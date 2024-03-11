快訊／黃瀞瑩與記者男友結婚　「結婚證人」柯文哲留言：百年好合

▲黃瀞瑩結婚。（圖／翻攝臉書）

記者袁茵／台北報導

擁有眾多男性粉絲的民眾黨台北市議員「學姐」黃瀞瑩，與劉姓男記者於2019年交往至今，11日於臉書對外公佈登記結婚的好消息，以及放上諸多婚紗照，且黨主席柯文哲、立委王世堅還成為「結婚書約上的證人」。隨後，柯文哲也於臉書留言回應，「很高興能擔任結婚證人，祝福兩位幸福快樂，百年好合。」

黃瀞瑩11日下午於臉書宣布好消息，表示「KPI達標」，從素人到學姐，從幕僚到市議員，從單身到已婚，「謝謝你們一直支持著我，感謝柯文哲、王世堅願意成為我們結婚書約上的證人。以下留言只開放祝福，酸言酸語之流，門在右邊、慢走不送喔！茫茫人海曾是陌生，緣分相遇願伴餘生。」

隨後，柯文哲也於該篇文章底下留言，「很高興能擔任結婚證人，祝福兩位幸福快樂，百年好合。」

面對為何找柯文哲以及王世堅在結婚書約上簽名？據了解，這兩位政治前輩，儘管過去爭鋒相對，背景、黨籍、立場截然不同，但卻一同見證了學姊以及劉姓記者相愛的過程。進一步了解，其實這個邀約非常地匆促，黃瀞瑩跟劉男都很怕雙方會拒絕，但還好柯文哲跟王世堅當下得知後，不僅爽快答應，還在簽完名後，送上最誠摯的祝福。

畢業於輔大新聞系、倫敦大學政治傳播所，因與前台北市長柯文哲拍攝「一日幕僚」影片，進而以「學姐」身份爆紅的黃瀞瑩，擁有超高聲量與人氣；黃瀞瑩2019年被週刊拍到，與劉姓男記者一同到宜蘭浪漫同遊，讓不少粉絲感到心碎，但憑著專業與努力，最終2022年以該區第一高票當選台北市議員。

▼黃瀞瑩結婚登記，柯文哲在底下留言恭喜。（圖／翻攝自Facebook／黃瀞瑩）