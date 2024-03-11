含蘇丹紅「福寶牌」沙茶醬流到金門！2火鍋店用到剩5罐　緊急下架

▲福寶牌沙茶醬含有蘇丹紅，金門2間火鍋店緊急下架。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



記者林名揚、黃資真／金門報導

高雄津棧食品公司日前又新增檢出蘇丹紅色素辣椒粉，使南投縣下游業者「金福華食品貿易有限公司南投廠」也中標，其中8988公斤已被製成「福寶牌」沙茶醬，金門縣衛生局今(11)日追查發現，有30罐沙茶醬已賣給2間火鍋店，1間全數用完、1間僅剩5罐多，目前皆已改用其他牌沙茶醬。

金門縣衛生局說明，接獲南投衛生局通知蘇丹紅色素辣椒粉被製成「福寶牌」沙茶醬，於11日派員追蹤產品流向，經查金門1家中盤商於2023年10月3日進貨該批有問題沙茶醬共30罐(2.7kg /罐)，並販售給2間火鍋店。

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經查，其中1家已立即下架庫存5罐及1罐已開封沙茶醬，並改用其他廠牌沙茶醬做為火鍋沾料使用；另間早已全數用完，並改用其他牌沙茶醬，金門縣盤商已辦理問題沙茶醬回收退貨作業，該批產品已全數下架，衛生局將持續加強稽查，以維護民眾食的安全。

金門縣衛生局將持續追蹤問題紅辣椒粉產品流向，監督業者下架回收作業，防止問題產品流入市面並針對有疑慮產品加強查核，以保障民眾食得安心。衛生局也提醒食品業者，依據食品安全衛生管理法第7條第5項規定，食品業者於發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣(市)主管機關。違反以上規定者，依同法第47條處新臺幣3萬至300萬元罰鍰；另依違反食品安全衛生管理法第47條第11款及第12款規定，規避、妨礙、拒不提供資料可處新臺幣3萬元至300萬元。