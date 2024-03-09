　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

海地毒販嗆總理下台「讓我當總統」　自曝黑幫喜歡他：我上台就特赦

▲▼海地總統府旁爆大規模槍戰 毒販要當總統嗆總理下台。（圖／路透社）

▲海地總統府外爆激烈槍戰，毒販嗆總理下台「讓我當總統」。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

我友邦海地2月29日爆發動亂，黑幫襲擊首都太子港機場、警察局及監獄，總統府附近8日更發生激烈槍戰。海地2004年政變主要領導人之一、前毒販菲力普（Guy Philippe）近日受訪時，表示希望自己能成為海地總統，並要現任總理亨利（Ariel Henry）下台。

菲力普（Guy Philippe）近日接受《路透社》專訪時，表示希望自己能成為海地總統，並要求現任總理亨利下台，他還引用了南非前總統曼德拉、委內瑞拉前總統查維茲的經歷，強調自己坐牢的過往並不會阻礙他從政，「曼德拉曾進入監獄，查維茲也曾進入監獄，所以若人民相信我，我將成為他們的領袖」。

針對近期的海地黑幫暴動，菲力普表示自己最近才回國，顯示他與黑幫沒有深厚的情誼，也不是黑幫暴動的幕後黑手，但確實有黑幫成員支持他，因為這些人支持他的言論，他也表示如果自己成為海地領導人，將會特赦黑幫成員，「他們喜歡我的演講，有些人想追隨我」。

菲力普直言，究竟誰更糟糕，是街上拿著武器的人，還是在辦公室裡面自稱總理、總統、部長的人，後者顯然正在偷走這個國家擁有的一切，海地會變成如今的樣子，部分的原因這些人造成的，「亨利應該請辭」，「我認為他應該待在現在的位置（波多黎各），讓海地人民決定自己的命運」。

菲力普是海地2004年政變主要領導人之一，政變後他曾經競選總統但失利，後來一度擔任該國警察局局長，2016年曾參選並贏得參議院的席位，不過2017年宣示就職前，他卻因為毒品罪被引渡到美國入監服刑6年，直到2023年才服刑期滿獲釋，並於2023年12月回到海地。

ET快訊
丁噹破尺度「三角高衩」辣爆了！　雪白美腿全看光粉嗨翻
快訊／經營56年！可利亞餐廳宣布「結束營業」
篠崎泫遭詐騙！　被盜10萬不敢說
快訊／台鐵軌道旁驚見人頭骷髏
前男友密戀媽媽「激烈熱吻」！妹子崩潰：還聽到吸田螺聲
台灣首位千萬YTR身世被起底！靠阿嬤賣麻糬養大
被嫌床上「像充氣娃娃」！她認了沒感覺　男友一聽崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

海地毒販嗆總理下台「讓我當總統」　自曝黑幫喜歡他：我上台就特赦

1個月瘦6~8公斤！日醫傳授「擺爛減肥法」　躺坐都能瘦

聯合國：以色列屯墾區「空前擴張」　不利巴勒斯坦建國

日本麥當勞推「薯條香水」！驚人新品吸2千萬流量　網狂喊：別鬧了

別當機場奧客！安檢人員吐辛酸　「這6種」旅客最麻煩

助公公拚大選！　川普二媳任共和黨全委會共同主席

阿根廷4職業足球員爆「下藥性侵女記者」！　禁賽接受調查

外星人造訪？最全面UFO調查出爐　五角大廈揭真相：多是誤認

美聯合航空5天出包4次！110人客機「液壓出問題」　急改降洛杉磯

南韓南部外海漁船翻覆3死5失蹤　1人昏迷搶救中

迪麗熱巴叼餅乾挨罵「學韓韶禧？」　陸網友酸她油膩：用力過猛，好尬

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

小禎聞佩甄私約胡瓜..嗆：潛規則？XD　樂觀看烏龍死訊「通常都是巨星才有」

孟耿如帶女兒「黃玉米」露面..嚇到掙脫　被問黃子佼復出計畫「我也不清楚」

原民男搞笑勸要折抵兵役！　收假超厭世：人家都退伍了

大S弔唁「透膚裝＋紅指甲」遭張蘭模仿　經紀人還原衣服實情：對她有多大的仇恨！

陸5歲弟獨自睡前狂喊加油　眼眶泛淚打氣：哼！我不哭

調皮弟對窗外野生猴做鬼臉　下秒被闖車內搶零食超驚恐

警還原「丟丟妹行糾」！被故意追撞　男友下車秒遭3嫌球棒痛毆

停讓後起步!單車、行人硬衝　駕駛怒：肇因不能全怪車輛

海地毒販嗆總理下台「讓我當總統」　自曝黑幫喜歡他：我上台就特赦

1個月瘦6~8公斤！日醫傳授「擺爛減肥法」　躺坐都能瘦

聯合國：以色列屯墾區「空前擴張」　不利巴勒斯坦建國

日本麥當勞推「薯條香水」！驚人新品吸2千萬流量　網狂喊：別鬧了

別當機場奧客！安檢人員吐辛酸　「這6種」旅客最麻煩

助公公拚大選！　川普二媳任共和黨全委會共同主席

阿根廷4職業足球員爆「下藥性侵女記者」！　禁賽接受調查

外星人造訪？最全面UFO調查出爐　五角大廈揭真相：多是誤認

美聯合航空5天出包4次！110人客機「液壓出問題」　急改降洛杉磯

南韓南部外海漁船翻覆3死5失蹤　1人昏迷搶救中

快訊／經營56年！可利亞餐廳宣布「結束營業」　最後一間店關閉

吃「生菜」更健康？　研究：降心血管疾病風險

丁噹破尺度「三角高衩」辣爆了！　雪白美腿全看光粉嗨翻

阿布家地磚爆開！妻嚇歪「以為大地震」　全家寄住好友家1周

《周處》陸票房破14億！王淨開心「被更多人看到」　愛犬耳縫10針陪養傷

海地毒販嗆總理下台「讓我當總統」　自曝黑幫喜歡他：我上台就特赦

快訊／台鐵三坑站軌道旁驚見人頭骷髏　警封鎖現場採證調查

篠崎泫遭詐騙！　「誤信拙劣簡訊」被盜10萬不敢說：好愚蠢好丟臉

林書豪38婦女節發文　介紹家族女性並獻上敬意

ELLA控比爾賈愛熬夜 王心凌金狼獎大贏家

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

國際熱門新聞

家人以為4歲童失足溺斃！監視器揭恐怖真相

機長同時睡著！飛機無人駕駛28分鐘偏離軌道

「女兒太漂亮」DNA鑑定心碎　她被趕出家門

亞洲首富娶媳！準婆婆戴19億祖母綠現身

日本京都藝妓頻遭遊客騷擾「撕破和服」

深夜11：59去領錢　女一分鐘後GG了

最全面UFO調查　五角大廈：未發現外星科技

男偏頭痛求診才知「大腦寄生蟲」腦內產卵

結婚6年才知妻是親妹妹！人夫崩潰：小孩都2個了

美聯合航空波音737「降落衝出跑道」

東京馬拉松爆首死！6旬男忙揮手摔倒亡

1個月瘦6~8kg！日醫推「擺爛減肥法」

鳥山明辭世消息隱瞞1週　期間還舉辦作品計畫發表會

彭博：台積電將獲美逾1571億元　支援晶片生產計畫

更多熱門

相關新聞

海地總統府外爆激烈槍戰！黑幫襲政府大樓

海地總統府外爆激烈槍戰！黑幫襲政府大樓

我友邦海地2月29日爆發動亂，8日總統府附近更發生激烈槍戰，總理亨利（Ariel Henry）至今無法回國，首都太子港因幫派暴力陷入癱瘓，人道危機也逐漸惡化。

海地緊急狀態延長1月！　人道危機惡化

海地緊急狀態延長1月！　人道危機惡化

海地神隱總理現身　被擋自家國門外無法降落

海地神隱總理現身　被擋自家國門外無法降落

海地緊急狀態！美籲盡速離境　加國關使館

海地緊急狀態！美籲盡速離境　加國關使館

海地越獄暴動！鄰國也害怕　忙出動邊境軍隊

海地越獄暴動！鄰國也害怕　忙出動邊境軍隊

關鍵字：

海地

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台灣第一人！　YouTuber破1000萬訂閱

小彤胰臟腫瘤證實為惡性將樂觀治療

獨／機車定檢費4月起「調漲為100元」　27年來首度漲價

沒用到蘇丹紅！小磨坊老闆：自驗513次

面試一半「人資已Call她現職公司」！全場罵：太87

極冷空氣最強時刻來了！急凍8度挑戰寒流　下周一雨更大

不一定要用毛巾！洗臉「最佳工具」醫激推：不會傷皮膚

勞斯萊斯被撞爛！車主回應了「不求償」

碩士男年薪　遭同學酸太鳥

即／國1北大貨車追尾！2千多萬勞斯萊斯車尾遭撞爛

即／台78線火燒車　2大2小跳車脫困　

前女台北市議員爆偷吃助理！夫怒告

即／北市光復橋車禍　騎士捲公車車底亡

人夫遭仙人跳　給2.6萬險遭推下山

昨與林襄靦腆自拍　蔣萬安曝回家後太太反應

更多

最夯影音

更多
迪麗熱巴叼餅乾挨罵「學韓韶禧？」　陸網友酸她油膩：用力過猛，好尬

迪麗熱巴叼餅乾挨罵「學韓韶禧？」　陸網友酸她油膩：用力過猛，好尬
周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

小禎聞佩甄私約胡瓜..嗆：潛規則？XD　樂觀看烏龍死訊「通常都是巨星才有」

小禎聞佩甄私約胡瓜..嗆：潛規則？XD　樂觀看烏龍死訊「通常都是巨星才有」

孟耿如帶女兒「黃玉米」露面..嚇到掙脫　被問黃子佼復出計畫「我也不清楚」

孟耿如帶女兒「黃玉米」露面..嚇到掙脫　被問黃子佼復出計畫「我也不清楚」

原民男搞笑勸要折抵兵役！　收假超厭世：人家都退伍了

原民男搞笑勸要折抵兵役！　收假超厭世：人家都退伍了

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面