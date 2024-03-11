1歲童十指指甲全拔光！恐怖保母虐童致死　兒福聯盟回應了

▲涉嫌虐童致死的劉姓保母現已遭收押。（圖／記者劉昌松攝）

記者莊智勝／台北報導

台北市一對劉姓保母姊妹2023年與兒福聯盟合作，協助暫時照料一名需要出養的1歲男童凱凱(化名)，未料竟每天餵食凱凱1至2杯餿掉的食物，甚至還暴力打踹，導致凱凱不到3個月就營養不良死亡，就連十指指甲都被拔光。台北地檢署介入後，該對保母姊妹已遭收押。對此，兒盟稍早回應，過去曾與本案保母合作過一次，此次基於互信再次選擇合作，未料竟會發生虐兒致死案，深感震驚與遺憾，同時也向受害者及家屬表達最深切的哀悼、歉意與慰問。

受害親屬好友在臉書透露，該對保母姊妹24小時將凱凱綁在椅腳上，就連睡覺都要站著睡，且每天只餵食1至2杯餿水，牙齒被打到剩下8顆不齊全的、生殖器被燒到焦黑、腿骨折變形，就連十指指甲都被拔光光，保母還在辯是凱凱自己咬的。

據了解，凱凱因家庭功能不彰，2023年下旬經由兒福聯盟轉介給擁有合格證照的劉姓保母暫時照料，等待出養，怎料劉女竟與同為兒福保母的妹妹下狠手，3個月不到，就把凱凱活活虐死，送到醫院時還辯稱凱凱只是噎奶；但凱凱身上滿身傷痕，檢方會同法醫相驗後，發現傷勢不單純，涉嫌虐童致死，還有勾串家人、滅證等嫌疑，先後將2人收押禁見，目前兒福聯盟已將2人除名。

對此，兒福聯盟今(11日)發出聲明，表示深感震驚和遺憾。兒盟聲明全文如下：

對於本案，兒盟深感震驚和遺憾，並向受害者及家屬表達最深切的哀悼、歉意與慰問。

兒盟社工在服務遇到困難且需要出養的家庭時，會立即通知當地的主管機關，並協助托育，提供相關費用給出養家庭。家屬可以根據他們的意願進行探視，兒盟社工不會攔阻，反而會全力協助安排探視。

所有與兒盟合作的保母，都是經縣市政府委託的居托服務中心登記、有合格居家式托育服務登記證書的保母，這些保母並受到居托中心的持續管理和訪視。在合作之前，兒盟社工會進行嚴格的家庭訪視，審查保母及其同住家人，並要求提供相關的證明文件進行審查。此案保母由於過去曾和兒盟合作過一次，且符合各項審查之標準，基於互信原則下選擇再次與之合作，同時，本案社工和該保母並無服務以外的任何關係。

托育後，兒盟社工會定期進行訪視並有紀錄留存，並將相關紀錄同步給監護家屬知悉。尤其當孩子轉換環境時，社工也密切關注可能出現的適應問題，並提供必要的支援和資源。此案於112年9月托育之後，9、10、11月社工都有進行當面訪視；12月時，因保母表示，另一位社區托育的孩子生病，當月社工家訪因而改期，不料12月底傳來令人哀慟的消息。

對於這起悲劇，兒盟在收到消息後立即採取行動，社工和督導立即趕往醫院並通知出養家庭。本案目前已進入司法調查程序，檢察官也以證人身份請兒盟社工進行說明，兒盟將持續配合檢調機關之調查，並尊重司法調查結果。

兒盟另成立本案的專案小組，以陪伴家屬面對和提供必要的協助。同時，兒盟也已同步檢視所有服務流程，並且強化保母審查要件與社工訪視的標準化流程，以提高服務品質與社工敏感度，避免憾事再發生。

兒盟再次向本案受害者及其家人表達最深切的哀悼、歉意與慰問，並承諾採取一切必要的措施，確保類似事件不再重演。