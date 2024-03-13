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俄反對派遇襲　納瓦尼前幕僚長在立陶宛「遭人用鐵鎚攻擊流血」

▲▼已故俄羅斯反對派領袖納瓦尼的前幕僚長伏科夫（Leonid Volkov）在立陶宛被人用鐵鎚攻擊。（圖／翻攝自X／@ACF_int）

▲已故俄羅斯反對派領袖納瓦尼的前幕僚長伏科夫（Leonid Volkov）在立陶宛被人用鐵鎚攻擊。（圖／翻攝自X／@ACF_int）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁的頭號政敵、反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）2月16日在獄中猝逝，被外界懷疑死因並不單純。相隔不到一個月，納瓦尼的前幕僚長伏科夫（Leonid Volkov）12日在立陶宛首都維爾紐斯的住處外，遭不明人士用鐵鎚襲擊，導致他額頭瘀傷，腿部出血。

根據華盛頓郵報、路透社報導，納瓦尼的前發言人亞爾米許（Kira Yarmysh）12日在X上發文稱，「伏科夫剛剛在家門口遭到襲擊，有人打破車窗，向他雙眼噴灑催淚瓦斯，之後襲擊者開始用鐵鎚攻擊他。」文中補充，伏科夫遇襲後回到家中，等待警察與救護車出動至現場。

▲▼已故俄羅斯反對派領袖納瓦尼的前幕僚長伏科夫（Leonid Volkov）在立陶宛被人用鐵鎚攻擊。（圖／翻攝自X／@ACF_int）

▲伏科夫傷勢照片。（圖／翻攝自X／@ACF_int）

伏科夫曾擔任納瓦尼成立的「反貪腐基金會」（Anti-Corruption Foundation）主任，據基輔獨立報指出，伏科夫自2020年以來一直居住在立陶宛。基金會的官方X帳號發布數張照片，包含伏科夫的腿部流血，臉部瘀傷腫脹，車輛駕駛座的車窗被打破，以及後續伏科夫被用擔架抬上救護車的畫面。

納瓦尼於2011年成立「反貪腐基金會」，致力於調查俄羅斯高官的腐敗指控，其中有越來越多克里姆林宮菁英涉及醜聞。俄羅斯政府已宣布基金會為非法組織。現任基金會主任佩夫奇赫（Maria Pevchikh）也在X上表示，「伏科夫被鐵鎚痛打了一頓。」

▲▼已故俄羅斯反對派領袖納瓦尼的前幕僚長伏科夫（Leonid Volkov）在立陶宛被人用鐵鎚攻擊。（圖／翻攝自X／@ACF_int）

▲伏科夫車輛的車窗被打破。（圖／翻攝自X／@ACF_int）

立陶宛外交部長、執政黨「祖國聯盟」黨魁蘭茲貝吉斯（Gabrielius Landsbergis）稱，這次襲擊令人震驚，「犯罪者必須為自己的罪行負責。」立陶宛警方則表示，他們接獲一名男子在家門口遭毆打的通報，目前在進行調查。

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