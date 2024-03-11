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全台首場網球中央球場舉辦匹克球賽事　高雄獨領全台…黃憲璋全勝

▲高雄陽明網球中心與DNJ Pickleball公司合辦DUPR匹克球國際積分挑戰賽 。（圖／陳昭瑋提供）

▲高雄陽明網球中心與DNJ Pickleball公司合辦DUPR匹克球國際積分挑戰賽 。（圖／陳昭瑋提供）

記者陳崑福／高雄報導

隨著匹克球於台灣逐漸流行，高雄陽明網球中心3月10日與DNJ Pickleball公司合辦DUPR國際積分挑戰賽，為台灣首次於網球中央球場舉辦之匹克球賽事，意義非凡。

▲高雄陽明網球中心與DNJ Pickleball公司合辦DUPR匹克球國際積分挑戰賽 。（圖／陳昭瑋提供）

▲高雄陽明網球中心與DNJ Pickleball公司合辦DUPR匹克球國際積分挑戰賽 。（圖／陳昭瑋提供）

DUPR為創始於美國並且為國際唯一認證的匹克球積分系統，所有國際賽事皆使用其積分及分級依據讓選手根據其實記級別報名參賽，以遏止高分低報情事。

這次於陽明網球中心賽事共有2.0、3.0及4.0三個級別共計60位來自高雄、台南、台中、屏東以及外島小琉球選手參賽，最小年紀為年僅7歲的吳盡。主辦方一月底公告比賽訊息後3天額滿，選手除了期待能在中央球場比賽更以實際參與支持匹克球推廣。

主辦單位DNJ Pickleball執行長陳昭瑋指出，現在匹克球有很多專業選手都是由網球界轉戰，因此能在「網球中央球場」舉辦「匹克球賽」對於這兩項運動皆具有劃時代的意義。

DNJ總教練楊浤進表示，很感謝陽明網球中心願意把推廣的觸角延伸至匹克球，讓南部地區的選手及球員多了一個發展溫室。由於這次賽事格外具有意義，DUPR總部台灣經理人 Ben Hidereth特別南下高雄參與開幕儀式並現場為球員設立帳號諮詢桌，以期解決許多系統的問題。

為鼓勵選手積極與不同類型及球路的選手搭檔及對決，特別設立「全勝獎金」，每個人一天打六至七場比賽全部得勝者可獲得，最後全場60位選手唯一獲得全勝獎金者為來自屏東的球員黃憲璋，閉幕典禮時在熱烈的抽獎活動中畫下句點，所有球員相約下次場上再見。

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