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大陸 大陸焦點 特派現場

上海迪士尼3度擴建！　「新獨立主題景點」將連接動物方城市

▲上海迪士尼煙火秀。（圖／CFP）

▲上海迪士尼。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

上海迪士尼度假村今（11）日表示，開發團隊已完成第三座全新迪士尼主題飯店的樁基工作，該飯店擁有400間客房將坐落於星願湖畔。同時，上海迪士尼樂園近期也開啟了新景點的擴建前期準備工作，預計將連接去年12月20日才開放的動物方城市主題園區。

▲「動物方城市」去年剛開幕5天，就出現設施故障引起民怨。（圖／翻攝自微博）

▲「動物方城市」去年剛開放5天，就出現設施故障引起民怨。（圖／翻攝自微博）

據《第一財經日報》報導，上海迪士尼度假區的第三座迪士尼主題飯店於2023年8月破土動工，度假區合資企業雙方股東代表共同出席了動工儀式。上海迪士尼方面今日表示，本週，開發案管理團隊完成了該飯店的樁基工作，為下一階段正式啟動主體工程奠定了重要基礎。這棟擁有400間客房的全新主題飯店，將坐落於星願湖畔。

自2016年6月，上海迪士尼度假區開幕以來，上海迪士尼樂園已經完成了兩個擴建項目，包括於2018年4月開幕迎客的「皮克斯玩具總動員」主題園區，以及於2023年12月啟「城」的第二個全新主題園區「動物方城市」。

▲新景點預計將連接。（圖／上海迪士尼度假區提供）

▲▼新景點預計將連接「動物方城市」主題園區。（圖／上海迪士尼度假區提供）

▲▼上海迪士尼樂園動物方城市園區。（圖／上海迪士尼度假區提供）

除了全新主題飯店的建設進度消息外，近期，度假區開啟了位於上海迪士尼樂園內一個新景點的前期建設準備工作，這一獨立主題的景點將連接「動物方城市」主題園區。目前，該專案仍處於初步規劃階段，度假區雙方股東和管理層期待介紹更多專案進度。

報導指出，雖然目前還不清楚第3次擴建的新景點具體內容，以及規模，但業界認為，一個主題樂園每一次擴建新項目，都會為樂園拉升一波客源，比如去年12月20日上海迪士尼「動物方城市」的開放，就吸引了大量遊客前往。持續打造新項目，是讓主題樂園永續發展的重要措施。

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