救援利器水上摩托車報到　台東水域觀光更安全

▲救援利器水上摩托車報到。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

擁有潛水天堂美譽的綠島，雖有中央海巡綠島安檢所及台東縣消防局綠島分隊等公部門協同負責海域安全，但多年來在救援設備上，一直欠缺機動性強的水上摩托車，台東縣政府為提升綠島觀光遊憩安全，去年底採購水上摩托車2台，1台撥交綠島補足海域救援設備缺口，完善整體設備陣容；另1台則放置台東，利於每年鐵人三項、國際衝浪賽等大型水域遊憩活動賽事上，更迅速執行水上安全協勤、有效率降低危害、保障民眾生命安全。

台東縣長饒慶鈴提到，台東發展水域遊憩運動觀光，也強調海域安全的重要性，2年來除了採購2台IRB救生艇等海域安全救護物品及設備80多件，更新添購2台水上摩托車、拖船架等，同時積極尋求與民間志工協會合作，希望藉由民間力量的投入，增強海域安全救援能量，徵調台東縣水中運動訓練協會、中華民國海上救生協會臺東分會，舉辦災害防救工作協勤救災裝備器材使用，期待藉由民間協會志工力量加入，協助執行海域救援勤務。

台東縣水中運動訓練協會理事長陳志峰表示，對於水上活動的戒護或水域救援搜索，水上摩托車機動性高，是戒護救援利器，以往協會都是利用公部門使用年限屆滿退役維修後的舊水上摩托車，出勤相當吃力；現在有全新水上摩托車加入陣容，在水域戒護救援上，將更有效率。

中華民國海上救生協會台東分會長楊國聖則說，過往綠島海域安全救援，以IRB救生艇為主，但浪況較大時，IRB救生艇出海可能翻覆，近岸救援能有機動性、抗浪性都較高的水上摩托車出動，救護救援上更能相輔相成。

饒慶鈴邀請大家來臺東，體驗台東人最愛的杉原灣，自4月至9月提供巡邏員駐點現場的水域安全服務；「東浪嘉年華」在5月18、19日周末舉辦，「藍海生活節」9月13日至10月13日在活水湖展開，夜晚還有國際級水舞展演；11月世界頂尖衝浪好手齊聚金樽國際衝浪比賽等，大家現在就可預訂自己行程，擁抱太平洋和台東藍。