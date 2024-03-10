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台北女「補額頭」悲劇了！缺血性肌肉壞死住院　醫師群組熱議

記者吳奕靖／高雄報導

台北一名女子前往醫美診所在額頭施打「伊漣絲」，沒有想到施打部位卻出現了瘀青，過幾天前額皮膚從紫黑色且變成焦麻，讓這名女子緊急住院，最後診斷是「前額缺血性肌肉壞死」，從2月10日住院到現在還未出院，女子氣得把自身經歷寫成文章在網路發表，不僅引發網友熱議，連醫師群組也在討論這起案例。

▲▼微整形,整形,肉毒桿菌,玻尿酸。（圖／CFP）

▲台北一名女子在額頭施打「伊漣絲」，造成前額缺血性肌肉壞死。（示意圖／CFP）

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一名女子在網路發表自己進行醫美的經驗，表示2月6日前往醫美診所施打「伊漣絲」要填補額頭，結果打完之後就發現額頭明顯瘀青，過了幾天前額皮膚變紫黑色，2月10日到醫院掛急診住院，醫生診斷是「前額缺血性肌肉壞死」，她到現在還在住院。

這篇文章不僅讓網友熱烈討論，連醫美醫師們的群組也在討論到底是怎麼回事？國內知名醫美整型醫師許文碩說，應該是動脈栓塞造成。許文碩表示，微整形注射，在鼻子跟額頭相對來說風險性比較高，因為「額頭血管分布狀態就是變異性比較高，所以無法預測每個人額頭內的血管走向，就比較容易發生血管栓塞的情況」。

▲國內知名整形醫師許文碩 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲國內知名整形醫師許文碩表示額頭的血管分佈變異性較高 。（圖／記者吳奕靖攝）

許文碩提醒，進行額頭微整型注射時，要留意以下幾種情況，立刻跟醫美醫師反應，第一就是注射時發生劇烈疼痛，疼痛感不像皮膚穿刺感，疼痛指數讓你感受在9到10的程度，就屬於不太正常現象。第二是在皮膚出現缺血狀態，會顯現花斑樣的表現，第三為視力看不太清楚，因為額頭的動脈栓塞會先影響到眼睛的中心，所以出現「閃光」，或是某些地方會有些看不清楚，就要特別注意了。

許文碩強調，微整形是醫療行為，建議慎選醫師，「注射者的經驗跟技術在額頭以及鼻頭施打是很重要，血管分佈是不可被預期，通常來說比較有經驗的醫師，通常可以採取一些方式來避免，像是可以選擇針比較粗、鈍針注射，會比用尖針來施打，風險降低一些。再來施打時動作要慢，推的量要小，盡量減少傷害到血管的機會。如果真的發生血管栓塞也能夠及時立刻發現，迅速後續處置，降低減少併發症的永久性傷害以及範圍。」

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