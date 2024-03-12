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快訊／海地總理請辭！　曾遭國內幫派威脅推翻

▲▼海地總理亨利（Ariel Henry）險遭暗殺。（圖／路透）

▲海地總理亨利（Ariel Henry）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

根據《法新社》最新消息，海地總理亨利（Ariel Henry ）已經請辭，總理顧問喬瑟夫（Jean-Junior Joseph）也證實消息，但強調亨利將會繼續擔任職務，直到新的臨時政府組建為止。此前，國內幫派領袖曾放話，將要推翻他的政權。

CNN、《路透社》等外媒報導，除了顧問的證實以外，加勒比共同體（Caribbean Community）主席也已經宣布亨利請辭消息。自2021年前總統摩依士（Jovenel Moise）遭暗殺後，亨利就在未經人民選舉的狀況下，身兼總理與總統職務。

早在今年2月29日，海地就爆發動亂，首都太子港（Port-au-Prince）逾80%區域遭幫派控制、陷入癱瘓，甚至隨處可見焦屍，街上傳來陣陣屍臭。隨著動盪局勢不見平息，美國緊急派出軍機，撤離當地大使館人員。

動亂爆發時，亨利正出訪肯亞，因幫派圍攻機場被迫轉降波多黎各，至今無法返國。

菁英警察出身的海地幫派G9聯合會首腦切里齊爾（Jimmy Cherizier）誓言推翻亨利。海地2004年政變主要領導人之一、前毒販菲力普（Guy Philippe）近日受訪也表示，希望自己能成為海地總統，並要現任總理亨利下台。

在這個加勒比海國家爆發動亂之際，區域領袖11日稍早在牙買加會面，討論政治過渡框架。美國上周也呼籲「加速」建立總統委員會。
 

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