社工家訪3次沒問題！惡保母編謊騙過兒盟　錯失救援1歲童機會

▲1歲男童遭保母虐待慘死。（圖／翻攝親友臉書）



記者黃資真／台北報導

北市一對劉姓保母姊妹2023年底與兒福聯盟合作，協助照料1歲大男童凱凱（化名），卻每天餵食餿水、拔光指甲，最終凱凱3個月後因營養不良死亡。被炎上的兒福聯盟表示，前3個月都有固定家訪，12月時保母卻稱「另名托育的孩子生病」，故而改期，未料月底便傳來死亡噩耗。

兒福聯盟聲明中指出，過去曾與劉姓保母合作過一次，且符合各項審查之標準，基於互信原則下選擇再次與之合作，同時，本案社工和該保母並無服務以外的任何關係。

兒福聯盟表示，托育後社工會定期進行訪視並有紀錄留存，並將相關紀錄同步給監護家屬知悉，而此案於2023年9月托育後，9、10、11月社工都有進行當面訪視，但12月時保母稱「另一位社區托育的孩子生病」，當月家訪因而改期，怎料月底卻傳來噩耗。

據了解，凱凱因家庭功能不彰，2023年9月間，經社會局轉介兒童福利聯盟劉姓保母照護，雙雙領有合法證照的2人卻狠下毒手，每天用紙杯裝吃剩的廚餘、燒焦食物給凱凱進浴室吃，若凱凱不聽話沒吃完，就會換來一頓痛毆。

不僅如此，年僅1歲半的凱凱被叫去罰站，只要站不穩就會被揍，晚上則是被用布條將雙手反綁，以木乃伊姿勢躺在嬰兒床上，無法翻身，2023年12月底，劉姓保母發現凱凱呼吸困難，在家中自行急救無效，送醫搶救仍不治，但醫院發現凱凱全身多處傷痕，額頭明顯凹陷，左側屁股嚴重變形，牙齒斷了4顆，通報家暴，檢方調查後認定姊妹倆涉嫌重大，聲押獲准，全案持續偵辦中。

▲兒福聯盟聲明稿全文。（圖／兒福聯盟提供）