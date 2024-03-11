男童虐死生殖器焦黑！兒福粉專被灌爆　網轟「2點質疑」不想再捐款

▲虐童保姆曝光。（圖／記者劉昌松攝）



網搜小組／劉維榛報導

1歲男童凱凱（化名）遭劉姓保姆姊妹活活虐死，睡覺綁成木乃伊，一天只吃1至2杯的餿水、十根指甲拔光、生殖器燒到焦黑，牙齒斷4根，額頭骨甚至凹陷、屁股嚴重變形等，每天猶如活在地獄，最後因營養不良而慘死。對此，網友紛紛湧入兒福粉專痛批「小孩傷痕那麼多，社工都沒發現嗎？讓人無法信服。」

男童凱凱因父母入監服刑，原本是由私人保姆照顧，但長輩財力吃緊，才尋求新北社會局求助，事後轉介到兒童福利聯盟辦理出養，去年9月到北市文山區的劉姓姊妹保姆家中，未料開啟地獄般的恐怖生活。

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對凱凱到底有何深仇大恨？劉姓姊妹保姆泯滅人性，每天只給他1至2杯餿掉的食物，殘忍拔光十隻指甲、生殖器被燒到焦黑、被打剩下8顆不齊全的牙齒，白天用布條在椅腳罰站不准動，晚上則雙手反綁成木乃伊，只要哭鬧就會被打被踹，甚至硬塞到水桶裡。

▲男童遭保母虐待慘死。（圖／翻攝親友臉書）



面對凱凱小小身軀受到極大殘暴虐待，劉女在醫院還冷血回應，只是噎奶。檢察官1月間將劉姓保姆聲押禁見獲准後，調查期間發現，劉姓妹妹除了涉嫌共同虐待凱凱，還疑似滅證、勾串，2月再將妹妹聲押禁見獲准，姊妹倆現正面臨最重可處無期徒刑的凌虐幼童致死罪嫌。

對於這起命案，兒福聯盟聲明中指出，自9月托育之後，於9、10、11月社工都有進行當面訪視，但到了12月時，劉女稱另一位社區托育的孩子生病，社工家訪才改期，不料12月底傳來悲痛消息。兒福也說明，托育後，社工會定期進行訪視並有紀錄留存，並將相關紀錄同步給監護家屬知悉。

對此，網友們紛紛湧入兒福粉專質疑2點，包括為何沒發現凱凱的傷勢，以及要求公開訪視紀錄，「這應該是長時間的虐待，既然每月都有去探視，為何沒有發現？還是社工跟保姆有私交，所以選擇包庇？請還給受害的孩童一個公道」、「希望訪視紀錄公開，不然我真的不知道如何繼續捐款下去」、「每個月探視？一歲嬰兒會說什麼？社工真的有確實入屋檢查嗎？孩子的身體健康、外觀都正常嗎？還是只是門口聊聊就勾探視合格」、「有當面訪視？小孩傷痕那麼多，社工都沒發現嗎？讓人無法信服」、「請公開訪視紀錄，未對社會大眾說明清楚前，就不該接受捐款」。

▼兒福聯盟聲明稿全文。（圖／兒福聯盟提供）

