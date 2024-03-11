投資詐騙14萬再她約超商面交　派出所長扮店員拘捕車手兄弟檔

▲南投派出所長陳俊宏（右2）扮成超商店員，於兄弟檔車手與受害女子約定面交取款時，將其一舉逮捕。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

何姓女子誤信臉書「投資」廣告，遭詐騙14萬元後報警求助；警方趁詐騙車手與何女再次約定在超商內取款時，由南投所長陳俊宏披上超商店員制服與其他警力一起到場埋伏，最後順利將鄭姓兄弟檔犯嫌逮捕，移送法辦。

南投警分局7日晚間接獲報案，得知31歲南投市民何女以為能藉由臉書投資訊息獲取高額報酬，沒想到不但沒有獲利，反而遭詐14萬元，而且對方還食髓知味、與她約定二度在超商內取款8萬元。

分局認為機不可失，立即派遣警力到場部屬，由於期間還有許多顧客結帳，為免影響超商營運，南投所長陳俊宏在店內櫃檯巧扮超商店員，還拿起掃把打掃，連員警同事都無法分辨真偽；直到車手出現準備與何女進行面交時，警方立刻上前將2名犯嫌逮捕，查出身分為一對28、26歲的鄭姓兄弟檔，並查扣詐騙贓款8萬元整，全案將依詐欺、洗錢防制法等罪嫌偵辦。

南投分局呼籲民眾，高報酬、穩賺不賠的投資都是詐騙，千萬不要相信網路上的高獲利投資，利用網路、手機、不明群組及來路不明的管道投資，都是詐騙集團的圈套，應提高警覺，多方查證資訊來源及真實性，如有任何疑慮請撥打「165」反詐騙諮詢專線或110報案專線查證，以免遭到詐騙。