藍白合作表決通過！　立院成立「鏡電視申設爭議」調閱專案小組

▲NCC主委陳耀祥。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

《鏡電視》換照案及《中天電視台》關台案備受社會關注，藍白立委今早（11日）串連在立法院交通委員會中提案，要求成立《鏡電視》申設及後續弊案爭議的調閱專案小組，並請NCC說明《鏡電視》選前開設政論節目、三立集團違規入股中嘉案，以及退回NCC今天提出的業務專案報告，於一個月內重新提交書面說明報告。

國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥今早赴立法院接受質詢，原訂議程將進行業務概況報告，卻因書面報告中隻字未提《鏡電視》換照案及《中天電視台》關台案，且高達70%內容與去年報告重複，引起藍白立委不滿抗議，要求退回陳的業務報告，直接進入質詢階段。

為顯示追查《鏡電視》申設及弊案決心，展現在野政黨監督NCC的氣勢，藍白立委串聯共提7案臨時提案，要求陳耀祥檢討此次業務報告。其中，由民眾黨立委林國成提出的第一案，痛批NCC作為國家通訊主管機關，對《鏡電視》申設及後續弊案爭議裝聾作啞，為有效監督失靈、失職的NCC，提案成立調閱專案小組，履行交通委員會的監督職責。此案獲得召委陳雪生、藍委林沛祥、廖先翔、邱若華及黃健豪支持。

由於第一案的要求與國民黨立委魯明哲提出的第七案內容相同，陳雪生裁示併案表決。陳耀祥於說明時解釋，《鏡電視》的專案報告在上個會期已經進行5次了，《鏡電視》是個案性的案子，若通過成立調閱專案小組，恐怕會有政治干預的情況。經過表決後，贊成票與反對票比數為6比5，臨時提案通過。

同樣由林國成提案的第二案，強烈譴責陳耀祥提出的NCC業務概況報告，於一周內重新撰寫一份「真正反映過去一年內工作成果、符合通訊傳播監理機關專業標準，展現未來規劃的詳盡報告」，此案獲得藍委黃健豪、林沛祥、廖先翔、邱若華及陳雪生連署。經陳說明撰寫報告所需時間後，最終訂為一個月內重新撰寫業務報告。

由林沛祥及藍委徐巧芯共同提案的第三案及第四案，指出NCC由於法律訴訟案大幅增加，且敗訴後的訴訟費用暴漲，針對裁罰案件內容及理由重新審視，並對確定判決案件聲請再審的必要性重新檢討，於兩周內提出檢討報告。另外，針對《鏡電視》申設新聞台時承諾不會製作談話性政論節目，卻在2024大選前開設節目，NCC對此明顯違規卻無罰款，要求兩周內提出報告說明。對此，陳耀祥表示會在兩周內提出書面報告。

針對三立集團違規入股中嘉案，徐巧芯及林沛祥共同提案，要求NCC思考修法可能，對預防市場不公平競爭及防止破壞市場秩序的附款，規範業者落實附負擔的法律工具，避免類似情況再次發生，於兩周內提出修法方向及案件檢討。陳耀祥表示，檢討報告可於一個月內以書面報告方式提出。

最後一案，為國民黨立法院黨團總召傅崐萁與魯明哲共同提出的「譴責案」，痛批NCC在廣電事業申設換照審查程序與執行過程中，引起攸關言論自由的重大爭議，要求陳耀祥進行專題報告。提案指出，《中天電視台》向NCC提出15次行政訴訟取得全勝，陳提出的業務概況報告卻隻字未提、極盡敷衍，建請交通委員會做成決議，「陳耀祥踐踏民主監督機制，敗壞官德官箴，嚴重藐視國會，應予嚴厲譴責。」

縱使陳耀祥反駁，提案稱《中天電視台》15次訴訟全勝，顯然與事實不符，建議刪除此段落，且NCC執行廣電事業申設換照審查程序與執行過程，均遵循立法院制定的法規跟命令，並沒有藐視國會的意圖與事實，建議此案不予成立。但經過交通委員會立委投票，最終仍以6票贊成票、5票反對票通過提案。