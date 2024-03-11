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社會 社會焦點 保障人權

國小女童「椅子坐空」尾椎骨裂！　爸媽怒告同學求償10.5萬

▲女童摔一跤導致尾椎骨裂。（圖／pixabay，示意圖，非本文當事人）

▲女童摔一跤導致尾椎骨裂。（圖／pixabay，示意圖，非本文當事人）

記者張靖榕／綜合報導

高雄吳姓國小女童上課時要坐下，沒坐到椅子還一屁股坐在地上，痛得倒地大叫，回家由父母帶去看醫生，才發現尾椎受傷骨裂，父母怒告女童同學並求償10.5萬元。法官審理，認定應是同學不小心撞開女童椅子才導致意外，判賠1萬339元，全案可上訴。

判決書指出，吳姓女童與涉案同學為國小同班同學，2023年4月13日上午9時許，班級在電腦教室上課，女童要坐上椅子，卻直接一屁股坐在地上，瞬間痛得她哀號大哭。

爸媽帶女童去就醫後，診斷出尾椎挫傷合併尾椎骨骨裂，所幸治療後沒有大礙；然而女童爸媽相當氣憤，認為女兒是因同學間經常互整的「拉椅子」情況才受傷，因此提告女童同學，包括醫藥費、交通費、精神撫慰金等費用，合計求償10.5萬元。

同學反駁，稱女童當時站起來拉褲子，椅子滑掉，她好心要把椅子拉回來給她坐，並非惡作劇。法官傳訊請課堂老師作證，老師證實是同學上課時要看螢幕，碰到女童的椅子，之後要拉回椅子卻不小心滑掉，才會造成女童一屁股坐到地上的結果。

法官比對老師、同學供詞一致，認定是意外不是惡作劇，綜合事證後考量吳姓女童所受的傷害，認為精神慰撫金應以1萬元為限，加總後判同學父母應賠償1萬339元，全案可上訴。

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