快訊／子公司萬鮮遭爆捲問題辣椒粉　王品總公司火速發聲明回應

▲台中再查問題胡椒粉、沙茶醬料下游，又發現多家連鎖鍋物店也在名單上。（圖／食安處提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市食品藥物安全處今(12)日持續稽查問題椒鹽粉、胡椒粉及沙茶醬等醬料，共追查40家下游，當中赫見王品集團旗下子公司「萬鮮」也在名單中。對此，王品總公司火速發出聲明稿回應，上游金福華公司生產的沙茶醬因原物料問題而停供，為了維護消費者健康，蘇丹紅事件發生時，萬鮮公司就立即啟動預防性下架，並於3月6日完成全台各主要通路下架商品。

食安事件連環爆，台中市食品藥物安全處今稽查問題椒鹽粉、胡椒粉及沙茶醬等醬料，今天共追查40家下游，掌握使用問題辣椒粉的各類產品共16萬2096.34公斤，計已售出或使用12萬6296.72公斤，除了王品萬鮮，另外還有大呼過癮、五路鍋聖等知名平價鍋物店。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王品總公司火速發出聲明稿，強調在蘇丹紅事件時，萬鮮已在3月6日預防性下架。（圖／王品提供）



王品總公司也發出聲明稿回應，金福華公司生產的沙茶醬因原物料問題而停供，為了維護消費者健康，蘇丹紅事件發生時，萬鮮公司立即啟動預防性下架，並在3月6日完成全台各主要通路，含超市、量販店及連鎖賣場下架商品。王品也強調，消費者食品安全，是萬鮮公司最在意的事，嚴格遵守並配合政府各項檢驗及通報措施。