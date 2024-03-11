　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南15家食品業者誤用蘇丹紅原料　衛生局命下架回收追蹤流向

▲台南15家食品業者誤用含蘇丹紅原料，台南市衛生局派員稽查，命業者下架回收追蹤流向。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南15家食品業者誤用含蘇丹紅原料，台南市衛生局派員稽查，命業者下架回收追蹤流向。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市衛生局接獲高雄市通報台南市「慈光食品有限公司」及「麻小二」購買「津棧國際貿易有限公司」輸入之辣椒粉驗出蘇丹色素，立即前往調查，命業者下架回收追蹤流向，另台中市衛生局通知台南市13家業者誤用含蘇丹紅原料，派員前往稽查。

台南市衛生局指出，慈光食品有限公司於2023年7月29日自高雄市「佳廣國際貿易有限公司」購買「紅辣椒細粉-千里紅(有效日期：2026.05.03)」360公斤與前一批次原料(有效日期：2026.02.27)188公斤，共計548公斤，製成B.B十三香辣油(145毫升/罐)一項產品，共10232罐（有效日期：2025年12月28日），合計10176罐出貨予全聯實業股份有限公司，已通知全聯公司下架回收，現場封存回收及留樣產品13罐，其餘販售於下游廠商之產品陸續回收中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另南市「麻小二餐飲店」自2023年9月15日陸續向高雄市「佳廣國際貿易有限公司」進貨5批「紅辣椒細粉B(有效日期：2026.05.03)」，合計18公斤，用於生產產品，皆已用完無存貨。衛生局持續加強查核，倘查有違法情事，即依法處辦，以維護民眾食的安全。

▲台南15家食品業者誤用含蘇丹紅原料，台南市衛生局派員稽查，命業者下架回收追蹤流向。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另接獲台中市通知，台南市「吉欣鍋燒專賣」及「豪星商行」購買台中市「富達食品公司」使用到「保欣企業有限公司」輸入之辣椒粉（輸入申請書號碼：IFT13LK0663800，有效日期2026/10/9）檢出蘇丹色素，製成「麻辣鍋底醬」（規格：3kg/包，有效日期：2025.12.21），立即前往查核，吉欣鍋燒專賣2024年1月4日進貨6包已全數下架，並於2024年3月6日已退回富達公司。豪星商行自113年1月8日起陸續進貨3批，合計162公斤，已命業者全面下架回收，續前往下游稽查追蹤產品流向。

另接獲台中市通知，台南市11家餐飲販售業購買南投縣「金福華食品公司」使用到津棧國際輸入之辣椒粉檢出蘇丹色素製成沙茶醬，立即前往查核，下架9328.6公斤，已命業者全面下架回收，續前往下游稽查追蹤產品流向。

衛生局呼籲，輸入業者務必落實自主管理，自國外輸入辣椒粉產品，應將蘇丹色素列入驗收標準，請國外廠商提供檢驗報告，並於輸入後自主檢驗，確認符合規定後再販賣或製造加工。另食品業者應配合衛生局查核，並提供詳實資訊及相關資料，如拒絕提供或提供不實資料，將依違反食安法第47條規定，處3萬元以上300萬元以下罰鍰。消費者若有任何食安問題，請洽詢衛生局食品藥物管理科免費服務專線0800-285-000。

ET快訊
航空班機急墜！多名乘客被拋飛「頭撞天花板爆血」
快訊／男摩鐵遭丟包慘死　相驗結果曝
越晚越冷「全台有雨」！
惡保母姊妹正面照曝光！　狠虐死1歲凱凱
快訊／下班注意！國道4車連環撞　回堵5K紫爆
恭喜完學姐後「無情工商」！　蔣萬安喊話心碎的少男少女
1歲凱凱被虐死！律師點4關鍵「要兒福聯盟踹共」　家長全炸鍋
大神「1000萬全壓00940」　銀行員喊VIP！畫面見亮點
「台灣電腦象棋王」假AI投資！狂撈1.2億

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／高市稽查3家蘇丹紅下游廠商　1家進貨150公斤庫存全賣光

越晚越冷「全台有雨」！明轉乾冷低溫探12度　陽光露臉時間點曝

今年春天如何收穫好運？日本超準心測：選這組的人哭哭

1歲童遭保母虐死　社家署：2歲以下幼童「提高訪視密度」

信眾湧入南投「泡麵土地公」祝壽　人龍不斷...3天吃了5萬碗

醫院爆「兒科醫師荒」　薛瑞元：提供每月1萬元補助

沒事別惹他們！「外表無害、腹黑起來嚇死你」TOP3星座

台南15家食品業者誤用蘇丹紅原料　衛生局命下架回收追蹤流向

1歲凱凱被虐死！律師點4關鍵「要兒福聯盟踹共」　家長全炸鍋

男友阿公過世！妹子不爽「1個月不能約會」嗆：沒留遺產裝啥孝子

金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

《戀愛兄妹》哥哥抽到「跟親妹約會」　她崩潰：我好累..訪問狂嘴對方XD

穿帽T不卡脖子小祕招！ 「抓出內層」30秒就搞定

中興大學人工湖師生清淤　撈出20年前Nokia手機！

台中砂石車過彎失控右翻　外線休旅車遭「壓成鐵餅」

姊載兒子補習遭大車輾壓重傷　她不捨：考警察是外甥的夢想

懂事兒想棄大學...補習卻遇劫　家屬：考警專替家裡減輕負擔

郭泓志教你投球準度練習　親自示範結果全沒丟中XD

田中千繪穩交范逸臣15年不婚　「有8成朋友離婚」：人生有很多選擇

快訊／高市稽查3家蘇丹紅下游廠商　1家進貨150公斤庫存全賣光

越晚越冷「全台有雨」！明轉乾冷低溫探12度　陽光露臉時間點曝

今年春天如何收穫好運？日本超準心測：選這組的人哭哭

1歲童遭保母虐死　社家署：2歲以下幼童「提高訪視密度」

信眾湧入南投「泡麵土地公」祝壽　人龍不斷...3天吃了5萬碗

醫院爆「兒科醫師荒」　薛瑞元：提供每月1萬元補助

沒事別惹他們！「外表無害、腹黑起來嚇死你」TOP3星座

台南15家食品業者誤用蘇丹紅原料　衛生局命下架回收追蹤流向

1歲凱凱被虐死！律師點4關鍵「要兒福聯盟踹共」　家長全炸鍋

男友阿公過世！妹子不爽「1個月不能約會」嗆：沒留遺產裝啥孝子

走著瞧首度達全年獲利　海外營收正式超越台灣

吃平價丼飯　隔壁桌曝超狂友人「買5千萬房」！財經達人聽傻了

要狗狗坐下給摸　小朋友聽口令「全體跪坐」飼主笑翻：不是你們啦

阿sir眼力好！北市男駕賓士違停　遇警盤查...手抖大麻滑出來

快訊／高市警官警局內跌倒受傷　左膝著地疑骨折送醫救治中

快訊／高市稽查3家蘇丹紅下游廠商　1家進貨150公斤庫存全賣光

半夜腳邊「濕濕蠕動」她嚇到跳起來　竟是愛貓生在被窩裡

簽約購屋後作怪夢…問了才知「左右戶都是凶宅」！　女怒砍20萬

葡萄牙大選結果「三黨不過半」　極右翼票數翻倍穩坐第三勢力

壓力大、愛生氣老更快　5個情緒練習「抗老還能更快樂」

買22包送22包! 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

生活熱門新聞

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

東港分局集體撞鬼！「天花板倒掛人頭」雙眼死盯

蘇丹紅懶人包／23款毒調味料一次看

「胡椒粉含蘇丹紅」難避　網嘆：根本全中

今「龍抬頭」土地公生日說2字衰爆　9禁忌曝

高雄手搖飲店排爆「卻不是買飲料」　粉紅迷嗨翻

掛號費2500元！全台收費最貴診所　理由曝光

近9千公斤蘇丹紅辣粉做成沙茶醬　全賣光了

蘇丹紅沙茶醬流向全台　鄉民：愛吃火鍋GG

完美躲過「蘇丹紅」！　網友衝粉專跪了：良心公司

IG正妹認了賣假貨！低單陸製「當韓國貨」150款退錢

今全台變天越晚越冷　「雨最多」時間曝

1歲童虐死！兒福粉專被灌爆　網2點質疑：無法信服

下班秒走！波蘭正妹認了：無法為台灣公司工作

更多熱門

相關新聞

基隆持續把關校園食安　謝國樑走入校園宣導

基隆持續把關校園食安　謝國樑走入校園宣導

基隆市政府持續為學童把關校園調味料，避免誤用蘇丹紅產品，今（11日）市長謝國樑親自前往碇內國小視察，同時也再次宣布各校營養午餐暫停使用辣椒粉、咖哩粉及相關混製辣椒調味製品為期3個月，並加強查核學校午餐原料，以及檢視3月份供餐菜單。謝國樑強調，一定要求嚴格把關食安，讓學生可以吃到健康又美味的營養午餐。

含蘇丹紅「福寶牌」沙茶醬流到金門！2火鍋店急下架

含蘇丹紅「福寶牌」沙茶醬流到金門！2火鍋店急下架

蘇丹紅延燒　隱匿問題原料最重罰300萬

蘇丹紅延燒　隱匿問題原料最重罰300萬

蘇丹紅風暴「50↑廠商中鏢」　懶人包曝光！

蘇丹紅風暴「50↑廠商中鏢」　懶人包曝光！

即／蘇丹紅11家族企業全抓到　重罰438萬再全數撤照

即／蘇丹紅11家族企業全抓到　重罰438萬再全數撤照

關鍵字：

台南食品蘇丹紅衛生局下架回收追蹤

讀者迴響

熱門新聞

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

東港分局集體撞鬼！「天花板倒掛人頭」雙眼死盯

蘇丹紅懶人包／23款毒調味料一次看

獨／餵廚餘綁成木乃伊　1歲童慘遭保母遭虐死

「胡椒粉含蘇丹紅」難避　網嘆：根本全中

今「龍抬頭」土地公生日說2字衰爆　9禁忌曝

快訊／「學姐」黃瀞瑩結婚了！

屋主失蹤！房客住4年　拖欠14.6萬電費

高雄手搖飲店排爆「卻不是買飲料」　粉紅迷嗨翻

掛號費2500元！全台收費最貴診所　理由曝光

近9千公斤蘇丹紅辣粉做成沙茶醬　全賣光了

透天社區優勢「邊間＞中間」？內行慶幸沒買

獨／把1歲童塞水桶　惡保母還傳LINE嘻笑

恐怖保母虐童致死　兒福聯盟回應了

吃海龜中毒9死　活下恐也癱瘓

更多

最夯影音

更多
金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照
違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

《戀愛兄妹》哥哥抽到「跟親妹約會」　她崩潰：我好累..訪問狂嘴對方XD

《戀愛兄妹》哥哥抽到「跟親妹約會」　她崩潰：我好累..訪問狂嘴對方XD

穿帽T不卡脖子小祕招！ 「抓出內層」30秒就搞定

穿帽T不卡脖子小祕招！ 「抓出內層」30秒就搞定

中興大學人工湖師生清淤　撈出20年前Nokia手機！

中興大學人工湖師生清淤　撈出20年前Nokia手機！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面