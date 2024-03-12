屏東警+紙風車劇團「阿猴落地掃」　沉浸式防詐宣導

▲屏東縣警局結合紙風車劇團-「阿猴落地掃」沉浸式防詐宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導



屏東縣政府警察局結合文化處及紙風車劇團，於日前展開「阿猴落地掃」巡演活動，首場在屏菸1936文化基地亮相，2024年帶來全新戲劇創作《屏東大小事》，將社區中的大小故事融入長照及民眾易遭詐騙之假投資、假交友、簡訊詐騙等議題，以幽默逗趣的戲劇方式，用寓教於樂、淺顯易懂的對白融入劇情中，提醒民眾慎防詐騙集團的話術。

縣警局並在現場即時招募防詐小尖兵隊，由小朋友大聲朗讀防詐5不箴言「不接陌生來電」、「不聽投資明牌」、「不點未知連結」「不傳個人資料」「不信可疑資訊」，讓現場觀眾熟記防詐口訣，降低受騙機率。

縣警局長戴台㨗表示，詐騙集團無孔不入，詐騙話術千變萬化，最終的目的都是要「錢」，希望藉由紙風車劇團幽默逗趣的表演，籲請民眾面對千奇百怪的網路訊息，不要好奇或受誘惑進而點選不明網址連結或輕信網路投資可賺大錢、檢警來電稱涉刑案要監管帳戶、親友來電說遭綁架、發生車禍要求匯款應急等詐騙話術，只要提到與「錢」相關的話題，就有可能是詐騙，期望社會大眾養成「1聽2掛3查證」的觀念，再推展至每位親友、擴散到社區鄰里角落，讓「人人都是反詐尖兵」，讓詐騙退散，永保財安。