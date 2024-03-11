快訊／盼外界祝福　黃瀞瑩結婚後首露面：能在複雜環境中找到他不容易

▲「學姐」黃瀞瑩直播。（圖／翻攝自YouTube／黃瀞瑩）

記者袁茵／台北報導

擁有眾多男性粉絲的民眾黨台北市議員「學姐」黃瀞瑩，與劉姓男記者於2019年交往至今，11日於臉書對外公佈登記結婚的好消息，以及放上諸多婚紗照，且黨主席柯文哲、立委王世堅還成為「結婚書約上的證人」。黃瀞瑩11日晚間直播對外說明，自己一直思考要用什麼方式告訴外界，並且得到祝福，只能說很感謝大家。

黃瀞瑩11日晚間於YouTube進行直播，談及自己今日公布的喜訊。黃瀞瑩表示，自己做這個決定拖了2年多，早在疫情之前就已有共識，她雖然是雙子座，但屬於想法跳動、行為穩定的人，或許很多人覺得她的個性怎麼在政治工作上如此淡定，但可能是因為經歷很多事情，所以才如此淡定，不過今日的事情也讓她無法淡定下來。

黃瀞瑩提及，這2年疫情加上前幾年選舉，確實讓自己思考了很多，因為生活非常忙碌，一直投入政治工作上，沒太多時間思考自己事情、生活該長什麼樣子，「我的生活長這樣子，也盡量把自己照顧好，對我而言，另一半也很盡量、希望把凍蒜（黃瀞瑩的貓咪）照顧好，不管公領域私領域，都很認真經營我自己的生活。」

▲黃瀞瑩婚紗照。（圖／翻攝臉書）

黃瀞瑩指出，自己做此決定後，一直在思考用什麼方式告訴外界，以及怎麼樣才能得到祝福，「我只能說很感謝大家，我看到大家留言還滿感動的，大家對我非常非常好，且我今天發文後，就一直在看臉書、IG有沒有掉粉，很好，你們真的很棒，不要從明天開始退追蹤！」

黃瀞瑩說，大家常說政治工作是非常困難的事情，自己也非常認真在政治工作上，無論是當柯文哲幕僚或民代，都花很多生活奉獻在政治工作上，真的要思考自己的事情時，「反而我自己好像有點卻步，我不能算是很好、顧家的老婆，但至少兩個人相處是舒服的，對方很能理解我工作，畢竟自己也在這行業有所磨練、歷練，他非常了解我工作模式跟型態。」

黃瀞瑩提到，丈夫於休假期間會幫忙開車、載她跑活動，「我覺得能在政治複雜工作環境中找到這樣的人，非常、非常不容易，所以才做此決定，我非常希望大家可以支持我、祝福我，我知道很多人或許不看好、酸言酸語，但我非常希望大家可以給我一點祝福，因為你們祝福對我而言是最大動力。」

黃瀞瑩強調，很多人都知道，她與丈夫的相處模式就是這樣，雙方尊重彼此工作，相處4年下來非常穩定，也讓她全心全力投入在喜歡的工作上，所以才做此決定，「人生走到31、32歲才做這決定，相信對很多人而言有點太晚了，但還是希望可以得到大家祝福，非常感謝大家。」