　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

住警器有助於逃生保命！　南消呼籲民眾安裝以保住家平安

▲台南市六甲區8日午間發生一起火警案，現場為一樓磚造平房建物，屋內1名人員因值夜班可能尚在熟睡當中，以致警覺火災發生時，不及逃生而罹難，惟該戶未裝設住宅用火災警報器。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市六甲區8日午間發生一起火警案，現場為一樓磚造平房建物，屋內1名人員因值夜班可能尚在熟睡當中，以致警覺火災發生時，不及逃生而罹難，惟該戶未裝設住宅用火災警報器。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市六甲區8日午間發生一起火警案，現場為一樓磚造平房建物，屋內1名人員因值夜班可能尚在熟睡當中，以致警覺火災發生時，不及逃生而罹難，起火原因尚在調查中，惟該戶未裝設住宅用火災警報器。

▲台南市六甲區8日午間發生一起火警案，現場為一樓磚造平房建物，屋內1名人員因值夜班可能尚在熟睡當中，以致警覺火災發生時，不及逃生而罹難，惟該戶未裝設住宅用火災警報器。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局指出，反觀北門區7日凌晨發生一起民宅火警，因該戶於1至3樓的所有居室、走道共計安裝了8顆住警器，火警發生時住警器發出聲響示警，屋主聽到住警器聲響後，立即呼叫樓上的家人逃生，但因現場濃煙瀰漫，樓上家人馬上關閉房門，在2樓及3樓的房間內避難，後續順利由消防人員救出，一家5人平安，未發生重大死傷災情。正確的防火觀念及住家裝設住警器，成功保住家人寶貴性命。

▲台南市六甲區8日午間發生一起火警案，現場為一樓磚造平房建物，屋內1名人員因值夜班可能尚在熟睡當中，以致警覺火災發生時，不及逃生而罹難，惟該戶未裝設住宅用火災警報器。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，台南市推廣安裝住警器已行之有年，並積極宣導民眾購買安裝，自2019年迄今，因住警器成功動作而減災的火警案件已累積有140件，成功逃生人數有262人。居家裝設住警器，除大幅減低台南市火災人命傷亡人數與案件數、有效防止住宅火災的傷亡事件，更能提升住宅消防安全。

▲台南市六甲區8日午間發生一起火警案，現場為一樓磚造平房建物，屋內1名人員因值夜班可能尚在熟睡當中，以致警覺火災發生時，不及逃生而罹難，惟該戶未裝設住宅用火災警報器。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯呼籲，社會大眾應重視自主居家防火，主動於家中居室、廚房及樓梯間裝設住警器，其具備及早通報、便於安裝、價格便宜、易於檢測、免插電源之特性，使住戶能於火災初期即時警覺，並進行火災應變及避難逃生，以降低火災造成的傷害及損失，讓民眾生活安全更有保障。

▲台南市六甲區8日午間發生一起火警案，現場為一樓磚造平房建物，屋內1名人員因值夜班可能尚在熟睡當中，以致警覺火災發生時，不及逃生而罹難，惟該戶未裝設住宅用火災警報器。（圖／記者林東良翻攝，下同）

家中未安裝或只安裝1顆住警器的民眾可自行至大賣場、網路購買貼有內政部消防署個別認可合格標示之住宅用火災警報器回家加裝，安裝於客廳、臥室、廚房等，達到最佳的防災效果。

ET快訊
00919、00878掙扎要出場還加碼？　一表看殖利率「算好

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

住警器有助於逃生保命！　南消呼籲民眾安裝以保住家平安

好消息！　桃園市獲選「2026台灣設計展」主辦城市

最高薪上看7.5萬！　桃園原住民亮點徵才釋1,600職缺

桃園慶祝婦女節義民社福館3處據點啟用　提供多元服務

新北金山警社區治安座談會　分局長沈明義親宣導防詐騙

花蓮區間列車死亡意外！男入侵軌道跳閃不及遭撞　送醫不治

接任龍潭敏盛醫院院長　張長榮：深耕社區醫療服務

慶祝國際婦女節　台南歸仁地政打造友善洽公環境

嘉義警銀攜手反詐騙　婦女節鮮花致意感謝女力

台南北安路5車追撞幸無人受傷　南警即時疏處30分鐘恢復順暢

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

迪麗熱巴叼餅乾挨罵「學韓韶禧？」　陸網友酸她油膩：用力過猛，好尬

大S弔唁「透膚裝＋紅指甲」遭張蘭模仿　經紀人還原衣服實情：對她有多大的仇恨！

原民男搞笑勸要折抵兵役！　收假超厭世：人家都退伍了

警還原「丟丟妹行糾」！被故意追撞　男友下車秒遭3嫌球棒痛毆

陸5歲弟獨自睡前狂喊加油　眼眶泛淚打氣：哼！我不哭

日漫《七龍珠》作者鳥山明病逝　享壽68歲

火辣西施放大招「買檳榔送熱舞」　路邊整排老司機朝聖！

停讓後起步!單車、行人硬衝　駕駛怒：肇因不能全怪車輛

雲林死亡車禍！高速撞電桿...爆炸瞬間畫面曝　17歲少年不治

住警器有助於逃生保命！　南消呼籲民眾安裝以保住家平安

好消息！　桃園市獲選「2026台灣設計展」主辦城市

最高薪上看7.5萬！　桃園原住民亮點徵才釋1,600職缺

桃園慶祝婦女節義民社福館3處據點啟用　提供多元服務

新北金山警社區治安座談會　分局長沈明義親宣導防詐騙

花蓮區間列車死亡意外！男入侵軌道跳閃不及遭撞　送醫不治

接任龍潭敏盛醫院院長　張長榮：深耕社區醫療服務

慶祝國際婦女節　台南歸仁地政打造友善洽公環境

嘉義警銀攜手反詐騙　婦女節鮮花致意感謝女力

台南北安路5車追撞幸無人受傷　南警即時疏處30分鐘恢復順暢

知過去、看未來、體驗美麗　上海市台協歡慶婦女節

馬克宏也是《七龍珠》粉絲　PO鳥山明簽名畫作悼念

快訊／美聯合航空波音737「降落衝出跑道」　機組乘客緊急疏散

桃園球場趕不上樂天開幕？　體育局：工程進度在預期中

住警器有助於逃生保命！　南消呼籲民眾安裝以保住家平安

「單人搭郵輪」需另付費！業者證實：50%-100%　這些郵輪有單人艙

公然挑釁警方？詐團下廣告裝「警政署反詐粉專」網笑：全民詐起來

AI晶片股瘋漲　瑞穗證示警「好像2000年網路泡沫再現」

豆府去年每股賺14.78元、擬配息13.3元　2月營收寫單月新高

「白領工讀生」躺斜坡悠哉聊天 見鏡頭緩慢舉左手打招呼：嗨伊

相關新聞

南消一大東山分隊前進幼兒園防災宣導

南消一大東山分隊前進幼兒園防災宣導

台南市消防局第一救災救護大隊東山分隊，為加強小朋友防火觀念，落實防災教育向下紮根，於8日上午前往領袖學院慈仁實施防火、防災宣導。

南消前進艾的佳幼兒園向師生宣導居家防火

南消前進艾的佳幼兒園向師生宣導居家防火

煮食不慎易釀祝融謹記人離火熄原則

煮食不慎易釀祝融謹記人離火熄原則

南消二大玉井分隊災後訪視呼籲居家防火

南消二大玉井分隊災後訪視呼籲居家防火

民宅起火住警器發揮成效避火劫

民宅起火住警器發揮成效避火劫

關鍵字：

住警器逃生保命南消住家平安

讀者迴響

最夯影音

更多
周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...
迪麗熱巴叼餅乾挨罵「學韓韶禧？」　陸網友酸她油膩：用力過猛，好尬

迪麗熱巴叼餅乾挨罵「學韓韶禧？」　陸網友酸她油膩：用力過猛，好尬

大S弔唁「透膚裝＋紅指甲」遭張蘭模仿　經紀人還原衣服實情：對她有多大的仇恨！

大S弔唁「透膚裝＋紅指甲」遭張蘭模仿　經紀人還原衣服實情：對她有多大的仇恨！

原民男搞笑勸要折抵兵役！　收假超厭世：人家都退伍了

原民男搞笑勸要折抵兵役！　收假超厭世：人家都退伍了

警還原「丟丟妹行糾」！被故意追撞　男友下車秒遭3嫌球棒痛毆

警還原「丟丟妹行糾」！被故意追撞　男友下車秒遭3嫌球棒痛毆

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面