住警器有助於逃生保命！　南消呼籲民眾安裝以保住家平安

▲台南市六甲區8日午間發生一起火警案，現場為一樓磚造平房建物，屋內1名人員因值夜班可能尚在熟睡當中，以致警覺火災發生時，不及逃生而罹難，惟該戶未裝設住宅用火災警報器。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市六甲區8日午間發生一起火警案，現場為一樓磚造平房建物，屋內1名人員因值夜班可能尚在熟睡當中，以致警覺火災發生時，不及逃生而罹難，起火原因尚在調查中，惟該戶未裝設住宅用火災警報器。

消防局指出，反觀北門區7日凌晨發生一起民宅火警，因該戶於1至3樓的所有居室、走道共計安裝了8顆住警器，火警發生時住警器發出聲響示警，屋主聽到住警器聲響後，立即呼叫樓上的家人逃生，但因現場濃煙瀰漫，樓上家人馬上關閉房門，在2樓及3樓的房間內避難，後續順利由消防人員救出，一家5人平安，未發生重大死傷災情。正確的防火觀念及住家裝設住警器，成功保住家人寶貴性命。

市長黃偉哲表示，台南市推廣安裝住警器已行之有年，並積極宣導民眾購買安裝，自2019年迄今，因住警器成功動作而減災的火警案件已累積有140件，成功逃生人數有262人。居家裝設住警器，除大幅減低台南市火災人命傷亡人數與案件數、有效防止住宅火災的傷亡事件，更能提升住宅消防安全。

消防局局長李明峯呼籲，社會大眾應重視自主居家防火，主動於家中居室、廚房及樓梯間裝設住警器，其具備及早通報、便於安裝、價格便宜、易於檢測、免插電源之特性，使住戶能於火災初期即時警覺，並進行火災應變及避難逃生，以降低火災造成的傷害及損失，讓民眾生活安全更有保障。

家中未安裝或只安裝1顆住警器的民眾可自行至大賣場、網路購買貼有內政部消防署個別認可合格標示之住宅用火災警報器回家加裝，安裝於客廳、臥室、廚房等，達到最佳的防災效果。