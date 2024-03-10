睽違三年！　台東國民中小學英語讀者劇場比賽登場

▲台東國民中小學英語讀者劇場比賽登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為扎根英語教育，台東縣推動辦理國民中小學英語讀者劇場(R.T.)競賽，因疫情停辦3年，終於在今年恢復舉辦，於9、10日分別在東海國中及國小組各分區承辦學校舉行。教育處表示，此次比賽超過600人次報名參與，為保障離島學生參賽權益，今年也舉辦蘭嶼場次，對於國中小英語教育始終抱持「一個也不能少」的決心，學生認真努力準備展現最好成果，評審給予高度好評，參賽過程感動現場學生家長及學校的肯定。

台東縣政府教育處長蔡美瑤表示，台東一直很重視英語教育，同時鼓勵及支持孩子在學習路上走得更穩健踏實，希望學校藉由英語讀者劇場的良好的互動交流與合作，讓國中小學生都能有更好的英語學習環境。

教育處指出，國民中小學英語讀者劇場比賽迄今已邁入第13年，英語讀者劇場為學生組隊，透過英語發音及聲音表情，傳遞劇情與感情，是完全依賴聲音的團隊活動，對提昇英語口語表達能力有所助益，團隊參與亦大幅增加學生學習機會。

教育處強調，比賽以「校」為單位組隊報名，自106年起增加以「班級」為單位報名參賽，讓更多不同學習表現的學生也能參與。此種參賽設計模式，受到評審及其他縣市肯定，成為台東辦理特色之一，且每年均編列經費作為辦理全縣國中小英語學藝競賽使用，營造全縣國中小學生學習氛圍，定期刺激學生英語學習。學生能以比賽作為英語能力展現的舞台，師生均投入且透過觀摩進行校際交流。