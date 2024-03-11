台南15家食品業者誤用蘇丹紅原料　衛生局命下架回收追蹤流向

▲台南15家食品業者誤用含蘇丹紅原料，台南市衛生局派員稽查，命業者下架回收追蹤流向。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市衛生局接獲高雄市通報台南市「慈光食品有限公司」及「麻小二」購買「津棧國際貿易有限公司」輸入之辣椒粉驗出蘇丹色素，立即前往調查，命業者下架回收追蹤流向，另台中市衛生局通知台南市13家業者誤用含蘇丹紅原料，派員前往稽查。

台南市衛生局指出，慈光食品有限公司於2023年7月29日自高雄市「佳廣國際貿易有限公司」購買「紅辣椒細粉-千里紅(有效日期：2026.05.03)」360公斤與前一批次原料(有效日期：2026.02.27)188公斤，共計548公斤，製成B.B十三香辣油(145毫升/罐)一項產品，共10232罐（有效日期：2025年12月28日），合計10176罐出貨予全聯實業股份有限公司，已通知全聯公司下架回收，現場封存回收及留樣產品13罐，其餘販售於下游廠商之產品陸續回收中。

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另南市「麻小二餐飲店」自2023年9月15日陸續向高雄市「佳廣國際貿易有限公司」進貨5批「紅辣椒細粉B(有效日期：2026.05.03)」，合計18公斤，用於生產產品，皆已用完無存貨。衛生局持續加強查核，倘查有違法情事，即依法處辦，以維護民眾食的安全。

另接獲台中市通知，台南市「吉欣鍋燒專賣」及「豪星商行」購買台中市「富達食品公司」使用到「保欣企業有限公司」輸入之辣椒粉（輸入申請書號碼：IFT13LK0663800，有效日期2026/10/9）檢出蘇丹色素，製成「麻辣鍋底醬」（規格：3kg/包，有效日期：2025.12.21），立即前往查核，吉欣鍋燒專賣2024年1月4日進貨6包已全數下架，並於2024年3月6日已退回富達公司。豪星商行自113年1月8日起陸續進貨3批，合計162公斤，已命業者全面下架回收，續前往下游稽查追蹤產品流向。

另接獲台中市通知，台南市11家餐飲販售業購買南投縣「金福華食品公司」使用到津棧國際輸入之辣椒粉檢出蘇丹色素製成沙茶醬，立即前往查核，下架9328.6公斤，已命業者全面下架回收，續前往下游稽查追蹤產品流向。

衛生局呼籲，輸入業者務必落實自主管理，自國外輸入辣椒粉產品，應將蘇丹色素列入驗收標準，請國外廠商提供檢驗報告，並於輸入後自主檢驗，確認符合規定後再販賣或製造加工。另食品業者應配合衛生局查核，並提供詳實資訊及相關資料，如拒絕提供或提供不實資料，將依違反食安法第47條規定，處3萬元以上300萬元以下罰鍰。消費者若有任何食安問題，請洽詢衛生局食品藥物管理科免費服務專線0800-285-000。