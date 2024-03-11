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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

找柯文哲、王世堅「真愛CP」當證婚人　黃瀞瑩曝柯簽名當下反應

▲▼黃瀞瑩結婚。（圖／翻攝臉書）

▲黃瀞瑩登記結婚。（圖／翻攝自黃瀞瑩臉書）

記者袁茵／台北報導

民眾黨台北市議員「學姐」黃瀞瑩與劉姓男記者於2019年交往至今，11日於臉書對外宣布登記結婚的好消息，以及放上諸多婚紗照，且黨主席柯文哲、立委王世堅還成為「結婚書約上的證人」。面對為什麼找這2人當結婚證人？黃瀞瑩晚間直播時透露，因為這是她覺得理想中的「真愛無誤」CP組合。

黃瀞瑩11日晚間透過YouTube直播，談及對外宣布結婚一事，並透露會挑今日結婚僅因為「是好日子」。針對為什麼見證人找柯文哲、王世堅？黃瀞瑩直言，「因為我想說這2人八字一定很重，他們兩人一定是真心相愛，所以我覺得他們兩個給予的祝福，以及簽在同一張書約上，這實屬難得機會，絕對是一個很特別的書約。」

▲▼「學姐」黃瀞瑩直播。（圖／翻攝自YouTube／黃瀞瑩）

▲「學姐」黃瀞瑩直播。（圖／翻攝自YouTube／黃瀞瑩）

黃瀞瑩提及，自己花非常多力氣約2位的時間，當然雙方是「分開簽名」，所以不用太緊張，也謝謝柯文哲與王世堅撥出時間，「他們2位算是我能想到的最大公約數，也是『真愛無誤』的理想中CP組合。」未來10、20年後，自己回想起這段回憶時，看到此張書約，也會有會心一笑的感覺，「覺得很開心、可愛。」

黃瀞瑩指出，雖然柯文哲、王世堅過去可能在質詢上有交鋒、意見不同，但「我覺得2位都是很真誠、真心的政治人物，我也期許自己是這樣繼續走下去的人，才會請兩人當見證人。」

網友追問，柯文哲簽名時是否知道另一個見證人為王世堅？黃瀞瑩笑說，其實柯文哲簽名當下的氣氛很好笑，自己將結婚書約放在資料夾裡面，當時柯文哲一直拿著水杯在辦公室走來走去、不知在忙什麼，而自己則一如以往的淡定站著說「主席我希望你幫我簽一個東西。」

黃瀞瑩回憶道，自己將結婚書約攤開來放在柯文哲桌上後，柯看了一眼則說「喔！好啦好啦！」便坐下來開始簽名，以及詢問另一個要找誰簽？當柯文哲得知是王世堅時，則驚訝地說「真的假的」、「你們辦得到嗎」，而黃則要柯相信他們，也使柯文哲「直男式」回覆說「好啦好啦！這年頭年輕人願意結婚，就要說謝謝。」

另外，網友詢問柯文哲知不知道黃瀞瑩丈夫是誰？黃瀞瑩直言「他其實一直都知道」，且柯每次看到她或男方時，都會問一下說「你們⋯還有在一起？好啦好啦」等關心。

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