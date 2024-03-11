「台灣電腦象棋王」涉吸金！假AI投資狂撈1.2億　遭收押

記者黃宥寧、陳韻如／台北報導

有「台灣電腦象棋王」之稱的鄭明政涉嫌假投資真吸金，受害人數21人，不法所得高達1.2億。刑事局偵二大隊日前查獲鄭男與業務員等10人，並依詐欺、銀行法等罪移送新竹地檢署偵辦，而檢方訊後聲押鄭男及其妹妹獲准，其他人則以5萬至100萬元交保、限制住居等。

▲台灣電腦象棋王涉假投資吸金。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據了解，鄭男為國小老師，有數理背景，後因撰寫象棋軟體「象棋世家」，並參加電腦對局論壇暨全球電腦象棋爭霸賽，打敗了第一屆冠軍法國隊，因此被封為台灣電腦象棋王。

然而，鄭男卻自2015年開始，以「環球金融交流平臺有限公司」的人工智能機器人交易功能，標榜自動操作股票、保險、基金、債券等金融產品交易，向被害人保證投資每年可穩定獲利8.4%等話術，於新竹縣市、苗栗縣等地區招募銷售業務員，向不特定人招攬投資。

據了解，被害人常以面交現金或匯款到香港境外帳戶的方式給業務，起初都會獲得出金，但直到2023年12月開始出金不正常，被害人才驚覺受騙。經查，受害人數21人，共投入1.2183億元，其中一名新竹貨運司機投資2370萬元最多。

▲▼現場證物陳列。（圖／記者黃宥寧翻攝）

案經專案小組蒐證後，於2023年8月30日執行查緝行動，拘捕林姓犯嫌等6人到案，並聲請法院裁定扣押鄭男等人名下土地、房屋及車輛共1千531萬餘元，鄭男也亦2月間自大陸廈門入境台灣時遭警方緝獲，全案後續依違反刑法詐欺罪、銀行法等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。