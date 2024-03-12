快訊／台中再查出40家業者中鏢　知名平價鍋物店等都列名

▲台中再查問題胡椒粉、沙茶醬料下游。（圖／食安處提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市食品藥物安全處今(12)日持續稽查問題椒鹽粉、胡椒粉及沙茶醬等醬料，共追查40家下游，掌握使用問題辣椒粉的各類產品共16萬2096.34公斤，計已售出或使用12萬6296.72公斤，當中赫見大呼過癮、五路鍋聖、王品集團旗下子公司「萬鮮」等知名店家。食安處表示，目前相關產品已全數下架、停止使用並回收中，將持續追查下游流向、釐清數量，維護市民食安。

食安處說明，台中市4家業者（億珍食品、建峰食品、橙林企業及宏駿商行）向濟生公司購入問題椒鹽粉及特A白胡椒粉（使用到保欣企業進口效期為2026/10/4輸入許可證號碼IFB12LK0647202的問題青辣椒粉），共計1290.36公斤，已售出198.84公斤給小型販售、餐飲小吃等食品業者及散客等，產品已全數下架停止販售或使用，正進行回收中。

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此外，南屯區1家隆太生技食品向津棧國際購入有效日期2026年5月3日及2026年5月6日，輸入許可證號碼IFT12AI0090304問題辣椒粉，共進貨29公斤，已使用24.5公斤製成麻辣精華醬、蒜辣醃肉粉、太出調味粉等7項產品共539.5公斤，已銷售343.5公斤給台中市6家下游餐飲業者，產品已全數下架停止販售或使用，並回收中。

食安處指出，台中市大呼過癮、五路鍋聖、駿欣餐飲與王品集團旗下子公司的冷凍食品品牌萬鮮等12家餐飲業者，以及四通食材、合將整合行銷及美升鮮食材等販售業者17家，共計29家業者，向南投縣金福華公司購入11種各式規格的沙茶調味醬料（使用到上述津棧國際的問題辣椒粉），總數計有16萬266.48公斤，已販售或使用12萬5754.38公斤，產品已全數下架停止販售或使用，並回收中。

另外，高雄市佳廣公司新增一批問題辣椒粉（有效日期2026/2/27，輸入許可證號碼分別為IFT12AI0123507及IFT12AI0135007），台南市慈光食品購入後製成BB十三香辣油，銷售到全國的全聯通路販售，目前已由全聯總公司通知全部下架停止販售，現已回收348.87公斤，將會持續回收。