兒盟拒前保母繼續顧！1歲童被安排住在「地獄」　遭餵餿水虐死

▲虐童劉姓保母遭法院裁定收押。（圖／記者劉昌松攝）



記者劉昌松、黃資真／台北報導

北市一名1歲男童凱凱（化名）透過兒福聯盟安置，由一對劉姓保母姊妹照顧，卻遭餵餿水、狂揍，惡行羅列不完，最終凱凱3個月後因營養不良死亡，事實上凱凱原先由另名保母照顧，曾試圖取得兒盟認證，繼續當他的保母，卻遭到拒絕。

據悉，凱凱父母入監服刑，原本由其他長輩委託私人保母照顧，但因財力吃緊，轉向新北市社會局求助，接著被轉介兒童福利聯盟協助辦理出養，找到認養家庭前將暫行安置。

這名保母本來就對凱凱疼愛有加，曾試圖取得兒福聯盟的認證，擔任安置保母，卻遭到拒絕，結果凱凱被安排到兒盟曾合作1次的劉姓保母家中，使劉女每月可多賺3萬元保母費，怎料暫時的新家卻讓凱凱宛如生活在地獄中。

據了解，劉姓保母每天用紙杯裝吃剩的廚餘、燒焦食物給凱凱進浴室吃，若凱凱不聽話沒吃完，就會換來一頓痛毆，或是被叫去罰站，只要站不穩就會被揍，晚上則是被用布條將雙手反綁，以木乃伊姿勢躺在嬰兒床上，無法翻身，某次更將凱凱對半折，將頭壓向雙腳，用布緊綁塞進一般家用水桶，再拍給妹妹看，將凱凱當作玩具般對待。

2023年12月底，劉姓保母發現凱凱呼吸困難，在家中自行急救無效，送醫搶救仍不治，但醫院發現凱凱全身多處傷痕，額頭明顯凹陷，左側屁股嚴重變形，牙齒斷了4顆，通報家暴，檢方調查後認定姊妹倆涉嫌重大，聲押獲准，全案持續偵辦中。