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道濟盃親子路跑、福德園遊會　南消一大柳營分隊設攤防火防災宣導

▲「4K道濟盃親子路跑」及「福德園遊會」，引了許多信眾及家長帶著小孩參加，柳營消防分隊與柳營婦宣分隊，至現場設攤實施防火防災宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「4K道濟盃親子路跑」及「福德園遊會」，引了許多信眾及家長帶著小孩參加，柳營消防分隊與柳營婦宣分隊，至現場設攤實施防火防災宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市柳營慈靈宮慶祝福德正神、道濟禪師聖誕千秋祝壽大典，於9日舉辦「4K道濟盃親子路跑」及「福德園遊會」，現場有許多攤位與美食，吸引了許多信眾及家長帶著小孩參加，柳營消防分隊與柳營婦宣分隊，至現場設攤實施防火防災宣導。

▲「4K道濟盃親子路跑」及「福德園遊會」，引了許多信眾及家長帶著小孩參加，柳營消防分隊與柳營婦宣分隊，至現場設攤實施防火防災宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

清明節連假即將到來，掃墓祭祖不慎引發田野火災的次數也隨之增加，大家一起來牢記「4不2記得」，「不」任意燒雜草、「不」隨意丟煙蒂、「不」讓冥紙飛揚、「不」放爆竹煙火、「記得」撲滅餘燼、「記得」隨手收拾垃圾。

▲「4K道濟盃親子路跑」及「福德園遊會」，引了許多信眾及家長帶著小孩參加，柳營消防分隊與柳營婦宣分隊，至現場設攤實施防火防災宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

現場還針對「住警器安裝」、「爐火烹調安全」、「防範電器火災安全」、「一氧化碳防範」、「爆竹煙火施放安全」、「義消招募」等多項主題讓民眾了解，並用問答方式傳遞消防知識，答對者即可獲得宣導禮品，在寓教於樂中學習到許多防災知識。

▲「4K道濟盃親子路跑」及「福德園遊會」，引了許多信眾及家長帶著小孩參加，柳營消防分隊與柳營婦宣分隊，至現場設攤實施防火防災宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，宣導工作要走在救災前面，善加利用不同管道宣導，以達到多一分事前預防，少一分災後損失。

▲「4K道濟盃親子路跑」及「福德園遊會」，引了許多信眾及家長帶著小孩參加，柳營消防分隊與柳營婦宣分隊，至現場設攤實施防火防災宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第一大隊大隊長陳博文呼籲，為了預防掃墓祭祖不慎引發田野火災，於祭祖後將墓地周圍的火苗完全熄滅，共同努力減少墓地山林火警發生。

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