「10條通」男逃3年詐1億！賓士AMG代步　警攻堅他跳窗摔斷腿

▲警方攻堅孫男住處，孫嚇得跳窗摔斷腿遭逮。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

刑事局中部打擊犯罪中⼼偵破詐欺集團，1名身揹詐欺、洗錢等「10條通」的29歲孫姓男子，在逃亡期間仍從事詐騙行為，以通訊軟體遠端指揮手下以假投資、假檢警手法行騙，不法所得高達1億元，自己則開800萬元豪車、租住豪宅，以為能逍遙法外，經警方不懈調查，今年1月前往孫男新北住處攻堅，孫看到警方嚇得跳窗逃逸，結果摔斷腿終遭警方逮捕，目前因骨折住院治療，結束3年逃亡生活，後續將面臨法律的制裁。

刑事局中打去年6月在桃園市偵破一起拘禁帳戶人頭詐欺案，該詐團專門吸收居無定所、積欠債務的民眾，將其帶至汽車旅館控制行動，並帶往銀行開設帳戶，作為詐騙之用。

專案小組向上溯源查出，背後首腦是1名在2021年因詐欺、洗錢、犯罪組織等10條刑案遭到通緝的孫姓男子，因不願面對10年以上的重刑，孫遂逃逸展開逃亡生活，此期間他再次組織詐欺集團，以通訊軟體遠端指揮手下，在臉書、IG等網路社群以股票、期貨等金融假投資訊息，誘騙被害者上當，再使用不法手段獲取的人頭帳戶洗錢。

另外，孫男藏身幕後的同時，在新北市林口區租下一處1個月租金近5萬元的豪宅，並買下新車要價790多萬元的賓士AMG GTS雙門跑車代步，過著奢華生活，而為了躲避警方查緝，他還使用假的身分證件。

▲孫男平時駕駛新車要價790多萬元的賓士AMG GTS雙門跑車代步。（圖／民眾提供）

檢警掌握孫男住處，今年1月30日出動維安特勤警力攻堅破門，孫男見警方來勢洶洶，嚇得從2樓一躍而下，企圖逃逸，卻將腿摔斷，最終仍遭到警方逮捕。警方也在現場查獲手機、電腦、賓士跑車、現金270餘萬元等贓證物。

▲警方在孫男住處查扣手機、電腦、賓士跑車、現金270餘萬元等贓證物。（圖／記者白珈陽翻攝）

全案警方循線逮獲孫的手下、共16名犯嫌，包括第⼀層取款⾞⼿、第⼆層收⽔⼿成員及第三層⾞⼿頭等，其中10人經檢方複訊後依詐欺罪聲押獲准，另6人以5萬元交保；至於孫男，他因骨折受傷責付家屬，檢方將待傷勢好轉再行訊問。

檢警並清查被害人數，遭拘禁的人頭部分，有6人受害，已全數救出；被詐金錢部分，有11人受害，損失金額共高達1億元，被害人多為退休人士，其中最大筆的受害金額為3500萬元，還有被害人是家庭主婦，均因誤信網路不實投資訊息上當。