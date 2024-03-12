　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中國、伊朗和俄羅斯三國海軍聯合演習　一連5天於阿曼灣登場

▲習近平和俄羅斯總統普京共同出席中俄地方領導人對話會。（圖／路透社）

▲習近平和普丁。（示意圖／路透社）

文／中央社

中國國防部11日表示，與伊朗和俄羅斯的三方海軍聯合演習「安全紐帶-2024」在阿曼灣展開。俄國國防部稍早也說，一支俄軍艦隊已經抵達伊朗準備參加這場軍演。

根據中國國防部在官方網站發布的新聞稿，「中方將派出第45批護航編隊飛彈驅逐艦烏魯木齊艦、飛彈護衛艦臨滄艦和綜合補給艦東平湖艦」，參加今天起至15日舉行的「安全紐帶-2024」（Security Bond 2024）軍演，演習「旨在共同維護地區海上安全」。

俄羅斯官方媒體也引述俄國國防部報導，俄軍太平洋艦隊派遣的一支船隊在巡洋艦「瓦雅格號」（Varyag）帶領下，今天已在演習前抵達伊朗的查巴黑港（Chah Bahar）。

法新社報導，中俄伊三國去年3月也在相同海域舉行「安全紐帶-2023」聯合軍演，而今年演習適逢區域緊張升溫，包括以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）正在加薩走廊（Gaza Strip）交戰，伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）也屢屢攻擊航經紅海船隻。

路透社報導，根據俄羅斯國防部說法，今年演習的「實際操演部分將在阿拉伯海的阿曼灣（Gulf of Oman）水域進行。演習的主要目的是強化海上經濟活動的安全」。

ET快訊
把你煮熟放冰箱！高雄國小女師遭控霸凌學生　恐怖手法曝光
快訊／鍾東錦財產故意申報不實罰56萬　3藍民代也漏報「她罰最
游錫堃搬離院長官邸　曝空屋照喊話韓國瑜：可擇期入住
保母姊妹狂虐1歲童　外傭看不下去偷錄！戳破「自摔」謊言
小磨坊「逃過蘇丹紅」卻驗出農藥　粉專被灌爆：傻人翻車啦
00940熱爆！國泰證3小時再灌4萬申購單　超車開募首日
一次娶2妻！大馬男婚禮「3人行」甜蜜敬酒　2新娘同場畫面曝
賓利女警慘了！開巡邏車送男友回家　「詐104元油錢」遭判刑
兒福聯盟總資產有45億！　網怒轟拿捐款不辦事

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國、伊朗和俄羅斯三國海軍聯合演習　一連5天於阿曼灣登場

男子「吞蛇膽喝蛇藥」15年後怪病纏身　醫嚇：寄生蟲爬滿脊隨

愛國閙烏龍！陸男誤將《盜墓筆記》當日本動漫…動漫展大暴走狂砸

扯！男童穿裙子做「父女」親子鑒定　陸檢驗中心涉嫌造假

防止「台海有事」撤離移工　美菲研擬緊貼巴士海峽建港口

兌現3年之約　雷軍拍板！小米汽車3月28日發布

陸配「宣誓效忠台灣」才能入籍　邱太三：各有利弊要全盤考量

外套遮包包！女子「帶25萬美金」出境…被大陸海關攔下慘了

女子用「筋膜槍按摩眼周」致白內障　醫：像快速用拳頭打眼球

岳母在婚禮上「深情」緊抱新郎　新娘在旁好著急！

李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)

休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

奪命保母畫面曝！餵廚餘綁成木乃伊　1歲童頭骨凹陷遭虐死

康橋校車翻覆！學生鑽車頂逃　15人送醫...司機：滑一下就翻

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

康橋校車翻覆「學生鑽車頂逃生」15人送醫　校方回應了

金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

女用破英文跟櫃台人員溝通　一聽可用中文：不會早講！

15歲兒比女兒更愛撒嬌　他熱情索吻媽大喊：走開

中國、伊朗和俄羅斯三國海軍聯合演習　一連5天於阿曼灣登場

男子「吞蛇膽喝蛇藥」15年後怪病纏身　醫嚇：寄生蟲爬滿脊隨

愛國閙烏龍！陸男誤將《盜墓筆記》當日本動漫…動漫展大暴走狂砸

扯！男童穿裙子做「父女」親子鑒定　陸檢驗中心涉嫌造假

防止「台海有事」撤離移工　美菲研擬緊貼巴士海峽建港口

兌現3年之約　雷軍拍板！小米汽車3月28日發布

陸配「宣誓效忠台灣」才能入籍　邱太三：各有利弊要全盤考量

外套遮包包！女子「帶25萬美金」出境…被大陸海關攔下慘了

女子用「筋膜槍按摩眼周」致白內障　醫：像快速用拳頭打眼球

岳母在婚禮上「深情」緊抱新郎　新娘在旁好著急！

烏克蘭最快7月部署F-16戰機　首批數量僅6架

不爽結帳被要求等一下　女顧客狂毆懷孕店員！她爆氣報警：絕不原諒

正妹玩真心話大冒險輸了！給「抱一下」卻被摸屁股...色男慘了

高雄20年餐廳「雲來坊」3／25熄燈　曾連2年入選米其林必比登

準新郎滑倒「割破頸動脈」失血亡　賓客開趴一半驚恐目睹

渣男剋星！3星座女生「情商特別高」　專門收服壞男生

塗鴉客夜闖消防隊噴漆留「寬8尺作品」　2台男起訴2外國人出境

台中鬧區空屋突然起火燒了　消防隊在隔壁300m...迅速撲滅

連進28球！獨行俠中鋒逼近張伯倫　唐西奇連7場20分大三元

寶咖咖「很會談」　3字頭地價買進台中港特定區

大陸熱門新聞

買房一次付清登記在女友名下　分手後房子歸誰？

岳母在婚禮上「深情」緊抱新郎　新娘在旁好著急

3名男童出門玩消失…1天後找到已遭活埋慘死！

《周處除三害》陸票房達16億！掀迷因熱潮

笑歪！「草泥馬」逼瘋詐騙集團

解放軍透露：轟-20新戰機很快亮相

疫情後　上海台商重回古剎祈願兩岸和平

A股首個運動品牌股價不到1元 曾經的「中國鞋王」將退市

陸短劇市場暴風成長　熱門編劇月收44萬

安徽煤礦瓦斯爆炸釀7死　仍有2人失聯待救

分析／陸兩會落幕　兩岸議題方向不變

「龍抬頭」12種龍食一次看！ 二月二咬一口「龍肉」祈願整年安康

女子用「筋膜槍按摩眼周」致白內障

男子「吞蛇膽喝蛇藥」　15年後怪病纏身險癱瘓

更多熱門

相關新聞

防「台海有事」美菲研擬建港口

防「台海有事」美菲研擬建港口

日媒《共同社》9日報導指出，美國不斷加強與菲律賓的防務合作，除了頻繁舉行聯合演習、進駐菲多處軍事基地外，美軍近期預計在菲律賓最北部的巴坦群島新建港口。目的是在「台海有事」時為從台灣撤離的菲律賓勞工提供收容服務。

韓男涉「間諜罪」　慘遭俄羅斯當局逮捕！

韓男涉「間諜罪」　慘遭俄羅斯當局逮捕！

英媒指中國吸收外資跌至30年新低　駐英使館：不專業

英媒指中國吸收外資跌至30年新低　駐英使館：不專業

CNN：「川普回鍋」中國也會怕　台灣危險了

CNN：「川普回鍋」中國也會怕　台灣危險了

美中晶片戰！美持續評估是否擴大出口管制

美中晶片戰！美持續評估是否擴大出口管制

關鍵字：

中國俄羅斯伊朗海軍安全

讀者迴響

熱門新聞

快訊／上班快改道！　國1事故大回堵

即／找到了！逢甲EMBA登山協會夫妻已罹難

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

1歲童虐死！兒福粉專被灌爆　網2點質疑：無法信服

明恐跌破10℃　2波變天「雨最多」時間曝

小磨坊也出包！「紅辣椒粉」被驗出禁用農藥

NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」

惡保母「北投賣湯圓」　小吃店澄清：已離婚

虐死男童　保母：要不是為了錢根本不想顧他

1歲童「U字對折」塞水桶！惡保母姊妹嘻笑：沒想到活力很強

1歲童悲慘身世曝！外傭爆恐怖施虐過程

日廠突現黃色肉球掌印！廣島急尋劇毒貓咪

冷氣團急凍「5縣市低溫特報」　今入夜到明晨跌破10度

達美樂宣布沉重消息！2大口味披薩掰了

康橋校車撞牆畫面曝　載25生撞牆旋轉360度

更多

最夯影音

更多
李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)

李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)
休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

奪命保母畫面曝！餵廚餘綁成木乃伊　1歲童頭骨凹陷遭虐死

奪命保母畫面曝！餵廚餘綁成木乃伊　1歲童頭骨凹陷遭虐死

康橋校車翻覆！學生鑽車頂逃　15人送醫...司機：滑一下就翻

康橋校車翻覆！學生鑽車頂逃　15人送醫...司機：滑一下就翻

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面