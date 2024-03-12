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社會 社會焦點 保障人權

快訊／翻盤了！津棧毒辣椒粉害全台　負責人80萬交保被撤銷更裁

▲▼李彥廷 。（圖／記者吳世龍攝）

▲津棧負責人李彥廷（中）交保的裁定被高雄高分院撤銷。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

蘇丹紅食安風暴持續擴大，高雄市的津棧、佳廣國際貿易商被查出進口蘇丹紅辣椒粉，地檢署和衛生局查出津棧在同個地址登記了多間公司，且產品6年前就已驗出了蘇丹紅，檢方偵辦後向法院聲請羈押津棧負責人李彥廷，但法院10日裁定以80萬元交保，雄檢不服提出抗告，高雄高分院審理後，今（12）日裁定撤銷交保，發回高雄地院更裁。

高雄地檢署在調查蘇丹紅食安風暴過程中，發現津棧負責人李彥廷透過親友的名義，成立了龍海同記、津棧、佳廣、杰展、釜山國際貿易、廣元、玉記昌等11間公司，並且設立在同一個地址。

李彥廷還在大陸成立一間「龍海同記食品（與台灣人頭公司同名）」公司，向大陸不特定的農村收購辣椒粉的製作原料，初步加工後販售給自己的台灣人頭公司，將材料帶回台灣，2次混料加工後，再販售給下游廠商。

▲▼蘇丹紅風暴，高雄市衛生局人員稽查津棧、佳廣、海順等關係企業位於大樹區廠房。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲蘇丹紅風暴，高雄市衛生局人員稽查津棧等關係企業位於大樹區廠房。（圖／記者賴文萱翻攝）

自2018年開始，李彥廷旗下公司進口的辣椒粉陸續被檢驗出含有蘇丹紅，但他還是持續透過旗下的人頭公司，將大陸的原料進口來台。為了規避免查，李彥廷甚至變更出口商，改成香港某公司，透過人頭的掩護，將含有蘇丹紅的辣椒粉原料繼續引進台灣。

2021年間，李彥廷所販售的青辣椒粉產品，被調味料公司「小磨坊」驗出蘇丹紅，因此被小磨坊退貨。沒想到他又將這批貨品重新包裝，繼續出貨給其他廠商。

至於多間公司登記在相同地址的原因，雄檢調查，李彥廷疑似是為了互相掩護，若遭到下游廠商退貨、或是被海關驗出蘇丹紅退貨，就再換其他間人頭公司來進口、販售貨品，行為十分惡劣。

雄檢複訊後，諭令章姓女會計10萬元交保，至於李彥廷、吳正言及謝姓品管等人，則是涉嫌重大、對案情避重就輕，且有逃亡、滅證之虞，因此向法院聲請羈押。

高雄地院審理後，認定李彥廷等人涉嫌重大，且有逃亡、滅證之虞，但無羈押之必要，諭知李彥廷80萬元、吳正言及謝女各20萬元交保。雄檢對此不服提出抗告，高雄高分院今日傍晚裁定撤銷李彥廷的交保裁定，發回高雄地院重新裁定。

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