推動台江文化觀光發展　台江鹿耳門文化觀光協會成立

▲以推動台江文化觀光發展為宗旨的「台江鹿耳門文化觀光協會」，在婦女節正式成立。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

以推動台江文化觀光發展為宗旨的「台江鹿耳門文化觀光協會」，在婦女節正式成立，協會首項任務就是爭取台灣燈會的媽祖花燈，移到鹿耳門天后宮展示安置，為台江增加新的亮點。

籌備發起協會的前台南市議員李慶信表示，希望有生之年能協助政府提升地方文化觀光層次，尤其台江國家公園設立許久，卻未能顯著帶動台江文化觀光，成立協會是要透過民間的力量督促政府對地方文化觀光發展更加用心。李慶信說，經他多年爭取，今年終於要在鎮門宮設立景點及商品街，消息傳開地方已經非常高興。

李慶信8日也陪同台江國家公園及雲嘉南國家公園南部管理處長等一行人到鹿耳門天后宮會商未來高鐵燈會結束後，敲定媽祖花燈移到天后宮的事宜。該做花燈是由由國際大師、去年得到世界金牌獎的黃文全老師製作，他也是安南區子弟，不僅協助花燈移置事宜，也願意担任協會顧問，為地方發展一起努力。

經票選後，台江鹿耳門文化觀光協會第一屆理事長由張明得出任，副理事長：李明璋，常務理事：鄭榮達，理事：才幹，林義雄，吳尚雨，尤華恩。後補理事：蔡煥海，林忠位。常務監事：吳丁財。監事：蘇囿戩，賴承平。後補監事：李林懿。

協會顧問團有中華日報執行副總編輯姚正玉、焦點新聞特派員張景德、東森電視記者黃琮群、律師賴鴻鳴，以及國際花燈大師黃文全老師。

李慶信說，他負責籌備和發起，協會成立就交棒，非常感謝會員、顧問和理監事們，讓大家一起為台江的未來而努力。