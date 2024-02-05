帶女兒到香港迪士尼紓壓！帶2塊壽司返國「挨罰20萬」　全家崩潰

▲楊婦向書記官說明案情，並辦理分期繳納罰鍰。（圖／翻攝法務部行政執行署新北分署）

記者莊智勝／新北報導

新北市一名年近60歲的楊姓婦人因女兒患有恐慌症，112年7月暑假期間與丈夫帶著2個女兒到香港迪士尼旅遊紓壓，回國前在香港機場某韓式食堂購買2份長條形壽司捲給女兒食用，但女兒沒吃完，將剩餘的壽司交給楊婦保管，未料返抵國門時遭防疫犬嗅出肉味，這才發現壽司中竟包藏淡紅色小肉片，當場挨罰20萬元，全家人因此崩潰。

法務部行政署新北分署指出，楊姓婦人112年7月16日自香港搭機入境返台，但卻因攜帶2塊含豬肉火腿的壽司，且未申請檢疫，入關時遭防疫犬嗅出，當場依法裁罰20萬元，並於同年8月移送新北分署執行。書記官先以電話通知楊婦自動繳納，惟其提出申請狀，並表示已經提起訴願，請求延緩執行，等訴願決定結果再行處理，但移送機關則請新北分署依訴願法規定辦理，不同意延緩執行。

據楊婦訴願書內容表示，其就讀國中的小女兒因有恐慌症傾向，為紓解壓力，112年暑假期間夫妻不惜斥資，帶著2個女兒到香港迪士尼旅遊3天；在香港機場準備回國時，小女兒突然喊肚子餓，因此夫妻倆就在機場某韓式食堂購買2份長條形壽司，其中一份給小女兒果腹，剩餘的則準備帶回家。楊婦自述其是退休教師，相當守法，也知道政府強力防堵非洲豬瘟，因此有端詳壽司成分，只見新鮮海苔和蔬菜，就放下心，未料入境時仍被防疫犬聞到肉味，這才發現壽司裡含有不易察覺的淡紅色小肉片，因此挨罰20萬元。楊婦無奈表示，原本出國是要讓小女兒紓壓，沒想到因此使她更焦慮，也使全家人都崩潰了。

楊婦112年12月15日向書記官表示，其訴願業經駁回，因其小女兒壽司沒吃完，將剩餘的交給她，出關時才會被攔下開罰，實在冤枉，但錯誤已經造成，只能面對，願意辦理分期繳納，每月繳納1萬元。新北分署考量楊婦已經退休，收入不豐，同意辦理分期繳納。

新北分署呼籲，非洲豬瘟疫情尚未絕跡，稍有不慎即可能出現破口，殃及國內經濟及全民健康，全民仍須加強防疫，新北分署呼籲民眾，農曆春節期間，國人出入境頻仍，自海外入境應注意所攜帶食物是否屬應申報檢疫之產品，以免遭受裁罰，並被移送執行。