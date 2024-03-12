南消將軍分隊辦公廳舍新建動土　黃偉哲改善消防人員工作環境

▲台南市消防局第三救災救護大隊將軍分隊辦公廳舍新建工程動土典禮，於12日上午10時在將軍區圖書館旁新建工程基地舉行，該典禮由黃偉哲市長主持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第三救災救護大隊將軍分隊辦公廳舍新建工程動土典禮，於12日上午10時在將軍區圖書館旁新建工程基地舉行，該典禮由黃偉哲市長主持，立委陳亭妃、市議員蔡秋蘭、方一峰、蔡蘇秋金、陳昆和、謝舒凡及地方人士共同觀禮，整個活動圓滿順利成功。

第三救災救護大隊將軍分隊現行廳舍興建於1988年，超過35年的舊建築，為地上2層建物且總樓地板面積僅約96坪，由於駐地空間狹小老舊，無規劃裝備器材室，消防救災車輛空間不敷使用，致使部分車輛停放在外。考量現有廳舍已無法配合現代消防業務需求增設各式新穎設備，同仁執勤及車庫空間嚴重不足，爰規劃覓地遷建。

黃偉哲市長12日參加將軍分隊辦公廳舍新建工程動土典禮，黃偉哲市長表示，消防分隊屬於24小時運作的機關，對於空間具有特殊的使用需求，新廳舍除規劃適當的執勤與休憩空間外，也輔以綠建築規範基準，啟用後希望消防人員能在舒適及優質的辦公環境下，用心服務在地的鄉親，強化救災救護服務效率，提供民眾便利無礙的洽公空間。2024年是台南建城400年，讓我們一起攜手邁向永續經營且安全的城市。

消防局局長李明峯表示，黃偉哲市長對於基層消防人員的工作環境與民眾的洽公服務品質相當重視，雖廳舍用地及經費爭取不易，幸經轄區議員等民意代表大力協助及支持，分年編列工程預算新台幣6000萬元，期間因營建物價高漲，導致預算不足，在黃市長及議會的支持下，挹注增加預算1800萬元，以總工程經費7800萬元使工程順利發包。新建廳舍為一幢4層樓鋼筋混凝土建築，總樓地板面積約為1309平方公尺(約396坪)，整體工程預計2025年12月完工。

新建消防廳舍位於將軍區圖書館旁，工程委由「樸木聯合建築師事務所」監造，「佳榮營造股份有限公司」承攬施工，新建廳舍基地偏狹長，設計上採柱位調整退縮等方式，確保出勤動線順暢。新廳舍建築符合生態、節能、低碳等功能，為銀級綠建築。針對消防救災行車動線及空間機能做完善之規劃設計，能強化整體災害防救之戰力，民眾生命財產安全得到充分保障。