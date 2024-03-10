台東縣中小聯運田徑項目閉幕　18項45人次破大會紀錄

▲台東縣中小聯運田徑項目閉幕，多個項目破大會紀錄。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣全縣中小學聯合運動會，經過連續2天半激烈的競賽，於10日中午圓滿落幕，結果計有田徑方面18項45人破大會、10項19人創新大會紀錄，其中東海國小在國小男子甲組4ⅹ200接力決賽，刷新大會高懸21年的紀錄，另外，就讀東海國小的施凱榕，則是分別將國小男子甲組100及200公尺的大會紀錄再往前推進，是今年中小運場上的風雲人物，台東體中高中部則囊括高中組男女組雙料團體冠軍，大家相約「明年見」。

台東縣府教育處表示，台東縣中小學聯合運動會田徑比賽為今年臺東縣第1場大型田徑賽，由關山國中承辦，共辦理125項比賽、1660人次參與，此次比賽並將做為4月下旬在台北市舉辦的113年全國中等學校運動會及全國國小運動會優秀選手選拔參考，為發掘優秀運動人才，以及全中運競賽修訂，今年競賽規程將國小組依年齡區分為甲、乙組，並新增部分競賽項目。

在2天半激烈的競賽，選手將平日訓練成果發揮出來，奮力追求更快更遠更高成績，為自己及學校爭取最佳榮耀，其中東海國小在國小男子甲組4ⅹ200接力決賽，以1分48秒91優異成績，刷新大會由福原國小保持高懸21年的1分51秒8紀錄，另外，就讀東海國小的施凱榕，則是分別以12秒20打破國小男子甲組100大會紀錄，隔日又以25秒15刷新國小男子甲組200公尺大會25秒8紀錄，這兩項紀錄均由海端國小余振吉在96年所創。