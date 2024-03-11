　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

男童虐死生殖器焦黑！兒福粉專被灌爆　網轟「2點質疑」不想再捐款

▲▼ 虐童保母劉彩萱。（圖／記者劉昌松攝）

▲虐童保姆曝光。（圖／記者劉昌松攝）

網搜小組／劉維榛報導

1歲男童凱凱（化名）遭劉姓保姆姊妹活活虐死，睡覺綁成木乃伊，一天只吃1至2杯的餿水、十根指甲拔光、生殖器燒到焦黑，牙齒斷4根，額頭骨甚至凹陷、屁股嚴重變形等，每天猶如活在地獄，最後因營養不良而慘死。對此，網友紛紛湧入兒福粉專痛批「小孩傷痕那麼多，社工都沒發現嗎？讓人無法信服。」

男童凱凱因父母入監服刑，原本是由私人保姆照顧，但長輩財力吃緊，才尋求新北社會局求助，事後轉介到兒童福利聯盟辦理出養，去年9月到北市文山區的劉姓姊妹保姆家中，未料開啟地獄般的恐怖生活。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對凱凱到底有何深仇大恨？劉姓姊妹保姆泯滅人性，每天只給他1至2杯餿掉的食物，殘忍拔光十隻指甲、生殖器被燒到焦黑、被打剩下8顆不齊全的牙齒，白天用布條在椅腳罰站不准動，晚上則雙手反綁成木乃伊，只要哭鬧就會被打被踹，甚至硬塞到水桶裡。

▲▼ 一歲童遭虐慘死，親友發文 。（圖／翻攝親友臉書）

▲男童遭保母虐待慘死。（圖／翻攝親友臉書）

面對凱凱小小身軀受到極大殘暴虐待，劉女在醫院還冷血回應，只是噎奶。檢察官1月間將劉姓保姆聲押禁見獲准後，調查期間發現，劉姓妹妹除了涉嫌共同虐待凱凱，還疑似滅證、勾串，2月再將妹妹聲押禁見獲准，姊妹倆現正面臨最重可處無期徒刑的凌虐幼童致死罪嫌。

對於這起命案，兒福聯盟聲明中指出，自9月托育之後，於9、10、11月社工都有進行當面訪視，但到了12月時，劉女稱另一位社區托育的孩子生病，社工家訪才改期，不料12月底傳來悲痛消息。兒福也說明，托育後，社工會定期進行訪視並有紀錄留存，並將相關紀錄同步給監護家屬知悉。

對此，網友們紛紛湧入兒福粉專質疑2點，包括為何沒發現凱凱的傷勢，以及要求公開訪視紀錄，「這應該是長時間的虐待，既然每月都有去探視，為何沒有發現？還是社工跟保姆有私交，所以選擇包庇？請還給受害的孩童一個公道」、「希望訪視紀錄公開，不然我真的不知道如何繼續捐款下去」、「每個月探視？一歲嬰兒會說什麼？社工真的有確實入屋檢查嗎？孩子的身體健康、外觀都正常嗎？還是只是門口聊聊就勾探視合格」、「有當面訪視？小孩傷痕那麼多，社工都沒發現嗎？讓人無法信服」、「請公開訪視紀錄，未對社會大眾說明清楚前，就不該接受捐款」。

▼兒福聯盟聲明稿全文。（圖／兒福聯盟提供）

▲▼北市保母虐兒致死案，兒福聯盟回應。（圖／兒福聯盟提供）

ET快訊
500萬元All in「00940」　她一查選股內容猶豫了
蘇丹紅風暴　全台「中鏢產品」一次看
男童虐死生殖器焦黑！兒福粉專被灌爆　網轟「2點質疑」不想再捐
東港分局爆集體撞鬼！　警方回應了
原保母想繼續顧「被兒盟拒絕」！　1歲童遭虐死
黃瀞瑩找柯文哲、王世堅當「結婚證人」　原因曝光
偷車撞死2命！　母激動下跪哭求原諒
快訊／直擊「學姐」黃瀞瑩登記結婚！　2人甜蜜合影曝
快訊／蘇丹紅11家族企業全抓到！　重罰438萬全數撤照

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

喜上加喜！台中巨蛋開工　盧秀燕曝：今天是結婚31年紀念日

拒絕毒品！紙風車跨海金門反毒巡演　縣府接4千國中小生看戲

朱凱翔曾面試過「虐死1歲童保母」　他回想怕爆：沒有破綻

不給做光療指甲！婆家稱「會刺傷小孩」　一票傻眼：抓癢都費力

真的做不下去了　網路聲量排行揭網友熱議6大離職原因

蘇丹紅風暴「50↑廠商中鏢」懶人包！毒辣椒粉下游流向一次看

婚姻過來人的忠告要聽！做到10點化身彼此的神隊友

嘉義長庚骨科推術後加速康復　減低術後不適感提升復原效率

男童虐死生殖器焦黑！兒福粉專被灌爆　網轟「2點質疑」不想再捐款

快訊／蘇丹紅11家族企業全抓到　高市府重罰438萬再全數撤照

金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

《戀愛兄妹》哥哥抽到「跟親妹約會」　她崩潰：我好累..訪問狂嘴對方XD

穿帽T不卡脖子小祕招！ 「抓出內層」30秒就搞定

台中砂石車過彎失控右翻　外線休旅車遭「壓成鐵餅」

中興大學人工湖師生清淤　撈出20年前Nokia手機！

姊載兒子補習遭大車輾壓重傷　她不捨：考警察是外甥的夢想

懂事兒想棄大學...補習卻遇劫　家屬：考警專替家裡減輕負擔

郭泓志教你投球準度練習　親自示範結果全沒丟中XD

恐怖畫面曝！台中砂石車過彎失控右翻　外線休旅車遭「壓成鐵餅」

喜上加喜！台中巨蛋開工　盧秀燕曝：今天是結婚31年紀念日

拒絕毒品！紙風車跨海金門反毒巡演　縣府接4千國中小生看戲

朱凱翔曾面試過「虐死1歲童保母」　他回想怕爆：沒有破綻

不給做光療指甲！婆家稱「會刺傷小孩」　一票傻眼：抓癢都費力

真的做不下去了　網路聲量排行揭網友熱議6大離職原因

蘇丹紅風暴「50↑廠商中鏢」懶人包！毒辣椒粉下游流向一次看

婚姻過來人的忠告要聽！做到10點化身彼此的神隊友

嘉義長庚骨科推術後加速康復　減低術後不適感提升復原效率

男童虐死生殖器焦黑！兒福粉專被灌爆　網轟「2點質疑」不想再捐款

快訊／蘇丹紅11家族企業全抓到　高市府重罰438萬再全數撤照

喜上加喜！台中巨蛋開工　盧秀燕曝：今天是結婚31年紀念日

李宰旭《篡位》奪財團！　聯手李濬榮飄「基」情：存在理由只有你

北市10大旅遊熱點曝！「士林官邸」擠上榜　第1名單月湧近百萬人

桃園率先核發全國首家既有農牧用地合法露營場　觀旅局輔導成果豐碩

吳宇舒夫婦面試過虐嬰保母！　「家住很多外來人」曝詭異環境

忘記乘客的存在！日本廉航「漏載34人」準備起飛　大事不妙急調頭

拒絕毒品！紙風車跨海金門反毒巡演　縣府接4千國中小生看戲

12強中華隊總教練18日產生　中職推薦曾豪駒

劉家翔先發4局無失分　桃猿「拉尾盤」強攻7比0勝台中成棒

華航2月營收創同期最佳　虎航2月破15億元寫單月新高

小黃微笑躺水裡漂浮...他崩潰吶喊NO　結局震撼網：被騙了8秒

生活熱門新聞

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

蘇丹紅懶人包／23款毒調味料一次看

東港分局集體撞鬼！「天花板倒掛人頭」雙眼死盯

今「龍抬頭」土地公生日說2字衰爆　9禁忌曝

「胡椒粉含蘇丹紅」難避　網嘆：根本全中

高雄手搖飲店排爆「卻不是買飲料」　粉紅迷嗨翻

掛號費2500元！全台收費最貴診所　理由曝光

近9千公斤蘇丹紅辣粉做成沙茶醬　全賣光了

蘇丹紅沙茶醬流向全台　鄉民：愛吃火鍋GG

完美躲過「蘇丹紅」！　網友衝粉專跪了：良心公司

今全台變天越晚越冷　「雨最多」時間曝

IG正妹認了賣假貨！低單陸製「當韓國貨」150款退錢

下班秒走！波蘭正妹認了：無法為台灣公司工作

鋒面今掃全台！午後雨加大　恐跌破10℃時間曝

更多熱門

相關新聞

惡保母編謊騙過兒盟　錯失救援1歲童機會

惡保母編謊騙過兒盟　錯失救援1歲童機會

北市一對劉姓保母姊妹2023年底與兒福聯盟合作，協助照料1歲大男童凱凱（化名），卻每天餵食餿水、拔光指甲，最終凱凱3個月後因營養不良死亡。被炎上的兒福聯盟表示，前3個月都有固定家訪，12月時保母卻稱「另名托育的孩子生病」，故而改期，未料月底便傳來死亡噩耗。

獨／把1歲童塞水桶　惡保母還傳LINE嘻笑

獨／把1歲童塞水桶　惡保母還傳LINE嘻笑

恐怖保母虐童致死　兒福聯盟回應了

恐怖保母虐童致死　兒福聯盟回應了

獨／餵廚餘綁成木乃伊　1歲童慘遭保母遭虐死

獨／餵廚餘綁成木乃伊　1歲童慘遭保母遭虐死

即／新北童不明原因8樓墜落　送醫搶救

即／新北童不明原因8樓墜落　送醫搶救

關鍵字：

保姆男童凱凱兒福聯盟社工訪視虐待虐死木乃伊水桶送醫捐款

讀者迴響

熱門新聞

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

蘇丹紅懶人包／23款毒調味料一次看

東港分局集體撞鬼！「天花板倒掛人頭」雙眼死盯

獨／餵廚餘綁成木乃伊　1歲童慘遭保母遭虐死

今「龍抬頭」土地公生日說2字衰爆　9禁忌曝

「胡椒粉含蘇丹紅」難避　網嘆：根本全中

屋主失蹤！房客住4年　拖欠14.6萬電費

高雄手搖飲店排爆「卻不是買飲料」　粉紅迷嗨翻

掛號費2500元！全台收費最貴診所　理由曝光

近9千公斤蘇丹紅辣粉做成沙茶醬　全賣光了

吃海龜中毒9死　活下恐也癱瘓

透天社區優勢「邊間＞中間」？內行慶幸沒買

蘇丹紅沙茶醬流向全台　鄉民：愛吃火鍋GG

NONO「暴瘦20公斤」近照曝光！　被爆南下到寺廟懺悔

約翰希南裸體頒獎「拿掉檔板」下半身全露！

更多

最夯影音

更多
金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照
違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

《戀愛兄妹》哥哥抽到「跟親妹約會」　她崩潰：我好累..訪問狂嘴對方XD

《戀愛兄妹》哥哥抽到「跟親妹約會」　她崩潰：我好累..訪問狂嘴對方XD

穿帽T不卡脖子小祕招！ 「抓出內層」30秒就搞定

穿帽T不卡脖子小祕招！ 「抓出內層」30秒就搞定

台中砂石車過彎失控右翻　外線休旅車遭「壓成鐵餅」

台中砂石車過彎失控右翻　外線休旅車遭「壓成鐵餅」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面