海地毒販嗆總理下台「讓我當總統」　自曝黑幫喜歡他：我上台就特赦

▲海地總統府外爆激烈槍戰，毒販嗆總理下台「讓我當總統」。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

我友邦海地2月29日爆發動亂，黑幫襲擊首都太子港機場、警察局及監獄，總統府附近8日更發生激烈槍戰。海地2004年政變主要領導人之一、前毒販菲力普（Guy Philippe）近日受訪時，表示希望自己能成為海地總統，並要現任總理亨利（Ariel Henry）下台。

菲力普（Guy Philippe）近日接受《路透社》專訪時，表示希望自己能成為海地總統，並要求現任總理亨利下台，他還引用了南非前總統曼德拉、委內瑞拉前總統查維茲的經歷，強調自己坐牢的過往並不會阻礙他從政，「曼德拉曾進入監獄，查維茲也曾進入監獄，所以若人民相信我，我將成為他們的領袖」。

針對近期的海地黑幫暴動，菲力普表示自己最近才回國，顯示他與黑幫沒有深厚的情誼，也不是黑幫暴動的幕後黑手，但確實有黑幫成員支持他，因為這些人支持他的言論，他也表示如果自己成為海地領導人，將會特赦黑幫成員，「他們喜歡我的演講，有些人想追隨我」。

菲力普直言，究竟誰更糟糕，是街上拿著武器的人，還是在辦公室裡面自稱總理、總統、部長的人，後者顯然正在偷走這個國家擁有的一切，海地會變成如今的樣子，部分的原因這些人造成的，「亨利應該請辭」，「我認為他應該待在現在的位置（波多黎各），讓海地人民決定自己的命運」。

菲力普是海地2004年政變主要領導人之一，政變後他曾經競選總統但失利，後來一度擔任該國警察局局長，2016年曾參選並贏得參議院的席位，不過2017年宣示就職前，他卻因為毒品罪被引渡到美國入監服刑6年，直到2023年才服刑期滿獲釋，並於2023年12月回到海地。