新崛江350元買到「淘寶11元保護貼」　他一貼氣炸！老闆不給退

▲老闆堅稱，第三代和第四代保護貼能通用。（圖／當事人提供）

記者周亭瑋／綜合報導

高雄一名網友日前在新崛江某間手機配件店，被推銷買摺疊機的保護貼，最後花350元買下，當時在店內，他就發現標籤上的型號不符，但老闆卻堅稱是通用的，結果他回家貼膜時，規格明顯不符，而且上淘寶一查，這組保護貼只賣約台幣11元；不僅如此，老闆堅持不讓退貨，最終他只換得一個很髒，只有鏡頭未包含螢幕的膜。

網友向《ETtoday新聞雲》指控，「今天去新崛江想買Flip 4的殼，就隨意進了一家，結果店員一直問我要不要買保護貼，詢問價格，他說內螢幕的保護膜很貴，然後老闆娘細細地想了一想，隨即喊了300塊錢，在我考慮的時候，她又說外螢幕100塊，若兩個一起買，（內螢幕）算250就好，於是兩塊螢幕保護貼又多花350塊。」

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後來，他拿到商品時，發現標籤上的手機代數不符，於是向店家反應，結果老闆娘信誓旦旦地說，第三代和第四代通用，「我想說他們是賣殼的應該不會錯，回家一準備貼就傻眼，三代的膜是平面的，但四代的鏡頭是突出的，這麼基本的東西賣殼的也敢唬爛？」

網友接著抱怨道，「那個膜更扯，一摸就覺得材質不對，因為折疊機是軟膜，然後店員給我的膜偏硬，手感很詭異，後來一對開孔要吐血，肉眼就可見會遮到我的鏡頭，而且300的膜連酒精棉片、沾髒污的貼紙也沒有。」

▲網友認為，自己成了冤大頭，重點是規格不符還無法用。（圖／當事人提供）

於是，他上網一查，赫然發現自己買到的保護貼，在淘寶算是最低階的那種，一張僅人民幣2.7元，相當於台幣11塊錢，「大概就是一隻生雞翅，結果賣了我六塊桶餐的價格。」

事後，網友返回店裡表明要退貨，結果老闆不斷強調，三四代能通用，還說客人都是貼這種的，開孔不會有問題，然後拿了一個很髒的四代、只有鏡頭沒有螢幕的膜給他，「我聽到差點笑出來，原來有一堆人比我還盤，我純買膜老闆娘跟我報300元，啊...那些貼的人不就花4、500，然後貼這10塊錢的膜？」

眼看自己成了冤大頭，他不禁感嘆，「我覺得今天讓你貼就算了，你要店租、人工什麼的。可是我今天只是買一塊膜，合理範圍2倍、3倍甚至5倍，我也可以接受；但賣25倍我真的不知道什麼意思，憑良心講老闆有讓我換東西，但他賣這個價格，然後還有拿其他代數騙我可以通用，最後堅決不退款也是事實。新崛江還是有很多不錯的店，啊這家我就不予置評，大家進第一次買東西的店還是要小心。」