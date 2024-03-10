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2024台南麻豆柚香追香健康路跑　南消宣導強化防災意識

▲台南市消防局第二救災救護大隊麻豆消防分隊，配合路跑活動，於現場設立防火宣導攤位，向路跑民眾推廣安裝住宅用火災警報器，進行消防宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第二救災救護大隊麻豆消防分隊，配合路跑活動，於現場設立防火宣導攤位，向路跑民眾推廣安裝住宅用火災警報器，進行消防宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

每年3月正值麻豆柚花盛開的季節，台南麻豆區農會於10日舉辦一場「柚花追香路跑活動」，早上6時半於麻豆區安業國小起跑，活動過程中一陣陣柚花的香氣瀰漫在跑者的身旁，跑起來真是令人身、心、靈舒暢，現場民眾親自體驗這難得的絕佳路跑饗宴。

台南市消防局第二救災救護大隊麻豆消防分隊，配合路跑活動，於現場設立防火宣導攤位，向路跑民眾推廣安裝住宅用火災警報器、遇到火災發生該如何正確避難逃生及瓦斯爐具平時檢查方式等，並貼心提醒路跑民眾，如路跑當中發生身體不適，應立即停下休息片刻，發生緊急事故時可立即撥打119求救。

▲台南市消防局第二救災救護大隊麻豆消防分隊，配合路跑活動，於現場設立防火宣導攤位，向路跑民眾推廣安裝住宅用火災警報器，進行消防宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

鑑於清明掃墓前夕，民眾陸陸續續開始掃墓祭祖，消防局接獲雜草火警的案件有明顯上升的趨勢，貼心提醒各位民眾小心火燭，並請遵循祭祖掃墓「不用火」環保又安全原則:一、除草不用火，二、紙錢不燃燒，三、爆竹不燃放，四、菸蒂不亂丟，五、垃圾要帶走，此外響應「紙錢集中燒」、「以功代金」，並提醒民眾在掃墓祭祖、焚燒金紙時，能夠多一份確保，少一分災害。

▲台南市消防局第二救災救護大隊麻豆消防分隊，配合路跑活動，於現場設立防火宣導攤位，向路跑民眾推廣安裝住宅用火災警報器，進行消防宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局李明峯局長表示，本次活動是麻豆區農會連續第5年辦理柚花追香路跑活動，近千人在柚香中盡情地揮灑慢跑，讓活動顯得更加愜意浪漫，同時麻豆消防分隊在清明節前夕，宣導路跑民眾敬祖掃墓應減少使用火源，避免餘燼引燃雜草造成墓地火災，降低災害發生。

▲台南市消防局第二救災救護大隊麻豆消防分隊，配合路跑活動，於現場設立防火宣導攤位，向路跑民眾推廣安裝住宅用火災警報器，進行消防宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第二大隊王騰毅大隊長表示：為有效降低雜草火災，清明祭祖期間，所轄的分隊將於消防車懸掛防火宣導布條，並搭配警消出勤時，可以向民眾進行防火宣導，提醒務必人離火熄，離開時確實用水澆滅金紙餘燼，防範火災發生。

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