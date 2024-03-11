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高雄手搖飲店排爆「卻不是買飲料」　大票粉紅迷嗨翻：換到了

▲飲料店前擠滿人。（圖／翻攝自臉書／高雄美食地圖）

▲飲料店前擠滿人。（圖／翻攝自臉書／高雄美食地圖）

記者周亭瑋／綜合報導

高雄大寮區一間手搖飲店前昨日擠滿人潮，讓路過的民眾不禁好奇，這麼多人不畏風雨，究竟是在排什麼夯品？事實上，眾人並非排隊買飲料，而是在排白沙屯拱天宮媽祖的野餐墊，許多信徒也笑喊，「幸運換到了！」

臉書粉專「高雄美食地圖」昨PO出照片，儘管陰雨綿綿，大寮區這間大雄果茶棧前，仍擠滿超長人龍，讓小編不禁好奇，「剛剛還想說這是在排什麼？」

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而許多在地人也霧煞煞，紛紛驚呼「台灣最美的風景是排隊」、「剛剛經過...很多人，正在納悶怎麼了」、「3小時前載貨要回公司路過，也有看到」、「這間我每天去的」、「解任務」、「人山人海」、「夭壽這麼多人」、「大寮發大財」、「買1杯送5杯嗎，排那麼長」。

其實，這是在排隊領取白沙屯拱天宮媽祖的「睡毯」野餐墊，從昨（10）日早上10點半開始，一個臂章能兌換一個，因數量有限，不可代領。

▲飲料店前擠滿人。（圖／翻攝自臉書／高雄美食地圖）

▲憑白沙屯拱天宮媽祖臂章換取睡毯。（圖／翻攝自臉書）

而許多「粉紅超跑」的信徒也湧入留言，笑說「媽祖勇字地墊結緣品，憑背章報名結緣」、「白沙屯媽祖婆，北港朝天宮進香，沿路休息地墊結緣，香燈腳出沒」、「粉紅迷的出發前小聚氣」、「謝謝店家的付出跟結緣！感恩」、「好加在有換到」。

值得一提的是，今年通霄白沙屯拱天宮媽祖進香祈福行腳，將於3月18日凌晨出發，展開為期9天8夜徒步之旅。每年媽祖進香路線從拱天宮出發，至北港朝天宮折返，來回約400公里，全程只有起駕、進火、回宮事先知道日期，無固定路線，全依媽祖指引鑾轎行進方向。

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