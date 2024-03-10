台南消友會二處及工豐企業善心義舉　南消二大獲贈住警器、防焰口罩！

▲台南市消防之友會第二辦事處處長胡正德，代表捐贈400個住警器及個人捐贈120個美製PGI防焰口罩予消防局第二大隊，並表揚績優警消人員。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防之友會第二辦事處，9日舉辦會員大會，處長胡正德代表第二辦事處捐贈400個住警器予消防局第二大隊。希望透過防火宣導隊居家訪視時，將住警器發給弱勢族群及高風險場所的民眾，並頒發績優獎勵金給予表現優異的警消人員，鼓勵感謝付出及辛勞。

胡正德處長亦是工豐企業股份有限公司董事長，於去年6月時，以個人名義捐贈美製PGI防焰口罩200個，提供南消二大打火弟兄，在處理各式火警殘火處理時使用，除可以保持靈活性，節省體力耗損，又可兼顧安全避免濃煙及病毒的侵害。

由於體恤消防人員的辛勞，利用本次會員大會，胡正德處長個人再加碼捐贈120個PGI防焰口罩，合計320個防焰口罩，總花費約64萬元，來保障消防弟兄健康與安全。

市長黃偉哲表示，台南市推廣安裝住警器已行之有年，並積極宣導民眾購買安裝，對於能夠提早偵知火災的住警器，希望民眾能夠多瞭解，裝設於自己家中，以降低火災帶來生命及財產的損失。另外，非常感謝胡董事長再次捐贈120個美製PGI防焰口罩，對於救災同仁有相當大的幫助，以提升自身的健康及安全。

消防局長李明峯指出，對於近期發生的火災，有裝設住警器，而成功活下來的案例；但也有未能及時發現火災，而造成傷亡的事件。因此，在此呼籲，家中裝設住警器，能夠提早偵知火災，提早逃生或做出正確的應變，以降低人命傷亡。特別感謝胡董事長去年捐贈200個PGI防焰口罩，加上這次捐贈的120個，合計捐贈了320個防焰口罩，有效提昇弟兄們於火場殘火處理時的高靈活性及機動性，也保障同仁的健康及安全。

二大隊長王騰毅表示，由衷感謝消友會第二辦事處捐贈的住警器，第二大隊的防火宣導隊將透過居家訪視特別針對弱勢族群（如低收入戶、獨住長者等）及高風險場所（位狹小巷弄、無消防設備等）進行發放，並提供各分隊於各式活動場合宣導使用，讓民眾瞭解住警器的重要性，希能帶給民眾平安、減少傷亡的狀況發生。另外，這次獲贈的防焰口罩，也將立即發給第一線的同仁，希冀能夠給予在面對火場殘火處理的消防員，有助於減少吸入煙及粉塵所帶來的風險，特別感謝工豐企業股份有限公司的胡董事長如此的慷慨解囊，對社會公益有拋磚引玉的效果。