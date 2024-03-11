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紙風車《雞城故事》屏東藝術館演出　3／15-16免費索票

▲紙風車劇團《雞城故事》將於屏東藝術館演出 。（圖／屏東縣政府提供）

▲紙風車劇團《雞城故事》將於屏東藝術館演出 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

迎接兒童節，紙風車劇團《雞城故事》親子場，將於4月3日、4月4日在屏東藝術館帶來4場演出，3月15、16日一連兩天開放觀眾索票。

《雞城故事》改編自西方經典《羅密歐與茱麗葉》及《西城故事》，演出曲目首首動聽、琅琅上口，每次演出都能讓全場小朋友看得笑開懷。透過戲劇的陶冶，讓孩子們學習愛與關懷，勇於面對挫折。

屏東縣政府文化處表示，紙風車劇團不僅巡迴各鄉鎮戶外公演，兩年前扎根屏東，培訓戲劇人才，繼上週末紙風車屏東團於屏菸「阿猴落地掃」首演，造成熱烈迴響，本週六、日將陸續於東港、萬巒、竹田、南州演出。

而為迎接4月兒童節，於屏東藝術館免費演出《雞城故事》，參與演員大多來自屏東班的學員，期待學員們能夠展現絢爛的成果。4月3日晚間7時、4日上午10時30分、下午2時30分及晚間7時共計4場。

文化處說，3月15日上午9時至12時、下午1時30分至5時、16日下午2時至5時於屏東藝術館開放索票，每一人憑身份證可索取2張票，不得重複領取，共2000張票索完即止，更多活動詳細資訊請見屏東縣政府官方網站及臉書社群。

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