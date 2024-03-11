蘇丹紅風暴「50↑廠商中鏢」懶人包！毒辣椒粉下游流向一次看

▲蘇丹紅辣椒粉。（圖／新竹縣政府提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

「蘇丹紅」食安風波持續延燒，包含辣椒粉、咖哩粉、胡椒粉、沙茶醬等調味料竟都驗出相關成分，掀起社會關注。從衛福部食藥署公布的資訊來看，上游主要為4家業者，分別是新北市「保欣」、高雄市「津棧」、「佳廣」，以及台南「葛瑞特洋菜」。《ETtoday新聞雲》整理本次中鏢廠商，方便民眾一次掌握。

衛福部食藥署公布，辣椒粉檢出蘇丹色素不合格專區顯示，違規業者有「保欣企業有限公司（原料來自中國河南三禾藥業有限公司）」、「津棧國際貿易有限公司（原料來自中國KAVIN SHIPPING LTD）」、「佳廣國際貿易有限公司（原料來自中國KAVIN SHIPPING LTD）」、「葛瑞特洋菜企業有限公司（原料來自中國柘城縣恒豐食品有限公司）」。下游業者名單、產品名稱及相關資訊如下：

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►使用「保欣公司」不符合原料下游業者名單、產品名稱及相關資訊

1.濟生：黑胡椒粒、家用四合一調味料組合（細粉紅辣椒）、飛馬牌細紅辣椒粉、細粉紅辣椒、辣椒粉、印度咖哩粉-A新瓶25G、上咖哩粉-600g、咖哩粉-600g（美）、印度咖哩粉-600G 、印度咖哩粉-GKG、咖哩粉A-KgAP、咖哩粉A-5Kgp、咖哩粉B-KgAP。

2.松賀：辣椒粉

3.瑪爾氏國際貿易：麻辣藥膳湯粉、蒙古孜然醃漬粉、韓式泡菜湯粉、紐奧良烤雞香料粉、蒙特婁雞肉香料粉、牙買加混合萬用粉PRO、新疆孜然萬用粉PRO、日式唐辛子、墨西哥醃肉專用粉、鹽水雞椒鹽、新加坡沙爹醃肉香料粉、川味椒麻香料粉、義大利綜合香草、韓式燒肉醃漬粉、沙爹萬用粉PRO、紅燒牛肉湯粉、美式燒烤醃漬粉、黃咖哩醬粉、麻辣湯粉。

4.恒佳：紅辣椒細粉

5.大正鑫：厚老大醃料粉

6.鑫豪食品：菜䔕餅、白胡椒棒

7.百鮮：吾蜂秘製香辣粉

8.久芳生物科技：雞心椒粉

9.廣合：脫水辣椒粉

10.禾禾園：天下第一辣油

▲彰化縣衛生局到維力食品廠稽查蘇丹紅。（圖／衛生局提供）

11.裕榮食品：蝦味先香辣口味

12.信實商行：紅辣椒粉

13.金安記食品廠：香辣豬肉乾、香辣豬肉絲

14.口福實業：台灣第一家特製辣椒粉、特製辣椒粉

15.頂記食品：真好家辣椒粉、真好家辣味蒸肉粉（白盒）

16.統隆企業有限公司：F0108優-白胡椒粉

17.金禾味食品香料：薄皮辣味炸雞粉、香雞排浸漬粉

18.母指料王：雞心椒粉

►使用「津棧/佳廣公司」不符合原料下游業者名單、產品名稱及相關資訊

1.典佑商行：韓式辣椒細粉、韓式辣椒粗粉

2.味源：椒麻醬

3.海順國際食品：牛王牌辣椒粉

4.成功醬園：辣味膏、調味辣椒膏、甜辣膏

5.松井生技：韓式辣椒粉、麻辣小辣椒

6.慈光食品有限公司：B.B十三香辣油

7.十全特好：特製醬（紅辣）

8.益昌實業：二荊條辣椒細粉

9.堉華香料：大辣椒細粉、胡椒鹽調味粉

10.金福華食品貿易：福寶牌沙茶醬

►使用「葛瑞特洋菜公司」不符合原料下游業者名單、產品名稱及相關資訊

1.新光洋菜：朝天椒細粉、朝天椒

▲彰化縣衛生局到維力食品廠稽查蘇丹紅。（圖／衛生局提供）

另外，高雄市稽查輸入違規「有毒辣椒粉」產品下游流向，公布結果如下：

●新北市：八方雲集美食課846公斤、八方雲集淡水水梘頭店3456公斤、高麗國有限公司960公斤、韓蜜食品有限公司720公斤。

●桃園市：海底撈台灣物流配送服務中心3200公斤。

●台中市：味源股份有限公司1300公斤、七星香料公司720公斤、美味王食品工業有限公司870公斤。

●彰化縣：堉華香料企業有限公司1176公斤、好品味生技食品股份有限公司510公斤、維力食品工業公司320公斤、億品香料有限公司25公斤。

●雲林縣：永興辣椒行2萬3020公斤。

●嘉義縣：松井生技開發食品有限公司3612公斤、環球食品商行2439公斤。

●台南市：好帝一食品有限公司1萬17公斤、慈光食品有限公司2065公斤、成功醬園600公斤、典佑商行有限公司360公斤。

●屏東縣：晨欣食品公司2712公斤、鑫山食品廠1500公斤。

●高雄市：八方雲集高雄店2160公斤、海順國際食品有限公司1368公斤、勝益興食品有限公司900公斤、懶人披薩雞排5公斤。

此外，高市衛生局接獲新北市衛生局通知保欣輸入中國進口辣椒粉檢出蘇丹紅，除追查保欣產品下游外，也鑒於相關風險疑慮，「主動擴大」進行後市場端抽驗工作。其中，查出津棧、佳廣等11家家族關係企業有諸多違規事證，除依法開罰438萬外，由於違規情節重大，今（11）日宣布予以撤照。

▼蘇丹紅「毒辣椒粉」11家族企業全抓到，高市府嚴懲撤照。（圖／記者賴文萱翻攝）