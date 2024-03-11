見證2人相愛過程　黃瀞瑩找柯文哲、王世堅當「結婚證人」原因曝光

▲黃瀞瑩結婚。（圖／翻攝臉書）

記者袁茵、陳家祥／台北報導

擁有眾多男性粉絲的民眾黨台北市議員「學姐」黃瀞瑩，與劉姓男記者於2019年交往至今，11日於臉書對外公佈好消息，以及放上多張婚紗照，其中黨主席柯文哲、立委王世堅成為「結婚書約上的證人」。面對為何找柯、王在結婚書約上簽名？知情人士表示，儘管雙方立場不同，但因為一同見證相愛過程，好在對方也爽快答應，送上誠摯祝福。

畢業於輔大新聞系、倫敦大學政治傳播所，因與前台北市長柯文哲拍攝「一日幕僚」影片，進而以「學姐」身份爆紅的黃瀞瑩，擁有超高聲量與人氣；黃瀞瑩2019年被週刊拍到，與劉姓男記者一同到宜蘭浪漫同遊，讓不少粉絲感到心碎，但憑著專業與努力，最終2022年以該區第一高票當選台北市議員。

事實上，雙方兩年前就達共識，但礙於疫情，因此延後到今年3月11日登記。知情人士表示，兩人從柯市府時期認識進而交往，一路到市議員選戰結束，選在今日步入紅毯，對於這樣結果，感到相當開心。

為何找柯文哲、王世堅，在結婚書約上簽名？據了解，這兩位政治前輩，儘管過去爭鋒相對，背景、黨籍、立場截然不同，但卻一同見證了學姐以及劉姓記者相愛的過程。進一步了解，其實這個邀約非常地匆促，黃瀞瑩跟劉男都很怕雙方會拒絕，但還好柯文哲跟王世堅當下得知後，不僅爽快答應，還在簽完名後，送上最誠摯的祝福。