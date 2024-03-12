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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠委提案陸配入籍「宣誓放棄中國身份」　林楚茵：美澳星行之有年

▲▼第十一屆新國會今（1）開議，圖為民進黨立委林楚茵。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委林楚茵。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委昨提案修訂《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，新增陸配入籍需宣誓「完全放棄」中國公民身分，也需和外配一樣經過考試，且該版本中宣誓具法律效力，違反會被註銷戶籍。對此，民進黨立委林楚茵今（12日）表示，宣誓效忠在美國、澳洲、新加坡等許多國家早已行之有年，沒有道理想要國家承認你，你卻又不承認這個國家，如果連公開宣誓都做不到為何要當台灣人？

藍白黨團日前提案「陸配取得身分證年限比照外配，六年改四年」引發爭議，國民黨團、民眾黨團主張應與他國外配標準一致，反對者則指出，中配入我國籍不用放棄本國籍，且70歲以上雙親以及12歲以下孩童都可以依親來台，使用台灣社會福利、健保、醫療資源，已經是優待。

多位民進黨立委昨日提出對案，修正「兩岸人民關係條例」第17條及第17條之2，將入籍宣誓作為申請定居的必要條件。明文規定宣誓的誓詞為：「本人完全放棄以前所屬大陸地區之公民資格及其基本權利和義務，同時承諾成為台灣地區人民後，將捍衛其民主與自由，恪遵憲法及法律，善盡公民義務」，大陸地區人民宣誓後，分別於誓詞上簽名、蓋章，送內政部存查。

對該提案，林楚茵指出，首先，當其他國籍民眾想入籍台灣都必須放棄原國籍，沒理由中國人能享有優惠待遇，繼續保有中國的公民資格，當台灣與中國發生衝突時，如何能信賴這樣的台灣人能捍衛台灣民主自由？

林楚茵補充，宣誓效忠在美國、澳洲、新加坡等許多國家早已行之有年，宣誓能夠表明入籍者對台灣的忠誠，並承諾遵守台灣的法律規定，在享受台灣人的權利時也應該負相應的責任，沒有道理想要國家承認你，你卻又不承認這個國家，如果連公開宣誓都做不到為何要當台灣人？

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