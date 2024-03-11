　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美派兵太子港使館維安　多明尼加不歡迎海地總理

▲海地動亂情況失控。（圖／路透）

▲海地動亂情況失控。（圖／路透）

文／中央社

美國軍方今天表示，已經派遣部隊飛往海地加強大使館維安，並且准許非必要人員撤離。毗鄰海地的多明尼加則表示，「不歡迎」仍然滯留海外的海地總理亨利。

美聯社報導，美軍南方司令部（U.S. Southern Command）指出，這些飛機飛往駐海地大使館館區，意味有關工作涉及直升機，並且強調「這些軍用飛機上沒有海地人」。隨著當地情勢惡化，此舉似為打消可能有海地高階政府官員藉此離境的揣測。

美國大使館所在的海地首都太子港（Port-au-Prince）周圍地區基本上已被幫派掌控。

美軍南方司令部在聲明中表示：「此一人員空運進出這座大使館之舉符合我們加強全球各地大使館安全的標準作法。」

報導表示，美國駐海地大使館去年7月已要求非必要人員及家屬撤離，這次運送人員離開大使館的作法可能只是進行人員輪調。

處境危殆的亨利（Ariel Henry）近日前往肯亞，爭取獲聯合國支持的肯亞警力部署協助打擊黑幫。不過肯亞法院1月裁定，這樣的部署作法違憲。

面臨辭職或組成過渡委員會壓力的亨利仍然滯留海外。在無法降落毗鄰海地的多明尼加後，他於5日抵達波多黎各。

多明尼加總統阿比納德（Luis Abinader）的辦公室昨天發布聲明指出：「基於安全理由，多明尼加共和國不歡迎亨利。」海地和多明尼加都位在加勒比海第二大島伊斯班尼奧拉島（Hispaniola Island）上，多明尼加已經關閉陸地邊界。

聲明強調：「考量當前形勢，認為海地總理不宜出現在多明尼加共和國…這項決定反映多明尼加政府在保衛國家安全和穩定方面的堅定立場。」

聲明以「完全不可持續」形容海地當前局勢，並且預測「如果沒有緊急落實維和部隊，局勢可能進一步惡化」。

加勒比海各國領袖已要求明天在牙買加開會，商討「嚴峻的」海地局勢。包括美國、法國、加拿大、聯合國和巴西都受邀與會。

與此同時，薩爾瓦多「掃黑」總統布格磊（Nayib Bukele）今天表示，他可以「解決」海地無止盡暴力危機。犯罪組織近日使當地深陷水深火熱之中。

法新社報導，儘管人權團體就任意逮捕和不人道監禁等境況提出警告，42歲的布格磊在國內和在拉丁美洲各地人氣仍居高不下。

布格磊今天在X平台轉推海地已然崩潰的推文，並以英文寫道：「我們可以解決這個問題。」

他強調：「但是我們需要聯合國安全理事會決議、東道國同意，並且有人支付任務所有開銷。」

薩爾瓦多總統府稍後指出，布格磊「是在說海地正遭遇到的政治和社會形勢」。

不過他沒有就所提的協助海地建議提供進一步細節。

ET快訊
炸雞粉、雞排裹粉也驗出蘇丹紅！　16家食品業者緊急下架
男住摩鐵「退房全血」被丟包慘死　涉案1男1女抓到了
她「一直喊好累」…竟心臟衰竭！醫曝有6徵兆別拖了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

黛安娜王妃親弟出書　控11歲遭女舍監性虐待「像地獄一樣」

哈瑪斯領袖哈尼雅：談判齋戒月停火態度仍開放

美派兵太子港使館維安　多明尼加不歡迎海地總理

男開車撞白金漢宮大門　「疑涉恐怖主義」調查結果出爐

教宗建議「舉白旗」談判　烏克蘭外長怒槓：我們永遠只會舉國旗

星級飯店獨缺「420號房」　傻眼原因曝光

便宜日圓掰了？　日央行考慮做出重大政策

拜登川普在喬治亞州交手　移民與年齡成主軸

台積電熊本廠周邊通勤時段超塞　最長車龍高達1.31公里

將加薩一分為二！以軍新建「橫貫南北」公路　專家：有長期控制計畫

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

《戀愛兄妹》哥哥抽到「跟親妹約會」　她崩潰：我好累..訪問狂嘴對方XD

金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

台中砂石車過彎失控右翻　外線休旅車遭「壓成鐵餅」

姊載兒子補習遭大車輾壓重傷　她不捨：考警察是外甥的夢想

懂事兒想棄大學...補習卻遇劫　家屬：考警專替家裡減輕負擔

郭泓志教你投球準度練習　親自示範結果全沒丟中XD

穿帽T不卡脖子小祕招！ 「抓出內層」30秒就搞定

中興大學人工湖師生清淤　撈出20年前Nokia手機！

恐怖畫面曝！台中砂石車過彎失控右翻　外線休旅車遭「壓成鐵餅」

黛安娜王妃親弟出書　控11歲遭女舍監性虐待「像地獄一樣」

哈瑪斯領袖哈尼雅：談判齋戒月停火態度仍開放

美派兵太子港使館維安　多明尼加不歡迎海地總理

男開車撞白金漢宮大門　「疑涉恐怖主義」調查結果出爐

教宗建議「舉白旗」談判　烏克蘭外長怒槓：我們永遠只會舉國旗

星級飯店獨缺「420號房」　傻眼原因曝光

便宜日圓掰了？　日央行考慮做出重大政策

拜登川普在喬治亞州交手　移民與年齡成主軸

台積電熊本廠周邊通勤時段超塞　最長車龍高達1.31公里

將加薩一分為二！以軍新建「橫貫南北」公路　專家：有長期控制計畫

黛安娜王妃親弟出書　控11歲遭女舍監性虐待「像地獄一樣」

今「龍抬頭」土地公生日說2字衰爆　9禁忌一次看

Jisoo、張員瑛都愛上「質感無框眼鏡」　書呆子時尚來臨

幕後／2026提前練兵！賴清德培育新人才　黨機器2軌策略曝

今全台變天越晚越冷　「雨最多」時間曝

台積電變飆股拉指數衝破2萬　法人分析3大「異象」籲謹慎看待

獨／520正式就職副總統前　蕭美琴擬訪美探視親友

王道銀殖利率上看4%　駱怡君露口風「比去年好」

哈瑪斯領袖哈尼雅：談判齋戒月停火態度仍開放

情侶吵架爆氣　女友爬鐵絲網翻進北捷軌道

買22包送22包! 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

國際熱門新聞

便宜日圓掰了？日央行考慮做出重大政策

星級飯店獨缺「420號房」原因曝

老翁過世！2女「載屍去銀行」盜領存款

婚禮隔天死亡車禍！　度蜜月路上天人永隔　

日本京都藝妓頻遭遊客騷擾「撕破和服」

教宗提舉白旗　烏外長：我們只舉國旗

台積電熊本廠周邊超塞　最長現1.31km車龍

拜登川普喬治亞交手　移民與年齡成主軸

吵架被男友推下鐵軌！她遭輾「雙腿截肢」

1個月瘦6~8kg！日醫推「擺爛減肥法」

大猩猩追上來！動物園人員狂奔畫面曝光

吃海龜肉　9人毒發斃命

人妻鑽進公公房間　他看監視器綠炸

男開車撞白金漢宮　不涉及恐怖主義

更多熱門

相關新聞

拜登川普喬治亞交手　移民與年齡成主軸

拜登川普喬治亞交手　移民與年齡成主軸

美國總統拜登和挑戰者川普今天在大選關鍵州喬治亞交鋒，就年齡和移民等關鍵議題互槓。

婚禮隔天死亡車禍！　度蜜月路上天人永隔　

婚禮隔天死亡車禍！　度蜜月路上天人永隔　

全美多地推「搬遷獎勵」　搬來住送60萬

全美多地推「搬遷獎勵」　搬來住送60萬

TikTok急了！　要求美國用戶打給議員施壓

TikTok急了！　要求美國用戶打給議員施壓

吵架被男友推下鐵軌！她遭輾「雙腿截肢」

吵架被男友推下鐵軌！她遭輾「雙腿截肢」

關鍵字：

多明尼加海地美國北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

蘇丹紅懶人包／23款毒調味料一次看

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

近9千公斤蘇丹紅辣粉做成沙茶醬　全賣光了

NONO「暴瘦20公斤」近照曝光！　被爆南下到寺廟懺悔

掛號費2500元！全台收費最貴診所　理由曝光

她「一直喊好累」…半年後心臟衰竭！醫曝有6徵兆別拖了

料理界央廚淪陷　9千公斤蘇丹紅沙茶賣全台

炸雞粉、雞排裹粉也驗出蘇丹紅！

2男1女摩鐵退房　清潔工驚見全是血

屋主失蹤！房客住4年　拖欠14.6萬電費

汐東線流標　捷運局曝原因

上海女模「穿韓服」稱：看見中國的美

泫雅、龍俊亨遊泰國「甜蜜牽手約會」

透天社區優勢「邊間＞中間」？內行慶幸沒買

OL「陰道狂出水」無解！醫揪關鍵原因

更多

最夯影音

更多
違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告
《戀愛兄妹》哥哥抽到「跟親妹約會」　她崩潰：我好累..訪問狂嘴對方XD

《戀愛兄妹》哥哥抽到「跟親妹約會」　她崩潰：我好累..訪問狂嘴對方XD

金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

台中砂石車過彎失控右翻　外線休旅車遭「壓成鐵餅」

台中砂石車過彎失控右翻　外線休旅車遭「壓成鐵餅」

姊載兒子補習遭大車輾壓重傷　她不捨：考警察是外甥的夢想

姊載兒子補習遭大車輾壓重傷　她不捨：考警察是外甥的夢想

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面