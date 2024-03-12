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製成13萬kg沙茶醬等55產品　金福華總座現身道歉：全面回收銷毀

▲金福華食品沙茶醬等產品誤用津棧公司蘇丹紅色素辣椒粉原料，截至今日計下架回收31項產品、超過13萬公斤。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

▲金福華食品沙茶醬等產品誤用津棧公司蘇丹紅色素辣椒粉原料，截至今日計下架回收31項產品、超過13萬公斤。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

高雄津棧公司進口的辣椒粉被檢出致癌的「蘇丹紅」色素，其中超過8120公斤流向南投的金福華食品公司，被製成沙茶醬等55款產品，並陸續供應給火鍋店、食品通路盤商，造成民眾恐慌；金福華今日召開記者會，正式向社會大眾致歉，並表示將全面回收所有有使用辣椒粉原料的商品。

南投縣衛生局指出，金福華公司截至3月11日計下架回收31項產品，合計13萬7166.205公斤，專區存放、禁止使用販售，責付業者保管，並請業者每日回報下架回收量，該局將就下架回收產品監督銷毀。

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▲金福華食品沙茶醬等產品誤用津棧公司蘇丹紅色素辣椒粉原料，截至今日計下架回收31項產品、超過13萬公斤。（圖／南投縣衛生局提供）

南投縣衛生局表示，高雄市衛生局3月9日下午3時通報，津棧公司新增檢出蘇色素辣椒粉（有效日期：2026年5月3日），經查南投縣下游業者為「金福華食品貿易有限公司南投廠」，隨即前往稽查；截至3月11日，稽查該公司進貨津棧公司辣椒粉原料共計8120公斤，現場庫存原料13.22公斤予以封存，其他原料均製成沙茶醬相關產品計55項產品；同日統計下架回收31項產品規格包括17kg/460桶、3kg/7232罐、2.7kg/39844罐、20g/337包、145g/297瓶、180g/120罐，共4萬8290桶/罐/瓶/包、逾13萬公斤。

▲金福華食品沙茶醬等產品誤用津棧公司蘇丹紅色素辣椒粉原料，截至今日計下架回收31項產品、超過13萬公斤。（圖／南投縣衛生局提供）

金福華食品總經理楊智雄於記者會中表示，今正式決定全面回收有使用辣椒粉原料的商品，並將以公司內部控制制度的回收作業管理辦法實施，而後續有使用辣椒粉的商品也將貼標做出明顯區隔，盼能讓消費者安心使用商品。

南投衛生局表示，金福華公司相關問題產品的消費者可至原通路或檢具發票辦理退換貨，該公司網站上亦提供QR CODE連結表單，供消費者填寫辦理退款、退貨；該局將持續監督與管制金福華公司南投廠誤用不合格辣椒粉產製的產品流向及回收，並監督銷毀誤用違規原料之產品，確保問題產品未於市面上流通販售，維護民眾食品安全。

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