工「雙手上銬」挨轟　警回應：依法使用戒具

女社工「雙手上銬」挨轟　警回應：依法使用戒具

保母虐童「不應全怪社工」！學者點出系統性問題：機構要督導把關

保母虐童「不應全怪社工」！學者點出系統性問題：機構要督導把關

「女社工上銬」被眾人罵爆　律師解釋了

「女社工上銬」被眾人罵爆　律師解釋了

「女社工嚇都嚇死了！」林智群質疑：為何要上銬？

「女社工嚇都嚇死了！」林智群質疑：為何要上銬？

關鍵字：

王薇君虐童凱凱保母兒福聯盟

讀者迴響

熱門新聞

陳零九與Miusa緋聞放送吳宗憲重批

陳零九爆熱戀吳宗憲「女兒」！帶回家過夜17hrs

男生最想娶的職業出爐！空姐、護理師落馬

00940破紀錄！再灌978億進場　兩天申購飆破1700億

才買小磨坊紅辣椒粉！新一代「反指標國師」鴻海全賣崩潰

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

疑包庇殺嬰保母　女社工30萬交保

凱凱亡　社工回傳照片驚見4大疑點

正面照曝！起底包庇保母殺嬰社工　被封台大社工女神

藏壽司虧了！　男客「快手投空盤」爽吃免費餐

19歲男性侵2母馬　牠懷孕9個月流產

周杰倫要買台北大巨蛋！　辜仲諒「團隊股東」曝光

趙駿亞「爆女星吳婉君介入」閃分手主播女友！

買房一次付清登記在女友名下　分手後房子歸誰？

一家4口集體墜樓　他電梯內吻別妻小

更多

最夯影音

更多
NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」　廟方證實朱海君同行「求補運」

NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」　廟方證實朱海君同行「求補運」
史上第1遭「社工被帶回調查」　警花7hrs搜兒福辦公室、住家

史上第1遭「社工被帶回調查」　警花7hrs搜兒福辦公室、住家

轉介惡保母！兒盟鞠躬道歉　董事長：我們非常痛且內疚

轉介惡保母！兒盟鞠躬道歉　董事長：我們非常痛且內疚

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

基隆殉職警3／12告別式　同仁淚送：再見了，昱鴻

基隆殉職警3／12告別式　同仁淚送：再見了，昱鴻

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面